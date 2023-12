O nouă stațiune de lux celebrează istoria căilor ferate din Thailanda

Thailanda are propria sa istorie feroviară istorică, care datează de la începutul anilor 1900, când orășenii din Bangkok se urcau la bordul roților de oțel pentru a ieși din oraș și a se refugia pe plajă sau în zone cu climă mai răcoroasă.

După mai bine de 100 de ani, o nouă stațiune proiectată de inegalabilul Bill Bensley îi cufundă pe oaspeți în esența acestei epoci.

InterContinental Khao Yai, alcătuit din peste 65 de apartamente și vile, include o serie de vagoane de tren thailandez reciclate, care au fost transformate în unități de cazare de lux.

La aproximativ 2,5 ore de mers cu mașina de la Bangkok, în afara Parcului Național Khao Yai, designul complexului a fost inspirat de primele zile ale căilor ferate thailandeze și de istoria zonei ca poartă de intrare în nord-estul Thailandei în timpul domniei regelui Rama V (1868-1910).

Oaspeții sunt învăluiți în trecut de îndată ce intră în recepție. Situată într-o clădire independentă care seamănă cu o gară thailandeză clasică, aceasta este plină de cufere de călătorie, bănci din lemn, piese clasice de tren, ilustrații și fotografii istorice.

Atenția la detalii este excepțională, deși era de așteptat la orice proprietate de care este atașat numele Bensley.

Cuvinte precum capricioasă și fantastică sunt adesea folosite pentru a descrie munca americanului stabilit în Bangkok - și pe bună dreptate. Bensley este de neegalat în ceea ce privește capacitatea sa de a-și lăsa imaginația să zburde în toate modurile cele mai bune. Rezultatul sunt proprietăți care spun o poveste, fiecare detaliu fiind o anecdotă inteligentă care se adaugă paginilor.

Provocări logistice

În cazul InterContinental Khao Yai, Bensley spune că dragostea sa de-o viață pentru călătoriile cu trenul a avut un impact asupra designului. El a călătorit în multe trenuri mari de lux pe diferite continente și și-a petrecut o vară însoțind grupuri de călători în vârstă în călătorii cu trenul pe coastă prin Canada.

Când a dat peste un triaj feroviar din Thailanda plin de trenuri scoase din uz, a trebuit să acționeze.

"Mă uitam la toate aceste vagoane vechi și ruginite și m-am gândit: "O, Doamne, stau acolo și putrezesc... chiar ar trebui să facem ceva cu ele"", își amintește el.

"Șase luni mai târziu, cumpăram cât de multe dintre ele puteam... Nu trebuie să construiești totul de la zero", adaugă el.

Apoi a urmat partea dificilă. Transportarea unei grămezi de trenuri vechi, grele și în descompunere, în peisajul accidentat al stațiunii s-a dovedit a fi o provocare pe cât de dificilă s-ar fi așteptat.

"Plănuisem să le aducem pe șine", spune el. Dar o curbă bruscă la capătul unui drum din stațiune, unde trebuiau să plaseze vagoanele, a însemnat să apeleze la ajutor suplimentar pentru a termina treaba.

"Am angajat o macara uriașă care trebuie să urce la aproximativ 70 de metri în aer. Apoi am adus cărucioarele cu avionul și le-am așezat pe pantă. A fost o zi infernală... A fost o macara foarte scumpă, dar am reușit să terminăm totul într-o zi", spune Bensley.

Pe lângă apartamentele de lux, trăsurile reciclate ale stațiunii găzduiesc, de asemenea, un centru spa, un club pentru copii și trei puncte de vânzare de mâncare și băuturi - Poirot, Papillon și Tea Carriage.

"Inițial ne gândeam că toate vagoanele vor fi destinate cazării, dar apoi, pe măsură ce am început să lucrăm cu ele, ne-am îndrăgostit cu adevărat de întreaga idee de Murder on the Orient Express. Așa că aici intervine Poirot", spune el despre restaurantul francez cu vedere spre Lacul Lebedelor din apropiere.

Papillon, chiar alături, este un bar clandestin cu tematică de jazz care servește cocktailuri puternice și, în weekend, muzică live. The Tea Carriage se află într-o altă zonă a complexului frumos amenajat, unde oaspeții pot încerca o varietate de băuturi, cum ar fi cafele cu gheață și un set minunat de ceai de după-amiază.

Micul dejun este servit în Somying's Kitchen, un restaurant spațios care servește toată ziua, cu cabine care amintesc de vagoanele de luat masa și interioare luminoase în albastru și alb. În afara restaurantului există o piscină mică și Terminus Bar, care prezintă, de asemenea, motive tradiționale thailandeze de cale ferată.

Chiar dacă nu puteți să vă cazați într-unul dintre vagoanele reciclate, celelalte camere și apartamente nu sunt de neglijat. Fiecare dintre ele, concepute să arate ca un vagon clasic, este unică și are panouri dramatice care încadrează tapet pitoresc.

Există suite interconectate cu paturi suprapuse pentru grupuri mai mari, în timp ce altele au balcoane cu vedere la lac și piscine private.

Oaspeții sunt încurajați să se îndrepte spre parcul național - mai multe despre asta mai jos - dar merită să petreceți ceva timp pentru a vă bucura de stațiune.

Cele 19 hectare ale InterContinental Khao Yai sunt pline cu peste 30.000 de copaci și mai multe lacuri, dintre care cel mai mare este ocupat de mai multe lebede albe și negre - de unde și numele "Lacul Lebedelor". Bicicletele gratuite pot fi închiriate pe traseul lacului, în timp ce există numeroase locuri pentru a sta și a privi lebedele cum se plimbă.

Parcul Național Khao Yai

Deși este incredibil de popular în rândul locuitorilor din Bangkok care caută o escapadă de weekend pentru a scăpa de oraș, Khao Yai nu este o atracție de top pentru turiștii străini, care tind să se îndrepte spre plajele din Thailanda sau spre Chiang Mai, poarta de intrare în nordul munților.

Prestigiul de a avea o proprietate Bensley administrată de InterContinental va da, fără îndoială, zonei un impuls pe scena internațională.

Peisajele din afara Parcului Național Khao Yai sunt deseori comparate cu peisajul rural italian, iar unele dintre stațiunile, cafenelele, restaurantele și cramele din zonă joacă în această atmosferă.

În afară de InterContinental, în zonă există o singură stațiune de marcă internațională, un Movenpick, care dispune de un hotel vast, asemănător unui castel, și de un teren de golf cu 18 găuri.

Vizitatorii care doresc cu adevărat să urmărească acea fantezie de evadare italiană se pot îndrepta spre Toscana Valley - un proiect de utilizare mixtă cu o replică a Turnului Înclinat.

Dar, în esența sa, Khao Yai rămâne o destinație de top pentru iubitorii de natură. Parte a complexului forestier Dong Phayayen-Khao Yai, inclus pe lista UNESCO, este cel mai vechi parc național din Thailanda și este alcătuit din peste 2.000 de kilometri pătrați de pădure și pășuni.

Traseele de drumeție se adresează diferitelor abilități, multe dintre ele oferind acces la cascade frumoase. Printre cele mai faimoase se numără Haew Narok, de pe care a sărit personajul lui Leonardo DiCaprio în filmul "The Beach" din 2000.

Fauna sălbatică include elefanți, urși, giboni și tigri (deși oamenii rareori zăresc marile feline). Oficialii parcului oferă excursii nocturne de observare a faunei sălbatice, care pot fi rezervate prin intermediul centrului pentru vizitatori.

Bensley spune că amplasarea InterContinentalului în apropierea parcului național este ceea ce l-a atras în primul rând la acest proiect.

"Sunt un tip sălbatic, așa că, pentru mine, faptul că sunt atât de aproape de pădurea primară este ceea ce mă face să vibrez, să pot ajunge în acel parc și să văd unii dintre puținii elefanți sălbatici rămași în Asia... asta este cu siguranță partea mea preferată."

Deși majoritatea oaspeților ajung cu mașina, este posibil să se ia trenul din Bangkok până la stația Pak Chong, care se află la aproximativ 40-45 de minute de stațiune.

În viitor, Bensley spune că vor să organizeze călătorii cu trenul în weekend, în timpul cărora oaspeții costumați vor juca Murder on the Orient Express.

Oaspeții, indiferent dacă se deplasează spre Khao Yai din Bangkok cu mașina sau cu trenul, pot observa ridicarea unei lungimi de șine de cale ferată supraînălțată - acestea fac parte din traseul întârziat al trenului de mare viteză Bangkok-Nakhon Ratchasima, care în cele din urmă se va îndrepta prin Laos și în China.

Linia Bangkok-Nakhon Ratchasmia, de 250 de kilometri, ar trebui să fie deschisă în 2026, potrivit unor rapoarte recente din mass-media.

În timp ce călătorii încep să viseze la anii următori, când calea ferată de mare viteză va face mai ușor să zburde prin zona rurală thailandeză, este plăcut să știi că există și o stațiune care aduce un omagiu istoriei feroviare a țării.

InterContinental Khao Yai Resort, 262, Pong Talong Sub-District, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima 30450; +66 (0)44 082 039; tarife de la 8.700 baht (265 dolari) pe noapte.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com