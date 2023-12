Max Verstappen a câștigat "farsa" Marelui Premiu al Belgiei, în condiții de ploaie

Doar numind-o o cursă, este un efort de imaginație - o întârziere de peste trei ore, cu mulțimea care a îndurat frigul și ploaia pentru a vedea câteva tururi de procesiune în spatele mașinii de siguranță, în condiții de pulverizare intensă și fără depășiri.

Oficial, acțiunea a durat doar trei minute și 27 de secunde, iar Max Verstappen de la Red Bull a fost câștigătorul - un rezultat decis efectiv în calificările de sâmbătă.

S-au acordat apoi jumătăți de puncte pentru doar a șasea oară în istorie.

"Dacă vrei să primești o recompensă pentru calificări, ar trebui să primești puncte pentru calificări", a declarat cvadruplul campion mondial de la Aston Martin, Sebastian Vettel.

"Dacă de fapt nu au existat tururi de cursă, nici o competiție, de ce ar trebui să se dea puncte și să se dea orice rezultat? Pentru că practic nu a existat nicio cursă", a întrebat Carlos Sainz de la Ferrari, care a terminat pe locul 10.

"Nu am concurat, așa că nu am meritat jumătatea de punct pe care am primit-o, așa că nu știu de ce am primit-o".

Regulile spun că sunt necesare cel puțin două tururi pentru ca o cursă să devină oficială și să se acorde jumătate de punct, dar soluția de duminică a părut un exercițiu cinic de bifare a casetelor pentru unii și pur și simplu greșită pentru alții.

Șampania a fost stropită, dar, în afară de faptul că George Russell a apărut pentru prima dată pe podium pentru Williams cu locul doi, nu a fost prea mult de sărbătorit.

Lewis Hamilton, de șapte ori campion mondial, care a terminat pe locul trei, a declarat că fanii au fost jefuiți și ar trebui să-și primească banii înapoi.

Ulterior, el a intrat pe Instagram pentru a numi totul o "farsă".

"Ar fi trebuit să renunțăm", a adăugat el.

'Avem nevoie de o soluție mai bună'

Șeful McLaren, Zak Brown, a cerut ca regulile să fie revizuite pentru a preveni repetarea unei astfel de situații.

"Am vrut să concurăm, piloții noștri au vrut să concureze și, bineînțeles, știm că voi ați vrut să vedeți o cursă", le-a spus Brown fanilor într-o înregistrare video postată pe Twitter. "Și nu asta ați văzut, nu la asta am participat.

"Regulamentul prevede că după ce faci câteva tururi se poate numi cursă. Cred că trebuie revizuit... avem nevoie de o soluție mai bună ca sport atunci când se întâmplă acest tip de situație", a adăugat el.

"Rezultatul nu ar trebui să fie o cursă după trei tururi în spatele unei mașini de siguranță .... Nu cred că cineva ar spune astăzi că s-a simțit bine să numească asta o cursă".

Au fost făcute comparații cu Marele Premiu al SUA din 2005 de la Indianapolis, unde doar șase mașini au luat startul după ce mașinile încălțate cu Michelin s-au retras din motive de siguranță și au continuat să obțină toate punctele.

Cel puțin acolo s-a parcurs distanța, iar depășirile au fost posibile - cel puțin în teorie, deși Michael Schumacher de la Ferrari nu a fost niciodată amenințat de coechipierul Rubens Barrichello și au fost într-o altă ligă față de Minardis și Jordan.

Duminică, nu părea să se pună niciodată problema de curse, având în vedere că vizibilitatea era redusă din cauza condițiilor meteo și nu existau semne de îmbunătățire.

"Știau când ne-au trimis acolo la final că pista nu era mai bună și au făcut-o doar pentru a putea începe două tururi în spatele mașinii de siguranță", a declarat Hamilton.

"Nu a existat niciun punct în care să putem concura, așa că nu a existat o cursă".

Directorul de curse al FIA, Michael Masi, a insistat că factorii comerciali nu vor juca niciodată un rol în orice decizie privind condițiile de pistă sau cursele.

El a mai spus că amânarea pentru luni nu a fost o opțiune, Marele Premiu al Olandei urmând weekendul viitor, și a insistat că a existat o speranță ca cursa să poată începe.

Orice motive comerciale au fost respinse și de Stefano Domenicali, directorul executiv al Formulei 1.

"A existat cu adevărat voința de a face cursa", a declarat italianul. "Dar problema este că vremea a început să fie și mai rea ... Așa că nu este cu adevărat comercial pe asta, vă pot garanta".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com