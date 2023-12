Medicamentele pentru Alzheimer aprobate de FDA vor fi acoperite de Medicare, cu unele limitări, spune CMS

Medicamentele pentru Alzheimer care încetinesc progresia declinului cognitiv vor fi acoperite de Medicare atâta timp cât au primit aprobarea tradițională de la FDA și echipa clinică adună date pentru un registru despre modul în care medicamentele funcționează în lumea reală, a declarat CMS.

"În cazul în care FDA acordă aprobarea tradițională, CMS este pregătit să se asigure că orice persoană cu Medicare Part B care îndeplinește criteriile este acoperită", a declarat administratorul CMS, Chiquita Brooks-LaSure, într-o declarație.

CMS a spus că există "un precedent puternic" pentru utilizarea registrelor pentru a aduna mai multe informații despre un tratament nou aprobat.

Asociația Alzheimer a criticat utilizarea unui registru, spunând într-o declarație că acesta creează "o barieră inutilă" și "nu ar trebui să fie o cerință pentru acoperirea unui tratament aprobat de FDA".

Grupul comercial farmaceutic PhRMA a fost de acord, afirmând în declarația sa că "CMS își reafirmă planul de a restricționa sever accesul pacienților".

"Solicitarea utilizării unui registru pentru a primi aceste opțiuni de tratament importante limitează semnificativ accesul. În primul rând, nu toți pacienții vor putea sau vor dori să participe la un astfel de registru", spune grupul. "În plus, pacienții nu pot avea acces la tratamente prin intermediul oricărui și fiecărui furnizor dacă li se cere să participe la un registru, ceea ce înseamnă că persoanele în vârstă care doresc să aibă acces la aceste tratamente vor trebui, potențial, să se deplaseze la un nou furnizor pentru a fi tratate."

FDA a acordat aprobarea accelerată pentru medicamentele pentru Alzheimer lecanemab, comercializat sub numele de Leqembi, și Aduhelm. Programul de aprobare accelerată are ca scop accelerarea medicamentelor pentru a "satisface o nevoie medicală nesatisfăcută", chiar și în timp ce producătorii de medicamente continuă cercetările clinice pentru a determina eficacitatea medicamentului. Niciunul dintre acestea nu a primit aprobarea tradițională.

Medicare a restricționat anul trecut acoperirea Aduhelm la cei înscriși în studiile clinice eligibile, afirmând la momentul respectiv că "semnificația factorilor necunoscuți serioși ar putea avea ca rezultat un prejudiciu".

Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demență, care este un termen general pentru pierderea memoriei și a abilităților intelectuale. Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA estimează că aproximativ 6 milioane de persoane trăiesc cu această boală. Boala Alzheimer este fatală și nu există un tratament. Este o boală cu evoluție lentă, care începe cu pierderi de memorie și se termină cu leziuni cerebrale grave.

