NFL le reamintește jucătorilor să se prezinte "clar" ca receptor eligibil după ce o decizie controversată de arbitraj a pus capăt meciului Lions-Cowboys

În ultimele secunde ale meciului din Săptămâna 17 de pe AT&T Stadium, o conversie de două puncte care ar fi dat lui Detroit un avantaj de un punct și probabil o victorie impresionantă în deplasare a fost ștearsă după ce oficialii au decis că jucătorul de linie ofensivă Taylor Decker - care poartă numărul 68 - nu a fost un receptor eligibil când a prins o pasă de la fundașul Jared Goff.

Alte două încercări de conversație de două puncte nu au avut succes, iar Lions avea să piardă cu 20-19.

Potrivit arbitrului Brad Allen în raportul de după meci, linia ofensivă a Lions, Dan Skipper - care poartă numărul 70 - s-a prezentat ca un receptor eligibil, nu Decker. Decker a declarat reporterilor după meci că i-a spus lui Allen că s-a raportat ca un receptor eligibil.

Decizia i-a lăsat pe Lions perplecși, antrenorul principal Dan Campbell explicându-le reporterilor că a vorbit cu oficialii înainte de meci despre cum se va alinia echipa la acest joc.

"Am explicat totul înainte de meci la fix. OK? Am făcut asta. 70 au raportat, 68 nu. Am aruncat la 68. Aceasta a fost explicația", a declarat un Campbell frustrat.

Marți, liga a trimis o înregistrare video tuturor echipelor, reamintindu-le jucătorilor despre importanța de a semnala clar oficialilor eligibilitatea lor ca receptori, pentru a evita ca un astfel de incident să se întâmple pe viitor.

"Este responsabilitatea jucătorului să se asigure că schimbarea statutului este clar comunicată arbitrului atât printr-un semnal fizic, cu mâinile în sus și în jos în fața pieptului, cât și prin raportarea către arbitru a intenției sale de a se prezenta ca receptor eligibil", a declarat Walt Anderson, vicepreședinte senior al NFL, în materialul video.

Pentru jocul controversat, Decker este văzut apropiindu-se de arbitrul Allen pentru a se raporta ca fiind eligibil, dar alți doi jucători de linie ofensivă - Skipper și Penei Sewell - s-au apropiat și ei de Allen în încercarea de a deruta apărarea Cowboys cu privire la cine ar fi receptorul eligibil.

În video, se arată comparații între modul în care Skipper - care este încercuit - intră pe teren pentru încercarea de conversie de două puncte și un joc similar din primul sfert al meciului.

Conform regulilor NFL, orice jucător ofensiv cu numerele 50-79 sau 90-99 are voie să se alinieze ca primitor de pase eligibil, dar jucătorul trebuie să raporteze imediat arbitrului schimbarea statutului său.

Sursa: edition.cnn.com