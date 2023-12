Nadal îl învinge pe Federer și ajunge în a 12-a finală la Roland Garros

Cea de-a 39-a întâlnire dintre cei doi giganți ai tenisului nu a fost la fel de dramatică precum cea de la Wimbledon din 2008 sau cea de la Australian Open din 2017, dar va rămâne în memorie pentru un singur lucru important: vântul.

Organizatorii au fost cu siguranță ușurați de faptul că ploaia care a făcut ravagii miercuri nu a reapărut la începutul zilei de vineri, deoarece unele prognoze sugerau că era posibilă o altă spălare completă. Cu toate acestea, Mama Natură a căutat totuși să intervină. Și a făcut-o.

A fost o ușoară ploaie ușoară pentru semifinalele captivante ale femeilor înainte ca o briză uriașă să se ridice pentru semifinalele bărbaților. În plus, temperaturile s-au luptat să depășească 17 grade Celsius (63 Fahrenheit).

Federer și Nadal, care dețin împreună 37 de turnee majore, au făcut pe rând o pauză înainte de a servi, în timp ce rafalele de vânt le suflau zgura în ochi, iar mingea dansa odată ce era în aer.

"Condițiile de pe teren astăzi au fost atât de grele, atât de greu de gestionat", a declarat Nadal. "A fost ziua în care trebuia să fiu doar concentrat, să accept toate adversitățile. Asta am încercat să fac".

Spaniolul victorios nu va ști pe cine va întâlni în finală până sâmbătă, deoarece a doua semifinală dintre Novak Djokovic, numărul 1 mondial, și Dominic Thiem, finalistul de anul trecut, a fost suspendată în mod surprinzător într-un set trei, Thiem conducându-l pe cel care a fost de 15 ori campion la turnee majore cu 6-2 3-6 3-1. Ploaia a mai făcut o vizită.

Totuși, când jocul a fost suspendat, în jurul orei locale 18:30, ploaia se oprise.

Un Djokovic supărat - care caută să câștige patru Grand Slam-uri consecutive pentru a doua oară în carieră - a dorit ca jocul să fie întrerupt în primul set din cauza condițiilor de joc, dar a fost refuzat de supervizorul Andreas Egli.

Oricine va câștiga în cele din urmă va avea un dezavantaj considerabil duminică, lipsit de ziua liberă obișnuită între semifinale și finală, în timp ce va încerca să-l detroneze pe Nadal.

'M-am surprins pe mine însumi'

Nadal a declarat încă de săptămâna trecută că, provenind de pe o insulă - Mallorca - este obișnuit cu vântul și se adaptează bine la astfel de condiții de briză. Loviturile sale de fond de teren puternic învârtite îl ajută la control.

Cifrele l-au susținut, deoarece proaspătul jucător de 33 de ani a reușit 33 de lovituri câștigătoare, cu doar 19 erori neforțate.

Federer nu a fost deloc dezastruos, cu 25 de lovituri câștigătoare și 34 de erori neforțate.

Lăsând la o parte vântul, zgura este suprafața preferată a lui Nadal. El a ajuns la 6-0 la Roland Garros împotriva prietenului său de 37 de ani și la 14-2 pe zgură în total.

Seria de cinci meciuri câștigate de Federer în fața lui Nadal, care se întindea până în 2015, a dispărut, ca și condițiile estivale de weekendul trecut din capitala Franței.

Dar el poate cel puțin să înceapă să se gândească la iarbă după o pauză probabilă.

Chiar și așa, campionul de 20 de ori la Grand Slam a considerat că a fost o revenire reușită la Openul Franței, după ce a lipsit de la precedentele trei ediții pentru a se pregăti pentru iarba sa preferată de la Wimbledon.

"Am crezut că a fost un turneu grozav", a declarat Federer. "Mi-a plăcut foarte mult. Sprijinul mulțimii nu ar fi putut fi mai bun. Poate unul dintre cele mai bune din toată cariera mea de 20 de ani de când sunt în turneu la un turneu de slam.

"În ceea ce privește jocul, cred că am jucat foarte, foarte, foarte bine. Știi, cred că m-am surprins pe mine însumi poate cât de adânc am intrat în acest turneu și cât de bine am reușit să joc pe tot parcursul lui."

"Cel mai mare regret

Federer a spus despre victoria sa de la Australian Open împotriva lui Nadal de doi ani că a fost unul dintre cele mai frumoase momente ale carierei sale de recorduri, iar faptul că l-a învins pe campionul de 11 ori la Roland Garros ar fi fost aproape de a o depăși.

Dar, pentru ca acest lucru să se întâmple, Federer trebuia să profite de fiecare jumătate de șansă - ca un outsider în fotbal care se confruntă cu Barcelona sau Manchester City.

În ciuda faptului că primul set a fost despre cum să facă față condițiilor, a spus Federer, a început destul de bine.

Campionul din 2009 a obținut o minge de break în primul game. Nu a reușit să capitalizeze și Nadal a făcut break imediat pentru 2-0.

Chiar dacă Federer a revenit pe serviciu, Nadal și-a refăcut avantajul de break, transformând a șasea șansă la 3-2.

Setul al doilea, după cum a recunoscut Federer, a fost cu adevărat șansa lui.

El a condus cu 2-0, l-a amenințat, dar nu a reușit să-l rupă pe Nadal la 4-3, iar apoi a fost rupt de la 40-0 la 4-4.

Șansa infimă de a reveni s-a spulberat.

"Al doilea set, cred că există cu siguranță cel mai mare regret de a fi rupt la două lovituri de dragoste cu vântul în spate", a spus Federer. "Dacă reușesc să o evit pe asta, poate că setul al doilea se va dovedi diferit".

Își scandează numele

Nadal era acum în plină desfășurare, făcându-și treaba.

El a smuls lovituri de passing de rever, a curbat forehand-uri pe linie și s-a apărat bine când Federer a atacat.

Federer l-a numit unic, în ciuda faptului că a văzut jucători venind și plecând pe parcursul celor 20 de ani de carieră.

"Nici măcar nu știu pe cine trebuie să caut pentru a merge să mă antrenez cu cineva care joacă ca el", a spus Federer.

"Mă gândeam la asta în timpul meciului. Este pur și simplu uimitor modul în care joacă din adâncime și apoi este capabil să sară în sus și în jos de pe linia de fund. Este destul de interesant".

Reluat comentariile sale, Nadal a răspuns: "Nici eu nu găsesc niciun sparring partner care să joace ca Federer. Nu există două persoane ca Federer pe această planetă. Din fericire, de fapt".

Frustrat când o coardă de fileu a afectat negativ un voleu la o minge de break la 1-1, Federer a trântit corespunzător o minge spre cer.

Combinația dintre o lovitură de drop și o lovitură de forehand a lui Nadal pentru a face break pentru 4-1 în al treilea game a făcut ca o mare parte din publicul de pe Philippe Chatrier să aprecieze.

Dar la a doua minge de meci a lui Nadal, spectatorii au început să scandeze numele lui Federer, conștienți că aceasta ar fi putut fi ultima sa apariție la Roland Garros.

Cântecele au continuat la plecare, iar Federer a declarat reporterilor că nu era sigur că se va întoarce.

"Anul viitor, la fel ca la orice alt turneu, nu știu. Vom vedea ce se va întâmpla", a spus el.

Nadal a fost cel care a plecat ca învingător, din nou, de la Roland Garros.

Sursa: edition.cnn.com