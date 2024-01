Naomi Osaka pune capăt seriei de victorii a Biancăi Andreescu

Într-un meci de baraj între ultimele două campioane de la US Open, Osaka, numărul 4 mondial și în vârstă de 21 de ani din Japonia, a fost cea care a trecut de canadianca de 19 ani cu 5-7, 6-3, 6-4 la Beijing.

"A însemnat foarte mult, pentru că simt că oamenii m-au considerat exclusă după chestia cu Europa", a declarat Osaka, referindu-se la modul în care s-a descurcat pe zgură și iarbă în acest an, pierzând în turul al treilea la Roland Garros și în primul tur la Wimbledon și neajungând în nicio finală.

"Sunt ca și cum, tot am câștigat un slam anul acesta, am câștigat (la Osaka). Sunt încă aici. Dar există un fel de frumusețe de a fi subestimată."

Aceasta pune capăt seriei de 17 meciuri fără înfrângere a lui Andreescu, care a pierdut ultima dată în turul al patrulea la Miami, în martie. Este, de asemenea, prima înfrângere pentru Andreescu, clasat pe locul șase, în fața unui jucător din top 10. Înainte de vineri, Andreescu avea 8-0, toate aceste victorii fiind obținute în acest an.

"Am uitat cum m-am simțit și, sincer, e nasol", a spus Andreescu, aflată la primul ei turneu de când a învins-o pe Serena Williams pentru a câștiga US Open în septembrie, despre înfrângere. "Nu mi-a fost dor de ea. Dar cel puțin nu am fost bătută 1 la 1. Am luptat. Sincer, ar fi putut să meargă în ambele direcții. Au fost doar câteva puncte aici și acolo. În același timp, sunt supărat, dar în același timp sunt mândru de mine cu modul în care am jucat astăzi".

Vineri, Osaka a revenit după ce a fost condusă cu un set și un break în fața lui Andreescu. Japoneza-Haitiană a pecetluit victoria la a treia minge de meci, cu un as. Ea a terminat cu 31 de lovituri câștigătoare la 30 de erori neforțate și a avut 10 ași.

"Am fost foarte nervoasă la primele două (mingi de meci) și am încercat doar să respir", a declarat Osaka. "Știu că este o jucătoare atât de uimitoare".

După ce nu a reușit să-și apere titlul la US Open luna trecută, Osaka și-a revenit în Asia. Ea a câștigat opt meciuri la rând, inclusiv câștigarea celui de-al patrulea titlu al carierei, care a venit în orașul Osaka.

Acesta este al doilea an consecutiv în care Osaka ajunge în semifinale la Beijing. Dubla campioană la turneele majore o va înfrunta în continuare pe campioana în exercițiu de la Beijing, Caroline Wozniacki, care a învins-o vineri mai devreme pe Daria Kasatkina. Cealaltă semifinală o va opune pe Ashleigh Barty, numărul 1 mondial, lui Kiki Bertens, locul 8.

Vineri a fost prima întâlnire între Osaka și Andreescu. Și dacă aceasta este prima tranșă a unei rivalități pentru anii următori între ele, fanii tenisului ar putea fi în fața unui adevărat deliciu.

"Vom avea multe meciuri ca acesta", a spus Andreescu. "Stilurile noastre de joc sunt destul de diferite, dar se nivelează destul de egal".

a glumit Osaka: "Ascultați, nu mai vreau să joc cu ea, sunt bună, unu la unu".

Dar ea a recunoscut că probabil vor mai fi și alte întâlniri cu canadianca.

"Cu siguranță se va întâmpla din nou", a spus Osaka.

Sursa: edition.cnn.com