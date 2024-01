Miracol la Haneda: Pasagerii descriu teroarea și ușurarea după o coliziune incendiară cu Japan Airlines

Avionul de pasageri Airbus A350 a intrat în coliziune cu un avion de ajutorare în caz de cutremur pe pistă - ucigând cinci persoane - iar echipajul a avut la dispoziție doar câteva minute pentru a se asigura că toți pasagerii au fost evacuați înainte ca flăcările să mistuie întregul avion.

În timp ce fumul umplea rapid cabina, însoțitorii de bord au folosit megafoane pentru a calma și a încolți pasagerii neliniștiți, care au scăpat prin trei ieșiri pe tobogane de urgență.

Toate cele 379 de persoane aflate la bordul zborului JAL 516, inclusiv opt copii cu vârsta sub doi ani, au fost evacuate în siguranță - o performanță care a surprins experții în aviație și a fost descrisă ca fiind miraculoasă de către unii dintre cei aflați la bord.

"Am auzit o explozie la aproximativ 10 minute după ce eu și toată lumea am coborât din avion", a declarat Tsubasa Sawada, un pasager în vârstă de 28 de ani, pentru Reuters. "Pot spune doar că a fost un miracol, am fi putut muri dacă întârziam".

Japan Airlines a declarat că patru dintre pasagerii săi au fost duși la spital, dar cea mai gravă rană raportată a fost că o persoană a suferit "vânătăi".

Cinci dintre cei șase membri ai echipajului au murit la bordul celui de-al doilea avion, un De Havilland Canada DHC-8, potrivit ministrului japonez al transporturilor, Tetsuo Saito. Postul public de televiziune NHK a declarat că căpitanul avionului se află în stare critică.

Japan Airlines ia parte la investigația pentru a determina cine este responsabil pentru accidentul mortal, a declarat reporterilor vicepreședintele său senior pentru siguranță și securitate corporativă, Tadayuki Tsutsumi.

Compania aeriană a precizat că echipajul său fusese autorizat să aterizeze de către controlul traficului aerian înainte de coliziune. Înregistrarea audio de pe LiveATC.net pare să detalieze faptul că echipajul citește un ordin de autorizare pentru pista 34, spunând "autorizat să aterizeze 34 dreapta".

Pasagerii de la bordul Airbus A350 și martorii coliziunii au descris teroarea care a făcut loc ușurării, pe măsură ce a devenit clar că toți cei de la bord au supraviețuit.

"Chiar am crezut că voi muri", a declarat Sawada, potrivit Reuters.

Incursiunile pe pistă, așa cum este clasificat acest incident, sunt "rare, dar pot fi catastrofale", a declarat Graham Braithwaite, profesor de siguranță și investigare a accidentelor la Universitatea Cranfield din Marea Britanie.

Guy Maestre, originar din Franța, se afla la bordul unui avion adiacent în momentul incidentului și a descris faptul că a auzit o "explozie mare".

"Eram în alt avion, pe scaunul de la fereastră - ne pregăteam să decolăm și am auzit o mare bubuitură. Ne-am uitat de la ferestrele noastre și am văzut o dâră imensă de flăcări care se îndreptau spre pistă", a declarat Maestre, care se afla în vizită în Japonia din Philadelphia, pentru CNN.

"Flăcările deveneau din ce în ce mai înalte, apoi am văzut mașini de pompieri trecând pe lângă pistă".

"Speram că toată lumea va fi în siguranță", a spus el, adăugând că a fost "șocant de văzut".

În ciuda imaginilor îngrozitoare care au transmis accidentul incendiar, pasagerul Satoshi Yamake a declarat pentru CNN că oamenii din avion nu au intrat în panică.

Când zborul a aterizat, Yamake a spus că inițial nu a simțit nimic ieșit din comun.

"Am aterizat normal, nu am simțit un șoc sau ceva", a declarat Yamake pe aeroportul Haneda, după ce a fost evacuat din avionul prăbușit.

El a adăugat că a văzut un incendiu cu puțin timp înainte de a fi făcut un anunț de evacuare a avionului.

"Dar apoi am văzut focul ieșind din motoare și mi s-a părut ciudat. În momentul în care mă gândeam de ce arde focul de atâta timp, a venit un anunț care a spus că probabil am lovit ceva pe pistă și că acum trebuie să evacuăm avionul", a declarat Yamake. "Puteam să simțim miros de fum, dar pasagerii nu s-au panicat foarte mult".

El a spus că "nu a fost cu adevărat speriat".

"Din moment ce am aterizat deja, mă gândeam că avionul probabil nu va exploda până în acest moment. Ar trebui să fim în regulă atâta timp cât toată lumea coboară din avion în mod ordonat".

Echipajul zborului 516 a fost lăudat pentru reacțiile lor rapide și cu sânge rece, care au salvat sute de vieți.

Japan Airlines a declarat că echipajul de cabină a folosit megafoane pentru a îndruma pasagerii spre siguranță după ce sistemul de anunțuri la bordul avionului s-a defectat.

Rapoartele din interiorul avionului spun că însoțitorii de bord au îndemnat oamenii să rămână calmi și, la câteva secunde după ce avionul s-a oprit, au reușit să deschidă toboganele de evacuare și să conducă pasagerii la coborâre.

"Este prea devreme pentru a comenta specificul incidentului, dar ceea ce este clar este că echipajul s-a comportat într-un mod exemplar", a declarat Steven Erhlich, președintele PilotsTogether - o organizație caritabilă înființată în timpul pandemiei pentru a sprijini echipajul.

El a citat faptul că pasagerii zborului au evacuat fără să-și ia bagajele de mână cu ei, ceea ce a ajutat la salvarea de vieți.

"Orice întârziere a evacuării ar fi putut fi catastrofală, totul de dragul unui laptop sau al unei genți de mână. Acest incident ar fi putut fi mult mai grav dacă pasagerii nu ar fi ținut cont de avertismentele de a-și lăsa bunurile în urmă", a spus el.

Soția lui Yamake, Mika, a declarat pentru CNN că soțul ei "a ieșit cu telefonul mobil. A fost nevoit să lase tot restul în urmă".

"M-a sunat din interior și mi-a spus că a văzut că iese fum. Am fost ușurată că era în siguranță", a spus ea.

Sophie Jeong, Teele Rebane, Mayumi Maruyama și Eric Cheung de la CNN au contribuit la reportaj.

