Noul trailer pentru "Casa dragonului" de la HBO este aici

În trailer, regele Viserys Targaryen, interpretat de Paddy Considine, are o premoniție.

"Visul... a fost mai clar decât o amintire", spune el. "Și am auzit sunetul copitelor tunătoare, al scuturilor care se spărgeau și al săbiilor care răsunau, iar eu mi-am așezat moștenitorul pe Tronul de Fier."

"Și toți dragonii au răcnit ca unul singur", spune el.

"House of the Dragon" se bazează pe romanul "Fire & Blood" din 2018 al lui George R.R. Martin și va acoperi evenimentele care s-au petrecut cu 200 de ani înainte de "Game of Thrones". Primul sezon va fi compus din 10 episoade.

"Games of Thrones" a fost difuzat pe HBO din 2011 până în 2019.

"House of the Dragon" are premiera pe 21 august la HBO Max, care, ca și CNN, este o unitate a Warner Bros. Discovery.

Urmăriți trailerul de mai jos:

Sursa: edition.cnn.com