NFL nu mai are decât un singur antrenor de culoare, după ce s-a angajat să facă mai bine în privința diversității

Texanii au ajuns la 4-13 în singurul sezon petrecut de Culley la cârma echipei, toate acestea fără fundașul vedetă Deshaun Watson, care nu a jucat în acest sezon pe fondul a 22 de acuzații de comportament sexual neadecvat.

"În cursul zilei de astăzi, m-am întâlnit cu David Culley și Tim Kelly pentru a-i informa că ne vom îndrepta într-o altă direcție la posturile de antrenor principal și coordonator ofensiv", a declarat managerul general al Texans, Nick Caserio.

"Am ajuns la această decizie dificilă, dar necesară, după ce am analizat operațiunea noastră de fotbal. În timp ce o schimbare după un sezon este neobișnuită, am avut diferențe filozofice cu privire la direcția și viziunea pe termen lung pentru programul nostru care merge mai departe."

Culley este al doilea antrenor principal de culoare care a fost concediat în această săptămână, după ce Miami Dolphins l-a eliberat din funcție pe Brian Flores. Astfel, Mike Tomlin, de la Pittsburgh, rămâne singurul antrenor principal de culoare rămas, alături de alți doi antrenori de culoare - Robert Saleh, de la New York Jets, și Ron Rivera, de la Washington, potrivit Institutului pentru diversitate și etică în sport de la Universitatea din Florida Centrală.

Acest lucru, într-o ligă cu 32 de echipe în care majoritatea jucătorilor sunt de culoare, concentrează atenția asupra celor șase posturi vacante de antrenor principal din NFL, având în vedere că liga se află de ani de zile sub presiunea publică de a crește diversitatea în posturile de conducere.

Însuși comisarul NFL, Roger Goodell, a criticat runda de angajări de anul trecut, când doi antrenori minoritari, Culley și Saleh, au fost angajați din șapte posturi vacante. Goodell a declarat anul trecut că "nu este ceea ce ne așteptăm să se întâmple în continuare".

"Vrem ca cluburile noastre din NFL să fie diverse", a declarat Goodell în februarie. "Antrenorul principal este important. Am avut doi antrenori minoritari angajați, dar nu a fost ceea ce ne așteptam".

Concedierea lui Culley vine, de asemenea, la două zile după ce un alt oficial de rang înalt din NFL - vicepreședintele executiv al operațiunilor de fotbal Troy Vincent - a declarat pentru Washington Post că a văzut un dublu standard atunci când a venit vorba de echipele din NFL sau universitare care concediază antrenori de culoare după un mandat scurt sau sezoane câștigătoare.

Vincent, care este de culoare, l-a menționat pe Tony Dungy, pe care Buccaneers l-a concediat după sezonul 2001, cu un bilanț de 54-42 în sezonul regulat în șase sezoane, inclusiv sezoane câștigătoare în ultimii trei ani. El s-a referit și la Jim Caldwell, pe care Lions l-a lăsat să plece imediat după sezonul regulat din 2017, după trei sezoane câștigătoare în patru ani - pentru un club care a avut o singură campanie câștigătoare în ultimii 13 ani.

Vincent l-a menționat, de asemenea, pe Steve Wilks, pe care Cardinals l-a concediat în urmă cu câțiva ani, după doar un sezon, deși cu un record de 3-13.

"Există un dublu standard", a declarat Vincent pentru Post. "Nu cred că este ceva de care ar trebui să ne ferim. Dar toate acestea fac parte din unele dintre lucrurile pe care trebuie să le reparăm în sistem.

"Vrem să îi ținem pe toți la întrebarea de ce unul, să spunem, primește beneficiul îndoielii pentru a putea construi sau a lua lovituri și vânătăi în acest proces de a întoarce o franciză, când altora nu li se oferă această libertate? ... Vedem acest lucru la nivel universitar. Și am văzut asta în istorie la nivel (profesionist)."

În afară de Texans și Dolphins, echipele cu posturi vacante de antrenor principal sunt Bears, Broncos, Giants și Vikings.

Regula Rooney urmărește să stimuleze diversitatea candidaților

NFL a declarat că a încercat să crească diversitatea în rândul antrenorilor principali, după ani de critici.

În 2003, liga a adoptat Regula Rooney, care impune echipelor să intervieveze cel puțin un candidat "divers" pentru posturile vacante de antrenor principal. În 2009, Regula Rooney a fost extinsă pentru a include posturile de manager general și posturile echivalente din front office. În 2020, liga a extins regula pentru a solicita interviuri suplimentare.

Iar la sfârșitul aceluiași an, NFL a adoptat o rezoluție care ar recompensa echipele cu selecții suplimentare la draft pentru dezvoltarea antrenorilor minoritari.

Culley și Flores au fost doi dintre cei cinci antrenori principali de culoare angajați cu normă întreagă în ultimii cinci ani, potrivit institutului. Ceilalți au fost Anthony Lynn (Chargers, 2017-2020); Vance Joseph (Broncos, 2017-2018); și Wilks (Cardinals, 2018).

Alți șase au fost angajați cu normă întreagă începând din 2010: Hue Jackson (Raiders, 2011, și Browns, 2016-2018); Leslie Frazier (Vikings, 2011-2013); Romeo Crennell (Chiefs, 2012-2013, după ce a antrenat Browns în deceniul anterior); Lovie Smith (Buccaneers, 2014-2016, după ce a antrenat Bears); Caldwell (Lions 2014-2017, după ce a antrenat Colts); și Todd Bowles (Jets, 2015-2018).

Dintre jucătorii din ligă în acest sezon, 58% erau de culoare și aproape 10% s-au identificat cu două sau mai multe rase, în timp ce 25% erau albi, potrivit institutului.

Culley spune că "a iubit fiecare minut

Culley, în vârstă de 66 de ani, se afla la primul său post de antrenor principal, după ce a petrecut mai mult de 27 de ani ca asistent în NFL și 16 ca asistent universitar. El a fost angajat anul trecut de la Baltimore Ravens, unde a petrecut doi ani ca antrenor principal adjunct, coordonator al jocului de pase și antrenor al receptorilor.

Sarcina lui Culley la postul de la Texans părea o călătorie în urcuș încă de când a fost angajat.

Watson a cerut un schimb de la echipă înainte ca Culley să fie angajat, iar vedeta liniei defensive și pilonul organizației J.J. Watt a fost eliberat la doar câteva săptămâni după aceea.

Dar, în ciuda tulburărilor în care se afla echipa, Culley a reușit să își mobilizeze jucătorii, iar Texans părea să joace peste nivelul lor.

"Îl apreciem pe antrenorul Culley pentru că ne-a ajutat să trecem printr-un sezon dificil, dar este responsabilitatea mea să iau deciziile pe care le consider cele mai bune pentru organizația noastră", a declarat Caserio. "Căutarea următorului antrenor al echipei Houston Texans va începe imediat".

Într-o declarație publicată în care a anunțat concedierea sa, Culley a spus că "a iubit fiecare minut" în care a fost antrenor principal al echipei Texans.

"Apreciez jucătorii și antrenorii pentru că au rămas alături de mine pe parcursul suișurilor și coborâșurilor sezonului nostru", a spus el.

"Sunt dezamăgit că nu am câștigat mai multe meciuri și nu voi avea șansa de a îmbunătăți lecțiile pe care le-am învățat, dar înțeleg pe deplin că aceasta este o afacere de bază și că nu am făcut suficient. Vreau să le mulțumesc familiei McNair și lui Nick Caserio pentru că mi-au oferit această oportunitate, sunt veșnic recunoscător pentru această experiență.

"Îi doresc tot ce e mai bun acestei echipe și acestei organizații, ei construiesc un program special și cred cu adevărat că viitorul este strălucit pentru fanii Texans".

Culley este al șaselea antrenor principal care este demis după încheierea sezonului 2021, după ce Flores a fost concediat de la Dolphins, Mike Zimmer de la Minnesota Vikings, Vic Fangio de la Denver Broncos, Joe Judge de la New York Giants și Matt Nagy de la Chicago Bears.

Corecție: Această știre a fost actualizată cu numele corect al echipei din Minnesota din NFL.

Leah Asmelash de la CNN a contribuit la acest reportaj.

