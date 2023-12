Numărătoarea inversă pentru libertate: Semnificația slujbelor de "noapte de veghe" din ajunul Anului Nou pentru americanii de culoare

Pe atunci, Keeler a spus că abia aștepta să ajungă la partea din slujba bisericii în care toată lumea spunea "La mulți ani!".

"Îmi amintesc doar că mă gândeam: "Omule, sunt obosită"", a declarat Keeler pentru CNN, adăugând că miezul nopții era cu mult peste ora ei de culcare din copilărie.

Dar acum, femeia de 35 de ani, care este membră a Bisericii Baptiste Mount Zion din Triangle, Virginia, a spus că așteaptă cu nerăbdare să participe la "noaptea de veghe" în fiecare an.

Tradiția negrilor americani de a petrece noaptea de Anul Nou în rugăciune și părtășie datează încă din timpul Războiului Civil.Este adânc înrădăcinată în zorii mult așteptatei libertăți pentru africanii înrobiți și în speranțele lor pentru viitor.

"Sunt atât de multe lucruri prin care am trecut în ultimul an. Am membri ai familiei care nu vor ajunge în 2024", a spus Keeler. "Este doar amintirea acestui lucru și amintirea într-un mod pozitiv în jurul unor oameni pozitivi".

Numărătoarea inversă spre libertate

După ce trupele Uniunii au oprit înaintarea Confederației în Bătălia de la Antietam, cea mai sângeroasă zi din Războiul Civil și din istoria Americii, președintele Abraham Lincoln a emis Proclamația preliminară de emancipare la 22 septembrie 1862. Aceasta declara că toți oamenii înrobiți care trăiau în statele aflate în rebeliune împotriva Uniunii vor fi eliberați la 1 ianuarie 1863, ziua în care Lincoln va semna documentul final.

"Oamenii știau la 31 decembrie 1862 că era vorba de venirea unei noi zile", a declarat Kate Masur, profesor de istorie la Universitatea Northwestern. "Așadar, tradiția nopții de veghe a căpătat un nou sens, iar americanii de culoare din multe locuri, din statele libere, din statele sclavagiste, s-au adunat pentru întâlniri de noapte de veghe, sărbătorind venirea libertății."

Aboliționistul Frederick Douglass s-a numărat printre cei care s-au adunat în acea noapte de veghe, sau "Ajunul libertății", pentru a aștepta cu nerăbdare noul an. Douglass, care și-a obținut libertatea în mod legal în 1846, a participat la o întâlnire de noapte de veghe la Templul Tremont din Boston, așteptând vestea că Proclamația de emancipare a fost semnată în mod oficial, a declarat Emily Blanck, profesor asociat de istorie și studii americane la Universitatea Rowan.

"'Așteptam și ascultam ca pe un fulger din cer, care ar fi trebuit să rupă lanțurile a patru milioane de sclavi'", a spus Blanck, citând din autobiografia lui Douglass.

O fostă sclavă pe nume mătușa Phoebe Bias a participat la o întâlnire de noapte de veghe în Washington, DC, cu puțin timp înainte de moartea sa. Relatarea lui Bias despre slujbă a fost reluată în cartea "They Knew Lincoln", scrisă în 1942 de John E. Washington. Cartea a fost republicată în 2018, cu o nouă prefață de Masur.

Potrivit lui Washington, Bias, care fusese înrobit în Virginia, a auzit de o "mare întâlnire de veghe" pe 31 decembrie 1862, la biserica ei, "unde oameni importanți, albi și de culoare, vor vorbi despre președintele Lincoln și despre Proclamația de emancipare".

Bias i-a spus lui Washington că a decis să participe la slujbă, care a început în jurul orei 22:00 cu o predică. Apoi, o copie a Proclamației de emancipare a fost citită cu voce tare, potrivit relatării sale.

Pe măsură ce ceasul bisericii se apropia de miezul nopții, participanții au plâns și s-au rugat pentru ca Dumnezeu să îi scoată din sclavie, potrivit relatării lui Bias. De asemenea, s-au rugat și pentru Lincoln.

"Se rugaseră pentru libertate. În acea noapte a venit", a scris Washington, relatând Bias. "Când clopotele orașului au sunat în Anul Nou - anul libertății lor, bărbații și femeile au sărit în picioare, au strigat de bucurie, s-au îmbrățișat și s-au sărutat unii pe alții și au plâns de bucurie".

Deși adevărata libertate nu avea să fie acordată până la ratificarea celui de-al 13-lea amendament, la 6 decembrie 1865, și abolirea sclaviei, serviciile de noapte de veghe din 1862au oferit un licăr de speranță pentru cei care fuseseră ținuți în sclavie timp de secole.

Moștenirea serviciului de noapte de veghe

Astăzi, americanii de culoare încă se mai adună în biserici din întreaga țară în noaptea de Anul Nou, oferind mărturii despre situațiile pe care le-au depășit și rugându-se pentru binecuvântări în noul an.

Tracy Oliver-Gary a spus că își amintește și ea că a participat la slujba de noapte de veghe cu familia ei, în copilărie, în Little Rock, Arkansas.

"Provenim dintr-o istorie în care majoritatea afro-americanilor nu știau să citească și să scrie, așa că lucrurile erau transmise pe cale orală, transmise prin tradiție", a spus ea.

Oliver-Gary frecventează Biserica Baptistă Mount Jezreel, care a fost înființată între 1865 și 1873 și care este considerată a fi una dintre cele mai vechi biserici baptiste de culoare din zona Washington DC, potrivit istoriei bisericii.

Ea a spus că se străduiește să participe la o slujbă de noapte de veghe în fiecare an pentru a face o mică parte pentru a păstra tradiția vie.

"Aveți aspectul spiritual despre reflecția despre Dumnezeu, dar există și aspectul cultural istoric de păstrare a culturii afro-americane ... Biserica neagră este, pentru mine, locul de referință pentru conservarea istoriei negrilor din cultura neagră", a spus ea.

De-a lungul anilor, tradițiile serviciului de noapte de veghe au evoluat. Unele congregații încep și încheie acum slujbele mai devreme în timpul serii. De la pandemie încoace, altele au trecut la un format virtual, astfel încât mai mulți enoriași să poată participa din siguranța de acasă.

Dar atât Oliver-Gary, cât și Keeler au spus că semnificația istorică rămâne în continuare. De asemenea, ei cred că slujba de veghe în noaptea de veghe, ca și alte tradiții din cultura neagră, ar trebui să continue să fie transmisă mai departe.

"Acest concept de credință și această convingere că, deși lucrurile nu sunt ceea ce îți dorești, că va veni o zi mai bună, acesta a fost un fir de legătură de-a lungul vieții oamenilor de culoare din America", a spus Oliver-Gary.

Keeler a fost de acord și a spus că Watch Night rămâne un simbol și o tradiție puternică pentru americanii de culoare, deoarece subliniază puterea speranței.

"Tradițiile afro-americane, unele dintre ele sunt pe cale de dispariție doar pentru că unii oameni nu înțeleg ce înseamnă sau ce înseamnă cultura despre noi", a spus ea. "Aceasta este forma noastră de cultură. Trebuie să o menținem în viață".

