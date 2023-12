Membrii distribuției din "Yellowstone" vor fi prezenți la evenimentul special Ride to the Polls

Piper Perabo și Mo Brings Plenty se vor alătura lui Loren Anthony ("Dexter: Sânge nou"), Ryan Begay ("Breaking Bad") și Nicole Kang ("Batwoman") se vor alătura pentru a crește gradul de conștientizare a alegătorilor, ca parte a efortului "Ride to the Polls" condus de organizațiile Harness și Protect the Sacred.

Solidarity Trail Ride va avea loc pe 15 octombrie în Monument Valley, Arizona.

"Este esențial în țara noastră să schimbăm narațiunea națională pentru a centra drepturile și vocile comunităților de negri, indigene și ale persoanelor de culoare", a declarat pentru CNN America Ferrera, care împreună cu Ryan Piers Williams și Wilmer Valderrama a fondat Harness, într-un interviu prin e-mail. "Cu toții trebuie să facem tot ce putem pentru a crește prezența la vot a acestor alegători, în special a celor care trăiesc în comunitățile rurale și lipsite de drepturi. În condițiile în care multe sisteme ale democrației noastre sunt atacate, Harness se angajează să ajute la protejarea dreptului la vot pentru toți americanii și să facă acest lucru folosind punctele forte pe care știm că le avem prin povestiri și organizare pe teren competentă din punct de vedere cultural".

Evenimentul este o extindere a unui efort inițiat de Allie Young, organizatoarea Ride to the Polls și fondatoarea organizației Protect the Sacred.

În urmă cu doi ani, Young s-a alăturat liderilor din Navajo Nation pentru o plimbare călare de 20 de mile pentru a conduce alegătorii Diné la secțiile de votare, o odă adusă strămoșilor lor care călăreau ore în șir pentru a-și exprima votul.

"Am lansat Ride to the Polls în 2020, în speranța de a ajunge la tinerii din comunitatea mea care nu erau motivați să voteze din motive întemeiate", a declarat ea pentru CNN. "Nu cred că doar comunitatea nativă se simte așa. Cred că comunitățile BIPOC, comunitățile lipsite de drepturi, din întreaga țară simt că nu mai sunt sigure în ce să aibă încredere. Cred că există o mulțime de oameni care se simt foarte obosiți de mesajele generale de tip "get out the vote"."

Feedback-ul pe care l-a primit în 2020, a spus Young, a reflectat un sentiment de dezamăgire generală față de "un sistem care nu a fost conceput pentru noi".

"Iar eu (am (fost) de genul: "Sunt acolo cu tine". Dar atunci când participăm, votul nostru este puternic", a spus ea.

Demersul lui Young și Harness de a organiza mai multe evenimente Ride to the Polls a fost făcut cu acest scop.

"Atunci când strămoșii noștri - fie că este vorba de comunitatea indigenă, de comunitatea neagră, de comunitatea latino-americană - cu toții venim din aceste istorii în care strămoșii noștri au trebuit să lupte pentru existența noastră de astăzi", a spus Young. "Acesta este mesajul pe care vreau să îl răspândesc pe măsură ce ne extindem - puterea noastră și rezistența noastră. Atunci când ne unim ca și comunități și ne ridicăm cât de puternici suntem de fapt."

Un alt eveniment premergător alegerilor de la mijlocul mandatului va avea loc în San Antonio și se va numi Quince to the Polls. Pe 29 octombrie, tinerele fete care își sărbătoresc Quinceañera vor folosi sărbătoarea ca o șansă de a-și încuraja familiile și comunitățile să participe la votul anticipat și în ziua votului. Un eveniment Skate to the Polls a avut loc în luna august.

Evenimentul de sâmbătă din Arizona va culmina la Kayenta Rodeo Grounds, unde va avea loc o discuție pe tema votului, precum și informații despre secțiile de votare, mâncare și muzică.

