Naomi Osaka părăsește Western & Southern Open, dar spune că poate "dormi noaptea

Jucătorul în vârstă de 23 de ani nu a jucat prea mult tenis de performanță în ultimele luni, după ce s-a retras de la Roland Garros la începutul acestui an, invocând probleme de sănătate mintală.

Turneul de la Cincinnati a fost primul ei turneu după ce a fost eliminată în turul al treilea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

"Am crezut că, pentru mine, m-am simțit puțin ezitantă, iar în mod normal nu mă simt așa", a declarat Osaka reporterilor după înfrângerea cu 3-6 6-3 6-3 6-3.

"Bineînțeles, m-am pus în această poziție alegând să nu joc atât de multe turnee, așa că, da, mă simt mai confortabil cu ea, mă simt mai încrezătoare în mine, de asemenea, pentru că simt că au fost momente în care m-am îndoit de mine.

"De asemenea, m-am gândit că și performanța mea de la Tokyo mi-a rămas puțin în minte, pentru că am simțit că am fost prea agresivă acolo."

Aceasta vine în timp ce cvadrupla campioană de Grand Slam continuă să se relaxeze în sport după ce a luat o pauză pentru a-și proteja sănătatea mintală.

După ce s-a retras de la Roland Garros, ea a dezvăluit că s-a confruntat cu anxietate și crize de depresie și spune că i-a fost greu să vorbească cu presa în timpul turneelor.

"Am simțit că am învățat multe din acest meci de astăzi și, dacă e să iau ceva de aici, am încercat să dau tot ce am avut mai bun pe parcursul întregului meci, pentru a putea dormi noaptea", a adăugat ea.

La începutul acestei săptămâni, Osaka a declarat că se simte mai recunoscătoare pentru cariera sa de tenis după ce a văzut oameni suferind în întreaga lume, în special după cutremurul din Haiti și revenirea talibanilor în Afganistan.

Osaka va spera să își regăsească forma la timp pentru US Open din 30 august, unde este de două ori campioană.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com