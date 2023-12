Novak Djokovic a ajuns la meciul cu numărul 1.000 în circuitul ATP cu o victorie în semifinala de la Openul Italiei

Roger Federer, Rafael Nadal, Jimmy Connors și Ivan Lendl sunt singurii bărbați care au mai atins această bornă istorică. Djokovic a ajuns la cea de-a 1.000-a victorie în 1.203 meciuri, fiind al patrulea cel mai rapid care a reușit această performanță, potrivit statisticilor ATP.

Câștigătorul de 20 de Grand Slam-uri, care a primit un tort din partea organizatorilor turneului pentru a sărbători această ocazie, a obținut prima sa victorie la nivel de circuit în 2004 și de atunci a devenit unul dintre cei mai mari jucători de tenis din toate timpurile.

"Mulțumesc turneului și mulțimii pentru că au sărbătorit împreună cu mine această piatră de hotar", a declarat Djokovic în interviul acordat pe teren de ATP. "Evident, îi vedeam pe Roger și Rafa sărbătorind aceste borne în ultimii doi ani și abia așteptam să ajung și eu la cele 1.000.

"Sunt foarte, foarte binecuvântat și privilegiat să am atâtea victorii în circuit. A trecut mult timp de când am jucat prima mea partidă și am câștigat primul meu meci în circuit și sper să pot continua și să urmeze multe alte victorii."

Djokovic, care este în căutarea primului său titlu din acest sezon, va încerca să ajungă la 1.001 victorii duminică, când îl va înfrunta pe grecul Stefanos Tsitsipas, numărul 5 mondial, în finala Openului Italiei.

Sursa: edition.cnn.com