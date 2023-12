Max Verstappen a câștigat Marele Premiu inaugural de la Miami în fața unui public plin de vedete

Victoria i-a redus avansul lui Leclerc în fața lui Verstappen la 19 puncte în campionat, în timp ce coechipierul monegascului de la Ferrari, Carlos Sainz, a completat podiumul.

Verstappen a avut un start rapid pe Hard Rock Stadium - care a găzduit prima dintre cele două curse din Statele Unite din acest sezon - când l-a depășit pe Sainz în primul viraj.

Apoi a început să reducă diferența față de Leclerc și l-a depășit pe rivalul său în turul nouă - un avantaj pe care avea să îl mențină pentru restul cursei.

"Este o revenire foarte bună", a declarat Verstappen.

"Nici măcar nu am făcut un start [de antrenament], așa că nu știam la ce să mă aștept la startul propriu-zis. Dar am avut o lansare bună și am văzut oportunitatea de a ocoli exteriorul [lui Sainz] în primul viraj, așa că am încercat. Din fericire, a funcționat".

La prima cursă de Formula 1 de la Miami a fost o mulțime de vedete în paddock, printre care Tom Brady, David Beckham și Michael Jordan, care au pozat împreună pentru o fotografie alături de Lewis Hamilton, de șapte ori campion de Formula 1.

Serena și Venus Williams au fost, de asemenea, prezente, la fel ca și muzicienii Will.i.am, Pharrell Williams și DJ Khaled.

Cursa are loc în contextul în care F1 continuă să se extindă în SUA, în urma succesului serialului Netflix "Drive to Survive".

O a treia cursă americană, în Las Vegas, va fi adăugată în calendar începând din sezonul următor, alăturându-se celor de la Miami și Austin.

Cea de-a treia victorie a sezonului pentru Verstappen a fost greu de obținut, chiar dacă a condus pentru cea mai mare parte a cursei. Un accident între Pierre Gasly și Lando Norris în turul 41 a declanșat mașina de siguranță, iar când cursa s-a reluat în turul 47, Leclerc a forțat mult pentru a prelua conducerea.

Dar, deși a ajuns la mai puțin de o jumătate de secundă de rivalul său, Leclerc a trebuit să se mulțumească cu locul al doilea, îmbunătățindu-și astfel bilanțul în campionat la 104 puncte.

"La repornirea cu mașina de siguranță pe [pneuri] dure, am fost foarte puternici, dar patru sau cinci tururi, ei [Red Bull] păreau să stabilizeze pneurile într-o fereastră mai bună și acolo sunt pur și simplu mai rapizi decât noi", a declarat Leclerc.

Sergio Perez de la Red Bull a terminat pe locul patru, în fața celor de la Mercedes, George Russell și Lewis Hamilton.

Sezonul de Formula 1 continuă pe 22 mai, când Barcelona va găzdui Marele Premiu al Spaniei.

Sursa: edition.cnn.com