Monetăria SUA lansează monede în cinstea lui Harriet Tubman

Monedele includ monede din aur de 5 dolari, monede din argint de 1 dolar și monede de jumătate de dolar care comemorează bicentenarul nașterii sale. Aceasta este prima dată când Monetăria SUA o onorează pe Tubman cu monede, potrivit agenției.

"Cu toții îi datorăm lui Harriet Tubman o imensă recunoștință, pentru că eu și mulți alții nu am fi fost unde suntem astăzi dacă nu ar fi existat eroismul ei, pasiunea ei pentru libertate pentru poporul nostru și pentru serviciile aduse acestei țări", a declarat pentru CNN directorul Monetăriei SUA, Ventris Gibson, primul director de culoare al biroului, pentru CNN.

"La Monetărie, ne place să spunem că monedele sunt pânze de artă în miniatură, iar monedele Harriet Tubman sunt cu adevărat opere de artă uimitoare".

Ventris a continuat: "Aceste monede întruchipează spiritul ei, perseverența ei, eforturile ei neobosite și dorința ei de libertate pentru toți indivizii."

În august 2022, președintele Joe Biden a promulgat Legea privind monedele comemorative ale bicentenarului Harriet Tubman, care dă instrucțiuni Monetăriei SUA să emită aceste monede.

Născută în sclavie în Dorchester County, Maryland, Tubman a evadat în 1849 și a fugit în Pennsylvania. Ea a ajutat mulți africani înrobiți să evadeze în Maryland și în alte state ca "conductor" al Căii Ferate Subterane, o rețea secretă de rute și case sigure pentru africanii înrobiți care fugeau spre libertate.În timpul Războiului Civil, ea a servit ca spion, cercetaș, infirmieră și bucătăreasă în armata americană. Iar în ultimii ani, Tubman s-a implicat în mișcarea pentru votul femeilor.

Gibson a declarat că designul de pe fiecare monedă reflectă o perioadă din viața lui Tubman și eforturile sale aboliționiste.

Desenul dolarului de argint ilustrează perioada în care Tubman a fost "conductor" pe calea ferată subterană; desenul monedei de jumătate de dolar o prezintă pe Tubman ca spioană și asistentă medicală a Uniunii în timpul Războiului Civil.

Moneda de aur de 5 dolari o înfățișează pe Tubman mai în vârstă "privind cu încredere în depărtare și spre viitor" și are inscripționate valorile fundamentale ale lui Tubman, inclusiv credința și libertatea, potrivit unei descrieri de pe site-ul web al Monetăriei.

Monetăria SUA a conceput monedele în colaborare cu National Underground Railroad Freedom Center și cu Harriet Tubman Home, a precizat Gibson.

Lansarea monedelor Tubman vine în urma unui nou impuls al unor legislatori pentru ca Tubman să îl înlocuiască pe președintele Andrew Jackson pe bancnota de 20 de dolari, după ce încercările anterioare au eșuat.

În iunie, reprezentanta democrată Joyce Beatty, din Ohio, a introdus proiectul de lege "Woman on the Twenty Act of 2023", care, dacă va fi adoptat, va impune ca toate bancnotele de 20 dolari SUA tipărite după 31 decembrie 2026 să "prezinte un portret al lui Harriet Tubman pe fața frontală a bancnotei".

Administrația Biden a declarat anterior că "explorează modalități de a accelera" prezentarea lui Tubman pe bancnota de 20 de dolari.

Ernestine "Tina" Martin Wyatt, stră-stră-stră-strănepoata lui Tubman, a declarat pentru CNN că monedele care o onorează pe mătușa ei sunt "frumoase" și a lăudat comemorarea moștenirii sale de către US Mint. Cu toate acestea, a spus Wyatt, să vadă chipul mătușii sale pe bancnota de 20 de dolari ar face o declarație mai mare și ar fi simbolic pentru creșterea Americii ca țară.

"Monedele sunt fabuloase, dar acea bancnotă de 20 de dolari, pentru mine, reprezintă ceva mai mare despre cine a fost ea și ce a dat Statelor Unite", a spus Wyatt. "Ea este un simbol al adevăratei democrații din această țară și trebuie să fim atenți la simbolurile pe care vrem să le reprezentăm".

"O bancnotă de 20 de dolari, o schimbi tot timpul, o vezi tot timpul... Acolo simbolismul este cu adevărat important, pentru că simbolismul în această țară a început cu acea bancnotă de un dolar", a spus ea.

CNN a contactat Departamentul de Trezorerie al SUA și Casa Albă pentru comentarii.

Noile monede pot fi achiziționate online și în magazinele US Mint din Washington, DC, Denver și Philadelphia. Încasările obținute din vânzarea monedelor vor merge către National Underground Railroad Freedom Center și Harriet Tubman Home, potrivit unei declarații de pe site-ul web al US Mint.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com