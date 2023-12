O istorie confortabilă a puloverului urât de Crăciun

O știi pe aceea. Este un pulover de lână, de obicei în diferite nuanțe de roșu, alb și verde, adesea dintr-o țesătură îndoielnică și cu cel puțin un motiv inspirat de Crăciun pe el - un om de zăpadă, beteală, un ren sau beteală. Puncte în plus dacă are pom-pom 3D sau clopoței.

Îmbrăcămintea a devenit rapid o parte esențială a sărbătorilor, omniprezentă precum luminile de Crăciun și hârtia de împachetat. Este odios și de prost gust, dar și pufos și oarecum sănătos - echivalentul vestimentar al unui film de Crăciun Hallmark (cu o doză sănătoasă de ironie).

Cu toate acestea, a fost nevoie de ceva timp pentru ca UCS să își găsească locul în panteonul fundamentelor de Crăciun.

Puloverele cu tematică de Crăciun au început să își facă apariția în anii 1950, un semn din cap, poate, la comercializarea tot mai mare a sărbătorii. Inițial denumite "Jingle Bell Sweaters", acestea nu erau la fel de stridente ca iterațiile de astăzi și au găsit puțină popularitate pe piață, deși unele personalități de televiziune - în special cântăreții Val Doonican și Andy Williams - au îmbrățișat cu adevărat partea urâtă a bluzei festive.

Abia în anii '80, acest obiect a ajuns în mainstream. Schimbarea s-a produs datorită culturii pop și a comediilor, cu personaje de tată prostănac, precum Clark Griswold al lui Chevy Chase din "National Lampoon's Christmas Vacation", care au transformat puloverul de sărbători într-o expresie neplăcută, dar simpatică, a veseliei. Puloverele cu fulgi de zăpadă nu erau considerate cool, dar radiau de yule și erau purtate la petrecerile de la birou și în ziua de Crăciun.

Resurgența nu a durat mult. În anii 1990, puloverul de Crăciun și-a pierdut din popularitate; era ceva ce doar rudele tale mai în vârstă și demodate s-ar fi gândit să poarte sau să ofere cadou. Până la începutul noului mileniu, acest articol era considerat pe scară largă o greșeală vestimentară care ridica sprâncenele.

Gândiți-vă la "Jurnalul lui Bridget Jones" din 2001, în care Mark Darcy, interpretat de Colin Firth, se întoarce să o întâmpine pe Bridget (Renée Zellweger) la o petrecere de familie purtând un articol de îmbrăcăminte tricotată neatractivă cu un ren uriaș cu nas roșu. Bridget este îngrozită. La fel ați fost și dumneavoastră, probabil, dacă l-ați vizionat la cinema. Dar probabil că ați și zâmbit. Aceasta este puterea înduioșătoare a UCS.

Începutul anilor 2000 a văzut, de asemenea, o nouă viață insuflată în acest element de bază acum de sărbători. Potrivit "Ugly Christmas Sweater Party Book: The Definitive Guide to Getting Your Ugly On", petrecerile cu pulovere de Crăciun au început să ia amploare chiar în perioada în care Bridget se retrăgea în fața ținutei lui Darcy.

Prima reuniune cu o astfel de temă a avut loc în Vancouver, Columbia Britanică, în 2002, a declarat Brian Miller, unul dintre autorii cărții și fondatorul magazinului online UglyChristmasSweaterParty.com, într-un interviu telefonic. "Este greu de spus ce a declanșat schimbarea de perspectivă, dar cred că în momentul în care cineva a purtat acest articol vestimentar într-un mod amuzant, oamenii au început să vadă partea comică a acestuia și să se gândească "acest lucru din fundul dulapului ar putea fi distractiv, în loc de ceva îngrozitor pe care nimeni nu-l vrea"", a spus el.

Popularitatea puloverului urât a făcut bulgăre de zăpadă de acolo.

În decursul următorului deceniu, tricoul festiv a evoluat într-o "nouă tradiție de sărbători", așa cum a descris-o Miller. "A devenit vâscul generației noastre", a adăugat el. "Ceea ce este destul de remarcabil, când te gândești la asta".

Giganții fast-fashion, precum Topshop, și comercianții cu amănuntul high-end, precum Nordstrom, au început să își umple rafturile și site-urile cu modele stridente în fiecare sezon de sărbători. Magazinele de epocă și Armata Salvării au profitat de această tendință, sporindu-și stocurile de oameni de zăpadă pufoși și pulovere cu Moș Crăciun dansator. Chiar și haita de modă a venit încoace. În 2007, Stella McCartney a lansat un pulover alpin cu tema ursului polar. Givenchy a urmat în 2010, iar Dolce & Gabbana în anul următor.

Anul 2012 a fost un punct de cotitură pentru nebunia puloverelor urâte. Organizația caritabilă britanică Save the Children a lansat Christmas Jumper Day, un eveniment de strângere de fonduri care încurajează oamenii să își îmbrace cele mai respingătoare pulovere. Cotidianul britanic The Telegraph a descris articolul ca fiind "must-have-ul acestui sezon", în timp ce New York Times a relatat despre alergări pe tema puloverelor urâte de Crăciun, târguri în pub-uri și magazine electronice specializate, care au luat amploare în Statele Unite. Concomitent, tricotajele au început să prezinte mai multe ornamente, clopoței și detalii trăsnite, atingând vârful kitsch-ului.

Celebritățile, de la Taylor Swift la Kanye West, au îmbrățișat și ele tendința. Prezentatorul talk-show-ului de noapte Jimmy Fallon a început chiar să difuzeze un segment regulat numit "12 Days of Christmas Sweaters" (12 zile de pulovere de Crăciun), care este difuzat și astăzi.

În orice caz, ascensiunea social media nu a făcut decât să sporească statutul de "It" al puloverului urât. Astăzi, ne întrecem pentru a ne arăta dragostea pentru puloverul de Crăciun pe Instagram, în timp ce oricine, de la retailerul de masă Target la lanțul de fast-food Red Lobster (al cărui UCS are un buzunar pentru a ține mâncarea la cald), și tot mai multe case de modă oferă propriile versiuni ale hainei.

"Când am participat la prima mea petrecere cu pulovere urâte la începutul anilor 2000, nu aș fi anticipat niciodată că acest articol de îmbrăcăminte va lua o asemenea amploare", a declarat Miller. "Deși este ușor de înțeles de ce: puloverele urâte pot fi purtate de oricine - de la fiica mea la concursul de pulovere urâte de la școala ei până la angajații de la birou la petrecerea de sfârșit de an. Sunt democratice. Și sunt foarte distractive. Crăciunul poate fi destul de stresant - purtarea a ceva ridicol poate ajuta la scăderea presiunii."

