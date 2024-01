Naomi Osaka spune că formatul conferințelor de presă are "mare nevoie de o reîmprospătare

De patru ori campioană de Grand Slam, care s-a retras de la Roland Garros în luna mai, invocând motive de sănătate mintală, a dezvăluit ulterior că a "suferit lungi crize de depresie" de când a câștigat primul său titlu de Grand Slam în 2018. Osaka s-a retras ulterior de la Wimbledon.

Cu toate acestea, cvadrupla campioană de Grand Slam a declarat că nu a fost niciodată intenția ei de a "inspira revoltă".

"Iubesc presa; nu iubesc toate conferințele de presă", a scris Osaka. "Cu toate acestea, în opinia mea (și vreau să precizez că aceasta este doar opinia mea și nu a tuturor jucătorilor de tenis din circuit), formatul conferințelor de presă în sine este... are mare nevoie de o reîmprospătare."

"Cred că îl putem face mai bun [...] Mai puțin subiect vs. obiect; mai mult de la egal la egal.

"Sportivii sunt oameni. Tenisul este profesia noastră privilegiată și, bineînțeles, există angajamente în afara terenului care coincid. Dar nu-mi pot imagina o altă profesie în care un record de prezență constant [...] să fie analizat atât de aspru", adaugă Osaka.

Osaka, în vârstă de 23 de ani, va reveni în competiția de tenis laJocurile Olimpice de la Tokyo, la sfârșitul acestei luni. Ea este una dintre cele mai bune perspective de medalie de aur pentru Japonia.

Invocând introvertirea sa naturală și dorința de a nu curta lumina reflectoarelor, Osaka a continuat în eseul său la persoana întâi pentru TIME: "Încerc întotdeauna să mă forțez să vorbesc pentru ceea ce cred că este corect, dar acest lucru vine adesea cu prețul unei mari anxietăți.

"Mă simt inconfortabil să fiu purtătorul de cuvânt sau imaginea sănătății mintale a sportivilor, deoarece este încă atât de nou pentru mine și nu am toate răspunsurile. Sper însă că oamenii se pot identifica și pot înțelege că este OK să nu fie OK și că este OK să vorbești despre asta."

"Ar fi trebuit să fiu pregătită

Având în vedere că evenimentele seismice, inclusiv protestele BLM din vara anului trecut, pandemia de coronavirus și creșterea globală a infracțiunilor motivate de ură împotriva populației asiatice, au expus liniile de falie din societate, Osaka spune că ar fi trebuit să prevadă reacțiile amestecate care au urmat deciziei sale de a se dezangaja din sarcinile mediatice la începutul acestui an.

"Nu poți mulțumi niciodată pe toată lumea", scrie ea în eseu. "Lumea este la fel de divizată acum cum nu-mi amintesc în cei 23 de ani scurși ai mei".

"Ar fi trebuit să fiu pregătită".

Se simte sub presiune

Osaka continuă să propună ca sportivii să aibă dreptul de a lua o pauză mentală de la controlul mediatic în rare ocazii, fără a fi supuși unor sancțiuni stricte.

Ea subliniază: "Nu ar trebui să divulgi cele mai personale simptome ale tale angajatorului tău; probabil că ar exista măsuri de resurse umane care să protejeze cel puțin un anumit nivel de confidențialitate."

Atunci când și-a anunțat absența de la Roland Garros, Osaka a dezvăluit că a avut lungi episoade de depresie după ce a câștigat primul său titlu de Grand Slam în 2018.

"M-am simțit sub o mare presiune pentru a-mi dezvălui simptomele - sincer, pentru că presa și turneul nu m-au crezut. Nu doresc asta nimănui", spune ea.

"De asemenea, nu vreau să fiu nevoită să mă angajez într-o examinare a istoricului meu medical personal niciodată. Așa că cer presei un anumit nivel de intimitate și empatie data viitoare când ne vom întâlni".

După ce Osaka s-a retras de la Openul Franței, Federația Franceză de Tenis (FFT) a declarat că îi "pare rău și este tristă pentru Naomi Osaka".

"Rezultatul retragerii lui Naomi de la Roland-Garros este nefericit. Îi dorim cea mai bună și rapidă recuperare posibilă și așteptăm cu nerăbdare să o avem pe Naomi la turneul nostru anul viitor", a declarat președintele Federației Franceze de Tenis, Gilles Moretton, într-un comunicat.

"La fel ca toate turneele de Grand Slam, WTA, ATP și ITF, rămânem foarte dedicați la bunăstarea tuturor sportivilor și la îmbunătățirea continuă a fiecărui aspect al experienței jucătorilor la Turneul nostru, inclusiv cu mass-media, așa cum ne-am străduit întotdeauna să facem."

Sursa: edition.cnn.com