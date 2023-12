Mini-serie exclusivă pe Instagram: Călătorie în viitor cu regizorul Danny Sangra

Pentru a lansa un program de comenzi originale pentru artiști, CNN Style l-a trimis pe Danny Sangra , regizorul Danny Sangra , stabilit la Londra, în ziua de mâine.

Acesta este începutul a numeroase proiecte creative viitoare, deoarece ne propunem să sprijinim și să punem în lumină munca artiștilor și creatorilor noștri favoriți din întreaga lume.

În această scurtă serie video fictivă - creată exclusiv pentru CNN și prezentată în premieră pe feed-ul Instagram al CNN Style - Sangra imaginează în mod jucăuș interviuri de 15 secunde cu personaje care trăiesc în anii 2125, 3226, 5265, 7510 și 100005.

Seria de scurtmetraje Instagram a lui Sangra marchează finalul săptămânii noastre Instagram cu tematica viitorului. Faceți clic pentru a vedea galeria de imagini pe care am curatoriat-o în ultimele șapte zile, cu lucrări ale unor designeri și colective creative precum Universal Everything, FIELD, thegentlemanbronco și alții.

Episodul 1: Teleportarea în anul 2125

Episodul 2: Roboți vorbitori în anul 3226

Episodul trei: Înapoi la origini în anul 5265

Episodul patru: Trăind pentru totdeauna în anul 7510

Episodul cinci: Sfere de gaz și praf de stele în anul 100005.

Danny Sangra: Înapoi din viitor

Danny Sangra a început să deseneze în copilărie pentru a scăpa de plictiseala numeroaselor ore petrecute în coaforul mamei sale. Ani mai târziu, ilustrațiile sale încă amintesc cu blândețe de mâzgăliturile copilăriei.

Desenul a fost doar începutul pentru acest polimat creativ, iar în ultimii ani Sangra a demonstrat cu fiecare nou proiect că este pe deplin capabil să treacă de la un mediu la altul.

Ilustratorul, fotograful și acum regizorul, semnat la Academy +, a creat videoclipuri muzicale și filme de modă pentru Lianne La Havas, Mercedes Benz, Louis Vuitton și, mai recent, British Vogue, dar poate fi găsit adesea pe platourile de filmare low-fi și cu buget redus, regizându-și prietenii actori în videoclipuri fictive realizate pentru internet. Cel mai recent proiect al său este un film de lung metraj (primul său) intitulat Goldbricks in Bloom .

Filmele lui Sangra sunt ușor de reperat, fiind de obicei presărate cu umor ciudat sau negru. A reușit să își construiască un public de urmăritori loiali care contestă adesea utilizarea dialogului în scurtmetrajele fictive.

De cât timp lucrați în domeniul video online?

Nu am făcut niciodată videoclipuri înainte de internet, așa că cred că lucrez cu video online de când fac videoclipuri. Adică de 5 ani(ish).

Care a fost cel mai dificil proiect al tău?

Anul trecut am realizat un film de lung metraj (Goldbricks in Bloom), pe care tocmai îl termin acum. A trebuit să filmăm un scenariu de 110 pagini în 12 zile, nu am avut un buget prea mare și am avut o echipă de șapte persoane.

Cum ați reușit să vă creați tonul vocii și stilul de realizare a videoclipurilor?

Fac multe lucrări personale, în care pot face ce vreau. Acest lucru îmi permite să testez lucruri fără ca cineva să se uite peste umărul meu.

Încep prin a mă uita la ceea ce am la dispoziție și apoi încerc să fac ceva din asta. În cea mai mare parte, este vorba de simple încercări și erori. Dacă fac o greșeală, atunci mă las păcălit. Vin din domeniul picturii, așa că, atunci când ceva nu funcționează, continui să lucrezi la el până când îl transformi în ceva care îți place.

Cum atribuiți creșterea numărului de videoclipuri online de scurtă durată?

Accesul ușor și faptul că oamenii le pot viziona între citirea e-mailurilor.

Ce v-a atras la acest proiect?

Mi-a plăcut ideea de a intervieva oameni din viitor, deși este clar că nu suntem în viitor. Să avansez în timp, să mă gândesc la direcția în care se îndreaptă existența umană, dar într-un mod total ocazional.

Nu este prima dată când creați filme scurte pentru Instagram, de ce vă place acest format?

Lucrările mele personale tind să aibă o mulțime de dialoguri, așa că este o provocare să le fac să încapă în 15 secunde. Este mult mai rapid, dezgolit și direct. Îmi place umorul cu care te poți juca.

Ce urmează pentru lumea videoclipurilor online?

Nu știu ce va urma, abia reușesc să țin pasul cu ceea ce se întâmplă acum.

Cine este vedeta ta în ascensiune în acest moment?

Un puști, care trăiește într-un oraș plictisitor din mijlocul pustietății. Sunt pe cale să dezvolte o nouă perspectivă/stil/voce care va împinge totul într-o nouă direcție. Pe acela îl urmăresc cu atenție.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com