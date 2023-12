Medicamentele pentru pierderea în greutate și pentru diabet costă mai mult în SUA decât în alte țări, conform unei analize KFF

Analiza a examinat prețul unei livrări de o lună de semaglutid, utilizat în medicamentul pentru diabet Ozempic și în medicamentul său soră pentru pierderea în greutate Wegovy, precum și în medicamentul pentru glicemie tirzepatide, vândut sub numele de Mounjaro pentru tratarea diabetului de tip 2 și utilizat în afara etichetei pentru obezitate.

Wegovy a ajuns în fruntea listei, costând 1.349 de dolari în SUA, de patru ori mai mult decât prețul de vânzare în Germania și de 41⁄2 ori mai mult decât în Olanda.

O aprovizionare cu Mounjaro pentru o lună în SUA se vinde cu 1.023 de dolari, de peste trei ori mai mult decât prețul de cost al medicamentului în Japonia și de peste două ori mai mult decât prețul din Olanda.

Ozempic costă puțin sub o mie de dolari în SUA - 936 de dolari - dar peste ocean, persoanele din Marea Britanie și Franța pot cumpăra medicamentul cu mai puțin de 100 de dolari: 93 de dolari și, respectiv, 83 de dolari.

Prețurile de listă pentru aceste medicamente nu reprezintă neapărat ceea ce plătesc oamenii din buzunar; producătorii au uneori cupoane, iar asiguratorii privați pot negocia pentru prețuri mai mici.

"Chiar dacă prețurile scad într-o oarecare măsură, prețurile mai mari la medicamente și ratele mai mari ale obezității în SUA ar putea duce la un impact mai mare asupra cheltuielilor generale de sănătate în SUA decât în țările similare", a declarat KFF într-un comunicat de presă.

Aproximativ 42% dintre adulții cu vârste de până la 20 de ani suferă de obezitate, potrivit Centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA, ceea ce generează adesea facturi medicale mai mari.

"Costul medical anual estimat al obezității în Statele Unite a fost de aproape 173 de miliarde de dolari în dolari din 2019. Costurile medicale pentru adulții care aveau obezitate au fost cu 1.861 de dolari mai mari decât costurile medicale pentru persoanele cu o greutate sănătoasă", a precizat CDC.

Un alt sondaj KFF publicat în această lună a constatat că aproape 60% dintre adulții care încearcă să slăbească - și chiar un sfert dintre cei care nu încearcă în prezent să slăbească - spun că ar fi interesați să încerce un medicament cu prescripție medicală pentru pierderea în greutate dacă s-ar dovedi sigur și eficient.

Potrivit sondajului KFF, mai mult de jumătate dintre adulți spun că asigurarea ar trebui să acopere medicamentele eliberate pe bază de rețetă pentru pierderea în greutate pentru oricine dorește să slăbească, iar aproximativ 80% spun că acestea ar trebui să fie acoperite pentru persoanele supraponderale sau obeze.

Deidre McPhillips de la CNN a contribuit la acest reportaj.

Sursa: edition.cnn.com