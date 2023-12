Nu e treaba ta dacă Kit Connor iese la lumină.

Connor, o vedetă a comediei romantice pentru adolescenți de pe Netflix, "Heartstopper", a declarat luni că a simțit că este forțat să iasă din dulap - o nouă evoluție îngrijorătoare la intersecția dintre cultura de anulare și poliția identitară.

În serialul "coming-of-age", cu o intrigă revigorantă și orientată spre homosexuali, Connor joacă rolul unui rugbyst de liceu britanic, Nick Nelson, alături de colegul de clasă Charlie Spring, interpretat de Joe Locke, care se îndrăgostește de el. De-a lungul celor opt episoade ale serialului, adaptat după romanul grafic cu același nume de Alice Oseman, Nick începe să își pună la îndoială propria sexualitate, pe fondul sentimentelor tot mai mari pentru Charlie.

Serialul a fost atât de bine primit la lansarea sa din acest an încât a fost deja reînnoit pentru încă două sezoane. Este unul dintre primele care au în centru personaje LGBTQ - atât Nick și Charlie, cât și alte persoane din distribuția principală - orientat către un public de adolescenți și tineri adulți. Spre deosebire de emisiuni precum "Sex Education" și "Euphoria", care, deși sunt, de asemenea, minunat de diverse din punct de vedere sexual și de gen, sunt mai explicite.

Apelurile pentru ca Connor să abordeze propria sa orientare au început în această primăvară cu batjocuri pe Twitter, la care el a răspuns într-un tweet, spunând: "Twitter este atât de amuzant, omule. se pare că unii oameni de aici îmi cunosc sexualitatea mai bine decât mine...". Cu toate acestea, totuși, presiunea nu a scăzut, iar Connor a devenit ținta a ceea ce mulțimile de pe rețelele de socializare au numit "queerbaiting", cu afirmații potrivit cărora serialul încerca să atragă oamenii cu teme mai largi care să includă LGBTQ fără a fi deliberat în a dezvălui identitatea personajului său - și poate că Connor făcea același lucru.

Adevărul despre personajul lui Nelson, precum și despre identitatea lui Connor în viața reală, ar putea fi mult mai nuanțat. Cu toate acestea, Connor, care se simțea în mod clar pus la colț, a scris pe Twitter, de Halloween, pentru cei 1 milion de urmăritori ai săi, că este bisexual: "Înapoi pentru un minut. sunt bi", a scris el. "Felicitări pentru că ați forțat un tânăr de 18 ani să se recunoască. cred că unii dintre voi nu ați înțeles scopul emisiunii. pa".

Sunt multe de despachetat în această poveste, nu în ultimul rând faptul că un tânăr adult a fost forțat să împărtășească foarte public părți ale propriei identități care sunt foarte private - și care pot fi încă în schimbare.

Connor a simțit presiunea unei mulțimi moraliste din social media, o forță rapidă la atac și lentă la iertare, care îți cere să răspunzi imediat la întrebările sale și fără loc pentru nuanțe sau context. Nu este modul în care ar trebui să funcționăm ca și cultură.

Uneori, mulțimea de pe Twitter forțează problemele reale să iasă la lumină și le aduce mai repede la rezultate favorabile. Alteori, pur și simplu aruncă totul în aer și pleacă, fără să îi pese de victimele pe care le lasă în urma sa.

Ieșirea la iveală a lui Connor este cea mai recentă dintr-un șir de celebrități forțate recent să iasă la iveală, pentru ca nu cumva expunerile sau "scurgerile" de informații din presa tabloidă să facă acest lucru în locul lor, și contrastează cu lunga istorie a celebrităților de la Hollywood forțate să rămână în secret sau să-și riște cariera.

De la actorul Rock Hudson, care s-a ascuns în secolul al XX-lea, la actorul deschis transsexual Elliot Page din prezent, artiștii au fost nevoiți de mult timp să trăiască o viață dublă și să își ascundă adevărata identitate pentru a rămâne pe lista A - chiar și pentru a rămâne în siguranță și în viață. Lui Ellen DeGeneres i-au trebuit zeci de ani pentru a-și reconstrui cariera după ce a ieșit pe coperta revistei TIME în 1997, în același timp cu personajul ei din sitcomul ABC omonim.

Este adevărat că multe personaje LGBTQ din mass-media contemporană au evoluat - de la criminali, victime ale crimelor, lucrători sexuali și personaje unidimensionale care oferă o poantă - în ființe umane reale, inclusiv cele care nu sunt doar personaje secundare, ci roluri principale.

Printre acestea se numără Michaela Jay Rodriguez, Billy Porter, Dominique Jackson și Indya Moore din serialul "Pose" de la FX; Sara Ramirez în rolul lui Callie Torres din "Grey's Anatomy" (și, da, în rolul lui Che Diaz din "Sex and the City" spinoff "And Just Like That"); distribuțiile din filmele din acest an "Fire Island" și "BROS"' și Zendaya în rolul lui Rue Bennett din "Euphoria" de la HBO, pentru a numi doar câteva. Am parcurs un drum lung într-un timp scurt în ceea ce privește reprezentarea în mass-media.

(De la stânga la dreapta) Distribuția filmului "Heartstopper" - Kizzy Edgell, Corinna Brown, Kit Connor, Joe Locke, Tobie Donovan și Sebastian Croft - participă la London Pride pe 2 iulie.

Acum, publicul LGBTQ pune, pe bună dreptate, întrebări dificile despre cine poate juca personaje LGBTQ. O persoană cisgender care interpretează un personaj transsexual echivalează cu un actor alb în chip de negru sau cu interpretarea unui rol al unei persoane BIPOC, sau există un alt test de turnesol? Înseamnă actoria interpretarea unui personaj distinct de identitatea personală a actorului sau există reguli pe care încă nu le-am trasat și nu le-am menținut în mod adecvat?

Actorii cisgender, cum ar fi Eddie Redmayne, care a fost nominalizat la Oscar pentru rolul în care a interpretat o femeie transsexuală în "The Danish Girl", a declarat ulterior că regretă că a intrat în acest rol și că acesta ar fi trebuit să fie rezervat unei femei transsexuale. Dar alte alegeri de distribuție, precum Cate Blanchett sau Mara Rooney, care au interpretat lesbiene în uimitorul film din 2015, "Carol", par mai ușor de iertat. Poate că distribuirea unei persoane pentru a interpreta un personaj cu care nu se identifică în viața personală este mai acceptabilă dacă a fost distribuită de un regizor, producător sau scriitor care locuiește în mod autentic în acea identitate.

Cine poate crea artă și media queer - și ce se califică drept reprezentare corectă? Ar atrage atenția un serial de televiziune sau un film dacă o distribuție cishetă plină de vedete ar fi înlocuită de dragul alinierii reprezentării? Ce se întâmplă dacă scenariștii sau regizorii serialului sunt homosexuali, dar actorii nu sunt?

Deși este un progres faptul că actori homosexualii sunt distribuiți în roluri principale, folosirea criticilor de "queerbaiting" și de apropriere ca scuză pentru a forța un adolescent sau orice actor să iasă din dulap nu este un răspuns. Aceste conversații au ajuns la un nivel febril, iar rezultatul este rănirea oamenilor cărora ar trebui să li se permită să ia propriile decizii când și cum să iasă în evidență, dacă este cazul.

De mii de ani, oamenii au simțit nevoia de a clasifica lucrurile din lume pentru a le da un sens. Persoanele mai tinere perturbă acest cadru rigid cu identități de gen și expresii romantice mai fluide. Acest lucru îi face pe unii oameni să se simtă inconfortabil (a se citi: războaiele culturale actuale care vizează copiii trans, drepturile LGBTQ, literatura și politicile școlare, printre altele). Dar mulți dintre acești perturbatori cer, de asemenea, ca oamenii ca Connor să își pună acum o cutie cu o etichetă lipită în față - și să o împărtășească lumii în scurt timp.

Ieșirea nu este un act care se întâmplă o singură dată, sau ceva care rămâne fix, și de ce ar trebui să fie? Identitățile sunt maleabile, iar mulți tineri sunt încă în curs de a se găsi pe ei înșiși. Ceea ce nu ar trebui să facem este să rușinăm în mod public pe cineva pentru a dezvălui o parte din el însuși pe care poate nu este pregătit sau nu dorește să o împărtășească.

În condițiile în care drepturile LGBTQ sunt amenințate din ce în ce mai mult în SUA și în întreaga lume, dezvăluirea implică o cu totul altă evaluare a riscurilor și repercusiunilor. Există o singură persoană care ar trebui să conducă această decizie, și nu, nu este un troll de pe Twitter.

Notă : Există omulțime de resurse disponibile pentru cei care doresc să afle mai multe despre cum să îi sprijine cel mai bine pe cei care își fac coming out ca LGBTQ și pentru persoanele care explorează colțurile queer ale propriului sentiment de sine .

Allison Hope este o scriitoare ale cărei lucrări au fost prezentate în The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, CNN, Slate și în alte publicații.

