Oamenii care fac afaceri de milioane de dolari în domeniul artei pentru super-bogați

Lucrează mai ales pe bază de comision.

Academician de artă până la vârsta de 30 de ani, Schiff a avut inițial ambiția de a fi profesor de artă. Dar apoi, după cum povestește ea, părinții ei i-au tăiat banii și a trebuit să-și câștige existența.

Este consilier de artă profesionist din 2002, iar acum conduce propria companie, SFA Advisory, cu sediul în New York.

"Este ceea ce îmi place să fac, toată ziua, în fiecare zi", spune ea. "Vrei să faci parte din istoria artei".

Pe linia telefonică din New York, ea este încă plină de entuziasm de la deschiderea din seara precedentă de la noua și vasta locație emblematică a Galeriei Pace din Chelsea. "Și a cântat "The Who"!" exclamă Schiff.

După aceea, în glumă, i-a trimis un mesaj directorului general al Pace, Marc Glimcher, unul dintre cei mai puternici și mai cunoscători comercianți de artă din lume, oferindu-se să devină consilierul său în domeniul artei.

Și ce anume face un consilier de artă? În termeni simpli, acesta consiliază un colecționar cu privire la ce să cumpere și unde să găsească. Aceștia ajută la negocierea tranzacțiilor și licitează în numele clienților la licitații. Dar, în egală măsură, ajută la gestionarea colecțiilor, împrumuturilor, expozițiilor și moștenirilor, prezentând colecționarii galeriilor și artiștilor.

Susannah Pollen, care este consilier de artă la Londra din 2004, consideră că lumea artei - chiar și cea internațională - este încă relativ mică. Dar a devenit o afacere uriașă, vânzările globale de artă ajungând la o valoare estimată de 67,4 miliarde de dolari în 2018, potrivit raportului anual realizat de Clare McAndrew de la Arts Economics.

După cum spune omul de afaceri american și acum consilier Steven Murphy: Accesul la artă a devenit "la fel de omniprezent ca și muzica; internetul a schimbat regulile jocului". În ultimii 20 de ani, marile târguri de artă s-au înmulțit. Așa-numiții mega dealeri - Gagosian, David Zwirner, Hauser & Wirth și Pace - au acum galerii răspândite în întreaga lume. Ca urmare, a proliferat o "nouă specie" de consilieri de artă. un consilier de artă a sugerat că ar putea exista până la 100 numai în Londra.

Schiff spune că, la începuturile sale, aproape că nu existau consilieri de artă. Acum, ea întâlnește noi consilieri în fiecare zi. Și, în mod interesant, se pare că cei mai mulți dintre ei sunt femei, inclusiv aproximativ 80% din directorul Asociației consilierilor de artă profesioniști.

Faptul de a avea o diplomă în istoria artei, experiență în case de licitații și, poate cel mai important dintre toate, cunoștințe despre unde pot fi găsite lucrurile (cum ar fi cine deține acest Picasso sau acel triptic al lui Francis Bacon) are în mod clar o valoare în creștere.

Un moment de cotitură pentru industrie a avut loc în 2016: Sotheby's a achiziționat Art Agency, Partners, o mică firmă de consultanță privată din New York. Agenția fusese fondată cu doar doi ani mai devreme de Amy Cappellazzo și Allan Schwartzmann, ambii admirați pentru cunoștințele și priceperea lor în afaceri. Sotheby's a plătit un preț uluitor - 50 de milioane de dolari, plus până la 35 de milioane de dolari în stimulente de performanță. Art Agency, Partners avea, se pare, o listă de clienți de nerefuzat.

Schiff își amintește că s-a trezit în acea dimineață când a auzit vestea. "Să mă ia naiba! Vreau să fiu Amy Cappellazzo!

"Ce mișcare de f***t!", exultă ea pe nerăsuflate. "Deci, consilierii de artă sunt valoroși. Ce susținere uriașă - 85 de milioane de dolari!". Ea a sunat-o imediat pe Cappellazzo pentru a o felicita.

Murphy, care a ocupat funcția de director executiv al Christie's între 2010 și 2015, iar acum își conduce propria companie de consultanță în domeniul artei, Murphy & Partners, spune că ar trebui să aveți la fel de multă grijă în alegerea unui consilier de artă ca și în alegerea "bancherului personal, avocatului, medicului sau psihanalistului". Unul dintre clienții săi se referă la agenție ca la "psihiatrul său de artă".

"Lumea artei a explodat și, la fel ca orice alt demers, de ce nu ai avea un ghid de încredere care să te ajute?", spune Murphy, încercând o metaforă. "Ați merge într-un safari călare în Botswana fără să aveți în față pe cineva care nu numai că a mai parcurs această cale, dar o iubește?".

"Deci e o junglă acolo?". sugerez eu. El dă din cap zâmbind.

Murphy nu se lasă atras în discuții despre bani. Ei bine, nu prea mult, în orice caz. Serviciul "este într-adevăr personalizat" și "taxele variază enorm". O treime dintre clienții săi sunt americani, o treime europeni și o treime asiatici. Ceea ce este clar este că unii dintre ei au zeci de milioane de dolari de cheltuit. "Oh, da", spune Murphy, "suntem binecuvântați de faptul că unii dintre clienții noștri colecționează capodopere".

Când îl presez, menționează că a negociat vânzarea privată a unui peisaj de Monet în valoare de 25 de milioane de dolari unui colecționar asiatic. Șivânzarea rapidă a unui mic portret al lui Francis Bacon, pentru 4 milioane de dolari, către un alt cumpărător. În cazul lui Bacon, clientul a dorit să vândă "foarte repede din motive personale".

Tranzacția a fost încheiată în două săptămâni.

Adevărul este că rareori reușim să aruncăm o privire la mecanismele interne ale pieței de artă. Pollen, care oferă consultanță în domeniul artei de mai mult timp decât majoritatea, spune că este "o industrie extrem de nereglementată". Ea crede într-o mai mare transparență și într-un cod de etică.

Pollen lucrează ca liber-profesionistă de la locuința sa din Notting Hill, Londra, în principal pe baza unor contracte anuale. Clientela sa actuală este selectă - mai puțin de 20, spune ea, refuzând să le dea numele. "Discreția este 100% primordială", adaugă ea. Dar Pollen reușește totuși să transmită emoția urmăririi - depistarea operelor de artă și obținerea lor la un preț bun.

Pollen este "la cheremul" unui număr mic de clienți de lungă durată; "trebuie să existe un dialog; trebuie să iubească arta". Și, ceea ce este esențial pentru ea, "ei au un angajament real. Ei reacționează!", spune ea cu emfază. De asemenea, o parte importantă a meseriei, spune ea, este de a-i împiedica pe clienți să plătească prea mult și de a-i sfătui "ce să nu cumpere".

Pollen a petrecut aproape 22 de ani la Sotheby's, ajungând director senior al Sotheby's Europe și șefă a secțiunii de artă britanică din secolul XX. un punct culminant al carierei sale timpurii a fost vânzarea în 1990 a tabloului "The Crucifixion" de Stanley Spencer pentru 1,3 milioane de lire sterline (1,6 milioane de dolari) - pe atunci un record pentru un artist britanic modern (deși eclipsat de mult timp de Lucian Freud, Francis Bacon și alții).

În calitate de consilier de artă, Pollen a licitat 5 milioane de lire sterline (6,1 milioane de dolari) pentru un tablou de Peter Doig la licitație pentru un client, dar a fost depășită la limită. Ea nu vrea să dea numele tabloului, dar mai degrabă spune cu părere de rău că acesta valorează acum probabil 25 de milioane de lire sterline (31 de milioane de dolari).

Pollen este entuziasmată de un proiect nou. Tocmai i s-a oferit primul acces la o colecție privată extraordinară de artă britanică din anii '30-'50, inclusiv lucrări ale pictorului englez Ben Nicholson, ale sculptoriței Barbara Hepworth și ale altora, dintre care unele nu au mai fost văzute de aproximativ 80 de ani. Ea estimează valoarea la 20 de milioane de lire sterline (25 de milioane de dolari) și îl va sfătui pe client cum să o vândă cel mai bine - în mod privat, prin intermediul unei case de licitații sau donând unele lucrări națiunii în schimbul unei scutiri de taxe.

Jo Baring, un fost director al casei Christie's, lucrează și ea de acasă, în Notting Hill. Ea este consilier independent din 2013 și are, de asemenea, "o mână de clienți pe termen lung".

"Ei nu vor oameni care să spună "da", ci vor părerea ta", spune ea, adăugând cu un anumit understatement englezesc: "Colecționarii serioși pot fi destul de pretențioși".

În mod neobișnuit pentru un consilier de artă, Baring este pregătită să vorbească despre unul dintre clienții săi - unul pe care l-a moștenit de la Pollen.

Ea îl descrie pe Chris Ingram, unul dintre cei mai importanți colecționari britanici de artă modernă britanică și contemporană, ca fiind un om de afaceri iscusit și un colecționar pasionat și obsesiv. "La început, a crezut că a fost distractiv", spune ea. "Nu și-a dat seama că înota cu rechini".

Ingram a recunoscut în fața lui Baring că s-a lăsat dus de val la licitații. A existat o "goană pasională" după "Walking Madonna", o capodoperă din bronz a lui Elizabeth Frink. A licitat pentru prima dată pentru una (din ediția de trei sculpturi) la Christie's în 2002, dar nu a obținut-o; a fost vândută cu 182.000 de lire sterline. A fost mai norocos a doua oară, în 2006, dar a plătit 377.000 de lire sterline, mai mult decât se aștepta. De atunci, a lăsat licitația în seama consilierilor săi de artă.

Baring licitează întotdeauna în mod discret la licitații. "Nu o fac niciodată în persoană, în sală. Sunt în cameră, dar pe telefon, astfel încât nimeni nu poate vedea că licitez", spune ea. În acest fel, ea poate vedea "cine mai este acolo, cine licitează, poate vedea cum arată sala și cum se desfășoară vânzarea". De asemenea, își poate proteja clientul și poate rămâne "la un pas de bârfe".

Baring subliniază necesitatea de a vă face temele. "Comercianții trebuie să știe că sunteți serioși - că nu vă bateți joc", spune ea. Și, ca regulă generală, ea crede că nu ar trebui "să ai încredere în nimeni" pe piața contemporană. Uneori, dealerii încearcă să te "elimine" și să se adreseze direct colecționarului. Ingram, spune ea, îi redirecționează întotdeauna către ea.

Atât Pollen, cât și Baring sunt preocupate de modul în care sunt percepute uneori femeile consilier de artă - ca fiind tinere absolvente de artă sosite, cu Louboutin și genți mari, care umblă cu nerăbdare pe culoarele târgurilor de artă.

Pollen spune că mulți oameni cred că consultanța în domeniul artei este "o profesie ușoară și cool".

"Dar ce pregătire sau ce cunoștințe profunde are (consilierul tău)?", a spus ea. "Nu este suficient să ai un abonament la Artnet (baza de date a prețurilor) și un telefon mobil."

Un alt consilier de artă din Londra, Beth Greenacre, a lucrat cu David Bowie timp de 16 ani, până la moartea acestuia în 2016. "Am învățat atât de multe", spune ea. "David era uimitor, pasionat de orice. Nu cred că a dormit vreodată, mereu strângea informații".

Bowie a colecționat artă modernă britanică de după război, inclusiv lucrări de Peter Lanyon, Alan Davie și David Bomberg. El participa în persoană la licitații. Greenacre spune că Bowie a vizitat artiști britanici - inclusiv Eduardo Paolozzi și John Bellany - în studiourile lor,și a fost prieten cu Damien Hirst.

Bowie avea o imensă bibliotecă de artă în casa sa din New York și devora cărți în mod omnivor. "Se uita și se uita", spune Greenacre, care licita în mod regulat în mod anonim la licitații în numele său.

După moartea lui Bowie, ea a ajutat la pregătirea unei părți din colecția sa de artă pentru a fi vândută la Sotheby's din Londra.

Unul dintre loturile de top a fost tabloul "Head of Gerda Boehm" din 1965 al lui Frank Auerbach, care s-a vândut pentru aproape 3,8 milioane de lire sterline (4,7 milioane de dolari). La un ceai de mentă într-un club privat pentru femei din Mayfair din Londra, Greenacre povestește cuvintele memorabile ale lui Bowie despre tablou: "Vreau să sun așa cum arată".

Greenacre spune că a fost martoră la schimbări dramatice pe piața de artă de când și-a început activitatea, în urmă cu 20 de ani. Pe atunci era "incredibil de diferită - tipi albi de vârstă mijlocie care conduceau lucrurile de pe Cork Street" (un centru de galerii de artă de lângă Piccadilly din Londra). Lucrurile se schimbă. Unii artiști renunță pur și simplu la a mai avea o galerie. Modelul de afaceri se schimbă, ceea ce duce la o scădere a numărului de vizitatori pentru galeriile mici și mijlocii, care au fost înlăturate de mega-galerii.

"De ce sunt atât de multe femei care lucrează ca și consilieri de artă?" am întrebat-o pe Greenacre. Ea se oprește un moment și apoi răspunde: "Noi ascultăm. Ne pricepem foarte bine la oameni. Colaborăm. Săpăm adânc. Suntem perseverenți". Apoi râde cu voce tare.

Într-o mișcare care a stârnit mult interes în lumea artei, mega-comerciantul Larry Gagosian tocmai a înființat o nouă divizie de consultanță separată la New York. Aceasta este condusă de Laura Paulson, fostă directoare la Christie's. Între timp, soțul ei, Andrew Fabricant, supraveghează cele 17 spații de expoziție ale Gagosian.

Dar cum anume va funcționa Gagosian Art Advisory? Se estompează liniile dintre rolul unui consilier de artă independent, care nu ar trebui să dețină acțiuni, și cel al unui comerciant de artă sau al unui galerist, care deține adesea multe? Piața de artă este curioasă să vadă cum va funcționa acest lucru.

Schiff consideră piața de artă ca fiind "un ecosistem foarte fragil - cu bune, rele și urâte - casele de licitații, galeriile, muzeele, artiștii. Toată lumea trebuie să se unească pentru ca magia să se întâmple". Dar "unele dintre mașinațiunile din spatele scenei sunt atât de dezgustătoare", declară ea, fără să detalieze. Ea încearcă să își protejeze clienții, "să îi tamponeze puțin", scutindu-i de "partea urâtă", cea a negustorilor.

Schiff își vede rolul ca fiind acela de a "intra activ în mintea clienților mei, ajutându-i să găsească ce e mai bun din ceea ce le place".

Cel mai faimos client al ei de până acum a fost Leonardo DiCaprio. Ea nu mai lucrează cu el. "El era un pic diferit. A venit cu o colecție", spune ea. Dar ea este plină de laude. "Are un ochi grozav. A fost întotdeauna cel mai bun artist din cameră. Pur și simplu făcea performanță. Un mare povestitor. El m-a învățat parteneriatul".

În josul liniei de la New York, Schiff sună aproape ca un star-struck. '"Mi-a plăcut să lucrez cu Leo. Mi-e dor de Leo", spune ea cu tristețe.

Dacă citiți aceste rânduri, domnule DiCaprio, de ce nu ne mai contactați?

Sursa: edition.cnn.com