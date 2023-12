Nadal, Djokovic și Murray critică decizia de la Wimbledon de a interzice sportivii ruși și bieloruși

Explicându-și poziția, Wimbledon a spus că nu a vrut să "avantajeze mașina de propagandă a regimului rus".

Cu toate acestea, Rafael Nadal, Andy Murray și Novak Djokovic, care au câștigat împreună 10 titluri la Wimbledon, s-au alăturat celor de la ATP și WTA în opoziția lor față de această interdicție.

"Cred că este foarte nedrept (față de) colegii mei ruși din tenis, colegii mei", a declarat Nadal într-o conferință de presă duminică, înainte de Madrid Open. "Nu este vina lor ce se întâmplă în acest moment cu războiul.

"Îmi pare rău pentru ei, Wimbledon a luat doar decizia lor... guvernul nu i-a forțat să o facă. Să vedem ce se va întâmpla în următoarele săptămâni, dacă jucătorii vor lua o decizie în acest sens."

Jucătorii ucraineni au sprijinit în mare măsură interdicția de la Wimbledon, iar Sergiy Stakhovsky - care s-a retras la începutul acestui an și de atunci s-a înrolat în armata ucraineană pentru a-și apăra țara natală - a condamnat poziția lui Nadal.

"@RafaelNadal am concurat împreună ... am jucat unul împotriva celuilalt în turnee", a scris Stakhovsky pe Twitter.

"Spuneți-mi vă rog cum este corect ca jucătorii ucraineni să nu se poată întoarce acasă? Cum este corect ca copiii ucraineni să nu poată juca tenis? Cum este corect ca ucrainenii să moară?".

Decizia All England Lawn Tennis Club (AETLC) marchează prima dată când jucătorilor ruși și bieloruși li se interzice accesul la un eveniment de tenis de elită, în urma invaziei Moscovei în Ucraina.

Mai mulți jucători de profil înalt nu vor putea concura, printre care Daniil Medvedev, numărul 2 mondial la masculin, și Aryna Sabalenka, numărul 4 mondial la feminin.

Murray, care donează toate premiile sale din acest sezon pentru ajutor umanitar în Ucraina, a declarat că "nu susține" planul de a interzice accesul jucătorilor ruși și bieloruși la Wimbledon, dar a adăugat că nu există un "răspuns corect" la această situație dificilă.

"Înțelegerea mea cu privire la îndrumări a fost că rușii și belarușii pot juca dacă semnează o declarație că sunt împotriva războiului și împotriva regimului rus", a declarat el jurnaliștilor la Madrid Open.

"Nu sunt sigur cât de confortabil m-aș simți dacă s-ar întâmpla ceva cu unul dintre jucători sau cu familiile lor (ca urmare)".

În zilele care au urmat invaziei lor în Ucraina, parlamentul rus a adoptat o lege care prevede pedepse cu închisoarea de până la 15 ani pentru răspândirea intenționată de știri "false" despre armată, ceea ce sporește foarte mult riscurile pentru rușii individuali care vorbesc împotriva războiului.

Djokovic, între timp, a făcut referire la excluderea sa de la Australian Open pentru că nu a fost vaccinat împotriva Covid-19 în timp ce și-a exprimat pentru a doua oară opoziția față de interdicție.

"Nu este același lucru, dar trecând prin ceva similar la începutul acestui an pentru mine, este frustrant să știi că nu poți juca", a declarat Djokovic.

"Încă îmi mențin poziția că nu susțin decizia (de la Wimbledon). Cred că nu este corect, nu este corect, dar este ceea ce este".

În urma criticilor venite din partea lumii tenisului, AELTC și-a apărat decizia într-o conferință de presă săptămâna trecută.

"Chiar dacă am accepta înscrierile jucătorilor ruși și belaruși cu declarații scrise, am risca ca succesul sau participarea lor la Wimbledon să fie folosite în beneficiul mașinăriei de propagandă a regimului rus, ceea ce nu am putea accepta", a declarat marțea trecută președintele turneului, Ian Hewitt, în fața presei.

Jucătorii nu au anunțat încă un răspuns coordonat, dar se pare că ATP și WTA discută despre contramăsuri care ar putea include eliminarea punctelor de clasament de la Wimbledon.

Într-un interviu recent acordat CNN, vedeta ucraineană de tenis Marta Kostyuk a vorbit despre impactul psihologic pe care l-a avut invazia Rusiei asupra sa.

"Am început acum câteva săptămâni, ceea ce mă ajută enorm. Dar știți, uneori se ajunge până la un anumit punct în care este înfricoșător, gândurile care îți vin", a spus Kostyuk, care este extrem de conștientă de importanța de a încerca să își gestioneze sentimentele și spune că a lucrat cu un psiholog.

"Nu vreau să spun cuvintele pentru că, știți, vă puteți da seama despre ce încerc să vorbesc.

"Pentru că, în acel moment, se întâmplă atât de multe lucruri, trebuie să duci atât de multe lucruri deodată, încât îți vine să spui: "Nu mai pot să mă descurc cu asta".

"Sunt ca și cum, care este punctul în care totul se duce? Nu se mai termină niciodată, ca și cum ce ar trebui să fac cu viața mea acum? Pentru ce trăiesc?", a spus ea.

