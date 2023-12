Poveste evidențiată

Nici un pastor mai rapid: Liderul bisericii conduce echipa la cea de-a 100-a ediție a Indy 500

Reverendul Will Marotti a înființat Marotti Racing în 2015

Prima cursă a echipei sale este cea de-a 100-a ediție a cursei Indianapolis 500

Marotti este primul pastor activ care conduce o echipă de curse la Indy 500

La cea de-a 100-a ediție a cursei, el are șansa incredibilă de a o câștiga.

Într-una dintre cele mai puțin probabile povești din acest an de la Indy 500, nu va exista "niciun pastor mai rapid" decât Marotti, care este proprietarul Marotti Racing, fondată în 2015. Porecla lui a rămas din motive evidente, deoarece istoricul Indianapolis Motor Speedway, Donald Davidson, a verificat că nu a existat niciodată un pastor activ care să conducă o echipă care să concureze la Indy 500.

"Este curios, este unic, dar oamenii au fost foarte, foarte binevoitori și foarte amabili", a declarat Marotti pentru CNN într-un interviu telefonic. "Și da, au fost câteva glume pe parcurs, cum ar fi "Isus ia volanul" și chestia cu "pastorul mai rapid", dar a fost o experiență minunată."

În loc să cumpere un bilet și să stea alături de alți fani, Marotti va urmări cursa de la standul de cronometrare, alături de inginerii și strategii care comunică prin radio cu echipa, absorbind totul.

"Sunt aici doar pentru a învăța", a spus Marotti. "Am fost un fan toată viața mea. Știu multe despre asta pentru că am fost un fan și am fost un fan foarte entuziast, dar la acest nivel, este ceva în care intru pentru prima dată, așa că sunt 100% un student".

Dragoste de-o viață pentru curse

Marotti, pastor senior la biserica neconfesională New Life Church din Wallingford, Connecticut, a declarat că s-a îndrăgostit de curse de când era mic, urmărind cursele de pitici quarter midget pe o pistă locală împreună cu tatăl său. Cu puțin mai mult de un an în urmă, a început să se gândească să își înființeze propria echipă de curse.

Știa că nu va fi ușor și știa că va fi costisitor, dezvăluind că a avea o mașină timp de o lună pentru Indy 500 costă în jur de 1 milion de dolari.

"Când am început, am sunat mai întâi la circuitul de la Indianapolis și la IndyCar și le-am spus ce vreau să fac", a declarat Marotti. "Mi-au spus: 'Ascultă, este o ambiție mare, dar înțelege asta. O mie de oameni pe an ca tine ne sună spunând că vor să facă acest lucru și nimic nu se întâmplă niciodată'. Conduci la ceva aici care este extrem de greu de găsit, dar niciuna dintre echipe nu ne-a luat cu adevărat în serios".

Un pastor care conduce o echipă IndyCar pare incredibil de neverosimil, dar Marotti a continuat, sunând la toate echipele IndyCar care existau.

În cele din urmă, Sam Schmidt a ascultat. Schmidt, un fost pilot care acum este tetraplegic, deține Schmidt Peterson Motorsports. Cu îndrumarea lui Schmidt și cu ajutorul sponsorilor pentru a finanța investiția, Marotti Racing a intrat în afaceri. Indy 500 va fi debutul lui Marotti Racing.

"Obiectivul nostru a fost destul de simplu", a declarat Marotti. "Am vrut să prezentăm marca, care este Marotti Racing. Am vrut să ne stabilim o amprentă la Indianapolis și să începem cu adevărat să căutăm să construim pentru viitor. Aceste obiective au fost îndeplinite, iar noi deja privim spre viitor. Suntem încântați să fim aici. Este pur și simplu o oportunitate fenomenală".

Oriol Servia la volan

Marotti Racing s-a aliniat cu SPM pentru a înscrie o mașină în cursa din acest an. Mașina Honda nr. 77 va fi pilotată de veteranul Oriol Servia, care conduce mașini Indy din anul 2000, în mare parte cu jumătate de normă sau ca înlocuitor. Acesta va fi al optulea Indy 500 al lui Servia. El a terminat până pe locul patru, care a venit în 2012 pentru Dreyer & Reinbold Racing.

"Este un pilot fenomenal", a spus Marotti despre pilotul de 41 de ani. "Nu știu de ce se întâmplă acest lucru, dar el nu a aterizat niciodată cu o situație bună pe termen lung, bună. Aceasta va fi, fără îndoială, cea mai bună situație în care a fost vreodată, cea mai bună echipă, cel mai bun echipament."

Servia, care s-a calificat pe poziția a 10-a pentru duminică, va avea parte și de ajutor din partea coechipierilor săi. Pilotul SPM James Hinchcliffe - implicat într-un accident aproape fatal anul trecut pe Indianapolis Motor Speedway - a obținut râvnita pole position, ceea ce înseamnă că pornește primul. Mikhail Aleshin va pleca de pe locul șapte.

"Să ai toate cele trei mașini în primele zece locuri, nicio altă echipă nu poate spune asta", a declarat Hinchcliffe după ce a câștigat pole position-ul.

Dintr-o dată, visul lui Marotti la Indy 500 se dovedește a nu fi un "Ave Maria". El are o șansă legitimă de a câștiga duminică.

Și numai gândul de a-și împlini un vis din copilărie îl face pe pastor să se emoționeze.

"Ești pe terenul de baschet", a spus Marotti, cu vocea tremurândă, "și în mintea ta, arunci pentru ultima aruncare, iar semnalul sonor se oprește, dai drumul la minge, o lovești și câștigi campionatul, și ai reușit. Ei bine, același sentiment îl am și eu aici, la Indianapolis, având în minte, vizualizat de mii de ori, faptul că am condus aici și am ajuns primul sub steagul în carouri.

"Dacă vom câștiga duminică, cel mai greu lucru pentru mine va fi să încerc să îmi păstrez calmul și să mă comport ca un profesionist."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com