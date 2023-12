NASCAR revizuiește sponsorizarea "Let's Go Brandon

Acum, NASCAR revizuiește afacerea.

Potrivit lui Max Marcucci, un purtător de cuvânt al echipei lui Brown, NASCAR a aprobat în scris sponsorizarea și schema de vopsea la sfârșitul anului trecut și a declarat că echipa a trecut prin procesul obișnuit de aprobare a sponsorizării.

Marcucci a declarat că NASCAR a sunat în urma anunțului și a recunoscut echipei că a primit aprobarea și "și-a cerut scuze pentru orice confuzie și lipsă de comunicare", dar a spus că afacerea "trebuie să fie revizuită la un nivel superior".

CNN a contactat NASCAR pentru comentarii.

Potrivit comunicatului de presă de joi, Brown "va purta o livrea atrăgătoare de culoare roșie, albă și albastră cu logo-ul și cuvântul-simbol al LGBcoin la bordul Chevrolet Camaro nr. 68 pentru toate cele 33 de curse ale sezonului NXS". Brown a postat un videoclip al mașinii pe rețelele de socializare.

James Koutoulas, principalul deținător al LGBcoin și fondator al Typhoon Capital Management, a declarat în comunicat: "Suntem mândri să îl susținem pe Brandon în acest sezon, pentru a-l ajuta să își continue visul american. Dacă ne facem treaba cum trebuie, atunci când vă gândiți la noi și auziți "Let's Go Brandon", vă veți gândi și veți simți "Let's Go America"."

Moneda meme, potrivit comunicatului, este o "Monedă a Americii" care "își propune să inspire pozitivitate și unitate, bazată pe o credință puternică în visul american".

Echipa lui Brown a declarat duminică, într-o declarație pentru CNN, că este "foarte conștientă și apreciază procesul necesar pentru aprobarea sponsorilor și a schemelor de vopsea și nu va încerca să ocolească acest proces".

"Brandonbilt Motorsports a trimis cei mai recenți sponsori și schema de vopsea la NASCAR, urmând procesul standard de aprobare pe care l-am întreprins de multe ori înainte fără probleme", se arată în declarația echipei lui Brown.

"Am primit aprobarea scrisă cu privire la sponsori de la un oficial de la NASCAR Racing Operations pe 26 decembrie 2021. Ulterior, echipa a mers mai departe cu un anunț doar după ce a primit această aprobare.

"Aprobarea sponsorilor a fost lipsită de ambiguitate - primele patru cuvinte din e-mailul de la NASCAR afirmă: "Sponsorii sunt aprobați". Singurul feedback oferit a fost legat de modificări minore ale designului grafic pentru a asigura lizibilitatea pe pistă la 170 mph.

"Vom continua să lucrăm cu NASCAR și așteptăm cu nerăbdare să rezolvăm această problemă și să clarificăm lucrurile cât mai curând posibil."

"Situație nefericită

Cântecul 'Let's Go Brandon' a început după ce Brown a câștigat prima sa cursă din carieră la Talladega Superspeedway din Alabama, la începutul lunii octombrie.

După victorie, Brown era intervievat când mulțimea a început să scandeze "F**k Joe Biden". Reporterul care îl intervieva pe Brown a spus că mulțimea scanda în schimb: ""Hai Brandon"".

În noiembrie, în discursul NASCAR privind starea sportului, președintele Steve Phelps a distanțat sportul de scandări.

"Îmi pare rău pentru Brandon", a spus Phelps. "Cred că, din păcate, vorbește despre starea în care ne aflăm ca țară. Nu vrem să ne asociem cu politica, cu stânga sau cu dreapta. Evident, avem și am avut întotdeauna, ca sport, un respect enorm pentru funcția de președinte, indiferent cine stă în funcție.

"Cred că este o situație nefericită. Ne place faptul că a început oarecum cu NASCAR și apoi câștigă teren în alte părți? Nu, nu suntem fericiți de asta. Dar vom continua să ne asigurăm că avem respect pentru funcția de președinte".

Brown a declarat apoi pentru The New York Times pe 19 decembrie: "Întreaga noastră navigație este că vrei să apelezi la toată lumea, pentru că, în cele din urmă, toată lumea este un consumator. Eu nu am nicio dorință de a mă implica în politică".

A doua zi, nativul din Woodbridge, Virginia, a scris un articol de opinie în Newsweek. Brown a declarat că "se temea să nu fie anulat de sponsorii săi sau de mass-media pentru că a fost prins în ceva care nu are prea mult de-a face cu mine".

Brown a continuat să scrie: "Nu mă interesează să conduc vreo luptă politică. Eu concurez cu mașini. Nu am de gând să susțin pe nimeni și cu siguranță nu am de gând să spun nimănui cum să voteze.

"Dar, de asemenea, nu voi mai tăcea în legătură cu situația în care mă aflu și de ce milioane de americani îmi scandează numele. Îi aud, chiar dacă Washingtonul nu-i aude".

În ultimele zile, scandarea "Let's Go Brandon" a căpătat o nouă semnificație politică după o convorbire telefonică transmisă în direct în ajunul Crăciunului între Biden și Jared Schmeck, un tată de 35 de ani din Oregon.

În timp ce familiile urmăreau în direct un eveniment "Santa tracker" cu președintele și prima doamnă Jill Biden, Schmeck a sunat și a fost una dintre persoanele alese să vorbească cu prima familie.

În timpul convorbirii, Schmeck a descris ce își doreau copiii săi mici de Crăciun și, după ce ambii Biden i-au urat pe rând lui și familiei sale "un Crăciun minunat", tatăl a patru copii a răspuns cu "Crăciun fericit", urmat de fraza codificată: "Să mergem Brandon!".

"Let's go Brandon" a devenit o scandare de dreapta care înseamnă "F**k Joe Biden", deși Schmeck a declarat ulterior unui ziar local din Oregon că a făcut remarca în "glumă".

Tatăl, în vârstă de 35 de ani, a apărut apoi la podcastul lui Steve Bannon, unde a spus "Donald Trump este președintele meu și ar trebui să fie încă președinte în acest moment".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com