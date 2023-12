Novak Djokovic își va apăra titlul de la Australian Open după ce a primit o scutire medicală de la mandatul de vaccinare

A existat o incertitudine cu privire la participarea lui Djokovic, după ce jucătorilor li s-a spus că vor trebui să fie complet vaccinați pentru a participa sau să beneficieze de o scutire medicală acordată de un grup de experți independenți.

Djokovic, care se află la egalitate cu Roger Federer și Rafael Nadal la 20 de titluri de Grand Slam la simplu, nu a dezvăluit public statutul său de vaccinare.

Cu toate acestea, organizatorii de la Australian Open au confirmat marți, într-un comunicat, că Djokovic va participa la competiție după ce a solicitat o scutire medicală "care a fost acordată în urma unui proces riguros de examinare care a implicat două comisii independente separate de experți medicali".

La începutul zilei de marți, sârbul a postat o fotografie cu el însuși pe un aeroport, cu o legendă în care scria că "se îndreaptă spre Down Under".

"Un an nou fericit, tuturor! Vă doresc tuturor sănătate, iubire și fericire în fiecare moment prezent și să simțiți iubire și respect față de toate ființele de pe această minunată planetă", a scris el pe Instagram.

"Am petrecut timp fantastic de calitate cu cei dragi în timpul vacanței, iar astăzi mă îndrept spre Down Under cu un permis de scutire. Să mergem 2022".

Directorul turneului, Craig Tiley, a declarat anterior că jucătorii de la evenimentul din acest an trebuie să fie complet vaccinați, cu excepția cazului în care există un motiv real pentru care ar trebui să se acorde o scutire.

"Au fost stabilite protocoale corecte și independente pentru evaluarea cererilor de scutire medicală care ne vor permite să ne asigurăm că Australian Open 2022 este sigur și plăcut pentru toată lumea", a spus el.

"În centrul acestui proces a fost faptul că deciziile au fost luate de experți medicali independenți și că fiecare solicitant a fost luat în considerare în mod corespunzător."

Turneul din acest an se va desfășura în perioada 17-30 ianuarie.

Sursa: edition.cnn.com