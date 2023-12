"Nu s-a mai văzut din Vietnam": Israelul a aruncat sute de bombe de 2.000 de kilograme în Gaza, arată o analiză

Imaginile din satelit din primele zile ale războiului arată peste 500 de cratere de impact cu diametrul de peste 12 metri, care corespund celor lăsate în urmă de bombele de 2.000 de kilograme. Acestea sunt de patru ori mai grele decât cele mai mari bombe pe care Statele Unite le-au aruncat asupra ISIS în Mosul, Irak, în timpul războiului împotriva grupului extremist de acolo.

Experții în armament și război dau vina pe utilizarea extensivă a munițiilor grele, cum ar fi bomba de 2.000 de lire, pentru numărul tot mai mare de morți. Populația din Gaza este înghesuită mult mai strâns decât în aproape orice alt loc de pe pământ, astfel încât utilizarea unor astfel de muniții grele are un efect profund.

"Utilizarea bombelor de 2.000 de kilograme într-o zonă atât de dens populată ca Gaza înseamnă că va dura zeci de ani până când comunitățile își vor reveni", a declarat John Chappell, membru al grupului de advocacy și juridic de la CIVIC, un grup cu sediul în Washington DC care se concentrează pe minimizarea daunelor provocate civililor în timpul conflictelor.

Israelul a fost supus unor presiuni la nivel internațional din cauza dimensiunii devastării din Gaza, chiar și aliatul său fidel, președintele american Joe Biden, acuzând Israelul de "bombardarea fără discernământ" a benzii de coastă.

Oficialii israelieni au susținut că munițiile sale grele sunt necesare pentru a elimina Hamas, ai cărei luptători au ucis peste 1 200 de persoane și au luat peste 240 de ostatici la 7 octombrie. De asemenea, ei susțin că Israelul face tot ce poate pentru a minimiza victimele civile.

"Ca răspuns la atacurile barbare ale Hamas, IDF acționează pentru a dezmembra capacitățile militare și administrative ale Hamas", au declarat Forțele de Apărare Israeliene (IDF) într-un comunicat ca răspuns la reportajul CNN. "În contrast puternic cu atacurile intenționate ale Hamas asupra bărbaților, femeilor și copiilor israelieni, FDI respectă dreptul internațional și ia măsuri de precauție fezabile pentru a atenua daunele provocate civililor".

Hamas se bazează pe o rețea tentaculară de tuneluri despre care se crede că traversează Fâșia Gaza. Susținătorii campaniei israeliene din Gaza susțin că muniția grea acționează ca un distrugător de buncăre, ajutând la distrugerea infrastructurii subterane a Hamas.

Însă, potrivit experților, bombele de 2.000 de kilograme sunt folosite în mod normal cu moderație de către armatele occidentale, din cauza impactului lor potențial asupra unor zone dens populate precum Gaza. Dreptul umanitar internațional interzice bombardamentele fără discriminare.

Marc Garlasco, un fost analist al serviciilor de informații ale apărării americane și fost investigator al crimelor de război al ONU, a declarat că densitatea bombardamentelor israeliene din prima lună în Gaza "nu a mai fost văzută din Vietnam".

Garlasco, în prezent consilier militar la PAX, o organizație neguvernamentală olandeză care militează pentru pace, a revizuit pentru CNN toate incidentele analizate în acest raport.

"Ar trebui să te întorci la războiul din Vietnam pentru a face o comparație", a spus Garlasco. "Chiar și în ambele războaie din Irak nu a fost niciodată atât de dens".

Munițiile grele, în mare parte fabricate de SUA, pot provoca evenimente cu un număr mare de victime și pot avea o rază de fragmentare letală - o zonă de expunere la rănire sau moarte în jurul țintei - de până la 365 de metri, sau echivalentul a 58 de terenuri de fotbal în suprafață.

Experții în armament și război dau vina pe utilizarea extensivă a armamentului greu, cum ar fi bomba de 2.000 de kilograme, pentru numărul tot mai mare de morți. Potrivit autorităților din Fâșia Gaza, controlată de Hamas, aproximativ20.000 de persoane au fost ucise de la 7 octombrie.

Majoritatea morților sunt femei și copii, potrivit acestor cifre.

CNN a încheiat un parteneriat cu compania americană de inteligență artificială Synthetaic, care a folosit sistemul Rapid Automatic Image Categorization (RAIC) pentru a detecta craterele, coloanele de fum și clădirile avariate în imaginile din satelit cu sarcini deasupra Fâșiei Gaza. Constatările au fost analizate manual de un membru al Synthetaic, precum și de jurnaliștii CNN.

Constatările CNN și Synthetaic "dezvăluie și subliniază intensitatea absolută a bombardamentelor într-o perioadă foarte scurtă de timp", potrivit lui Annie Shiel, director de advocacy pentru SUA la CIVIC.

O ofensivă de mare intensitate

Timp de peste două luni, Israelul a dus un război de mare intensitate în Gaza, combinând bombardamente aeriene intense cu runde neîncetate de focuri de artilerie, precum și o invazie terestră care a început la 27 octombrie.

Operațiunea a provocat o devastare care se întinde pe zone întinse din enclava asediată, după cum arată imaginile din satelit și înregistrările video.

"În două luni, am avut cam același nivel de lovituri în această mică zonă din Gaza ca și ceea ce am văzut în Mosul și Raqqa la un loc", a declarat Larry Lewis, director de cercetare la Center for Naval Analyses (CNA) și fost consilier principal al Departamentului de Stat al SUA privind daunele provocate civililor, referindu-se la operațiunile coaliției conduse de SUA împotriva celor două bastioane ale ISIS. "Este o cantitate incredibilă de lovituri, în ceea ce privește perioada".

SUA au aruncat o singură dată o bombă de 2.000 de kilograme în timpul luptei împotriva ISIS - cel mai recent război occidental împotriva unui grup militant din Orientul Mijlociu. Aceasta a căzut pe așa-numita capitală autoproclamată a califatului, Raqqa, în Siria.

La 6 noiembrie - ultima zi din setul de date al CNN și Synthetaic - numărul morților din Gaza a depășit 10.000 de persoane, potrivit Ministerului palestinian al Sănătății din Ramallah, citând autoritățile din Gaza controlată de Hamas.

Mai târziu în acea săptămână, secretarul de stat adjunct pentru afaceri din Orientul Apropiat, Barbara Leaf - cel mai înalt diplomat american pentru Orientul Mijlociu - a declarat că numărul morților ar putea fi "chiar mai mare".

"În această perioadă de conflict și în condițiile războiului, este foarte dificil pentru oricare dintre noi să evaluăm care este rata victimelor", a declarat Leaf în timpul unei audieri în fața Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților. "Credem că sunt foarte mari, sincer. Ar putea fi chiar mai mari decât cele care sunt citate".

Săptămâna trecută, surse din cadrul serviciilor de informații americane au declarat pentru CNN că 40-45% din cele 29.000 de muniții aer-sol lansate până atunci în Gaza au fost așa-numitele bombe stupide, muniții neghidate care pot reprezenta o amenințare mai mare pentru civili, în special în teritorii dens populate precum Gaza.

Este probabil ca unele dintre acestea să fie bombele de 2.000 de kilograme detectate în imaginile din satelit ale craterelor. Israelul are un arsenal mare de bombe mari, cunoscute sub numele de MK-84. Atunci când un kit cu ghidare GPS este atașat la MK-84, bomba devine cunoscută sub numele de GBU-31.

Potrivit a două persoane familiarizate cu această chestiune, SUA au furnizat Israelului peste 5.400 de MK-84 începând cu 7 octombrie.

"Devastarea la care am asistat pentru comunitățile din Gaza este, din păcate, co-semnată de Statele Unite", a declarat Chappell de la CIVIC. "O prea mare parte din ea este realizată de bombe care au fost fabricate în Statele Unite".

Atacuri cu bombe de mare amploare în jurul orașului Gaza

Bombele de 2.000 de kilograme figurează în mod proeminent în atacurile din perimetrul orașului Gaza, epicentrul operațiunii militare israeliene din octombrie și mare parte din noiembrie.

Forțele terestre ale Israelului au asediat în cele din urmă orașul la începutul lunii noiembrie. Modelul de bombardament observat în imaginile din satelit sugerează că bombardamentele intense din jurul orașului Gaza ar fi putut deschide calea spre încercuirea acestuia de către trupele israeliene.

În nordul taberei de refugiați Jabalya din Gaza, imaginile din satelit au arătat două cratere mari care corespund bombardamentului israelian din 31 octombrie, criticat de ONU ca fiind un "atac disproporționat care ar putea fi considerat o crimă de război". Acesta a făcut peste 100 de victime, potrivit Airwars, organizația de supraveghere a daunelor civile, și a provocat pagube catastrofale în zona dens populată.

Un angajat al Al Jazeera a pierdut 19 membri ai familiei sale în bombardamentul care, potrivit Israelului, l-a vizat pe comandantul Hamas Ibrahim Biari, ucigându-l și distrugându-i baza.

Cele două cratere lăsate în urma atacului, al cărui impact a fost descris de experți ca fiind "asemănător unui cutremur", au avut o lățime de 24 de metri (aproape 79 de picioare) și, respectiv, 13 metri (aproape 43 de picioare), potrivit imaginilor din satelit.

Fostul consilier al Departamentului de Stat Lewis a declarat că atacul din 31 octombrie de la Jabalya a fost "ceva ce nu am vedea niciodată SUA făcând".

"Se pare cu siguranță că toleranța (Israelului) pentru daunele provocate civililor în comparație cu beneficiile operaționale așteptate este semnificativ diferită de ceea ce am accepta noi, ca SUA", a declarat Lewis.

Un crater mare, compatibil cu o bombă de 2.000 de kilograme, se vede pe autostrada de coastă care trece prin Al Shati', sau tabăra Beach. Într-un cartier aflat la nord de tabără, 14 cratere care indică bombe de 2.000 de lire apar pe un kilometru pătrat.

Tabăra Beach este una dintre primele zone din Gaza în care trupele terestre israeliene și-au stabilit un punct de sprijin ferm. Imagini din satelit ale taberei de refugiați din 6 noiembrie au arătat că aceasta a fost aproape complet distrusă de bombardamente.

"Dintr-o dată, am auzit două lovituri aeriene. A fost foarte tare. S-a simțit ca un cutremur. Am văzut pietre care zburau peste tot", a declarat un bărbat pentru un reporter CNN imediat după un atac cu bombă de mari dimensiuni asupra taberei de la Beach pe 6 noiembrie. "Am venit aici pentru a vedea 10 case lovite".

Zona de fragmentare letală

Raza mare de fragmentare letală de 365 de metri a bombei de 2.000 de lire sterline este evidentă în multe înregistrări video analizate de CNN, unde se vede cum mai multe clădiri au fost aplatizate dintr-o singură lovitură.

La 24 octombrie, Israelul a lovit o locație aflată la mai puțin de 100 de metri (aproximativ 328 ft) de Spitalul Wafa. Într-un interviu acordat al-Jazeera aproape imediat după lovitură, directorul spitalului, Fouad Najm, a declarat că atacul i-a "îngrozit pe pacienți și pe medici". De atunci, spitalul a ieșit din funcțiune din cauza loviturilor susținute din apropiere și a lipsei de combustibil.

Nu este clar dacă explozia din 24 octombrie a provocat pagube semnificative spitalului.

CNN a geolocalizat înregistrarea video a deflagrației și a comparat-o cu craterele de 12 și 15 metri, care corespund unor bombe de 2.000 de kilograme, în imaginile din satelit.

"Este clar că spitalul se află în raza de fragmentare letală a unei bombe de 2.000 de lire. Probabil că ar fi provocat pagube", a declarat Garlasco de la PAX.

Într-o zonă din apropierea taberei Beach, șapte școli se aflau în zona de fragmentare letală a cel puțin cinci cratere. Imaginile din satelit capturate la 6 noiembrie au arătat distrugeri pe scară largă în zonă. Aceste imagini din satelit au arătat, de asemenea, vehicule blindate israeliene în interiorul și în jurul școlilor.

"Atunci când folosești o armă atât de aproape de o clădire civilă, este imposibil să elimini șansele de deteriorare din partea armei. Aceasta va fi lovită de ceva", a declarat Garlasco.

În cea de-a șasea zi a ofensivei sale, Forțele Aeriene israeliene au declarat într-un mesaj pe Twitter că au aruncat 6.000 de muniții de la începutul războiului, în medie 1.000 de bombe pe zi. La 10 decembrie, armata israeliană a declarat că a atacat peste 22.000 de ținte în Gaza.

Cum am reușit

Analiza pentru această investigație a fost posibilă cu ajutorul RAIC, o platformă de detectare a datelor de imagine, video și geospațiale. Dezvoltată de Synthetaic, RAIC utilizează o inteligență artificială nesupravegheată pentru a căuta instantaneu date neetichetate fără modele. În colaborare cu CNN, Synthetaic a folosit RAIC pentru a detecta craterele, coloanele de fum și clădirile avariate în imaginile de satelit cu sarcini asupra Fâșiei Gaza. Un membru al echipei Synthetaic și doi jurnaliști de informații din surse deschise de la CNN au analizat rezultatele.

Sursa: edition.cnn.com