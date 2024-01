Marion Hollins: "It Girl" din golf care a doborât barierele

Golful poate fi un sport neiertător pentru femei, în special într-o perioadă în care drepturile femeilor erau foarte limitate în SUA.

Cu toate acestea, Hollins a devenit una dintre cele mai importante figuri ale acestui sport în prima jumătate a secolului trecut, iar amprentele sale se regăsesc pe câteva dintre cele mai faimoase terenuri din America.

De la jucătoare de golf amatoare vedetă la piesă cheie în crearea celui mai faimos teren din lume, admiterea ei în World Golf Hall of Fame în 2022 a fost, fără îndoială, așteptată de mult timp.

Emily Chorba, membră a consiliului de administrație și istoric al Pasatiempo - unul dintre terenurile emblematice pe care Hollins le-a dezvoltat și fondat - crede că a fost mult mai mult decât un simplu dezvoltator de terenuri de golf.

"Cred că a devenit It Girl", a declarat Chorba pentru CNN Sport. "Dar ea a fost, de asemenea, un influențator social cu mult înainte de instrumentele de social media de astăzi.

"Și o făcea în zilele [de] scrisori, telegrame. Pur și simplu a fost o mare influențatoare și, aparent, foarte distractivă în jurul ei. A fost un influencer social înainte ca acesta să fie cu adevărat un termen."

Jucând

Născută în 1892, banii nu au fost o problemă pentru Hollins și familia ei.

Tatăl ei, H.B. Hollins, a lucrat pe Wall Street, deținând o firmă de brokeraj și a fost un asociat de afaceri al lui William K. Vanderbilt și J. P. Morgan.

Crescând pe proprietatea familiei sale din Long Island, Hollins a fost expusă la diferite sporturi.

A fost o călăreață pricepută și și-a încercat norocul în multe alte domenii, printre care înot, tenis, pilotaj de mașini de curse și golf. Chorba o descrie ca fiind un "băiețoi" care a crescut cu patru frați.

Potrivit lui David Owen - autorul cărții "The Making of the Masters: Clifford Roberts, Augusta National, and Golf's Most Prestigious Tournament" - Hollins a fost singura femeie din SUA cu un handicap de polo masculin.

Deși averea tatălui ei a dat faliment în 1913, acest lucru nu pare să fi împiedicat cariera înfloritoare de jucătoare de golf a lui Hollins.

În același an, a terminat pe locul al doilea la U.S. Women's Amateur. Opt ani mai târziu, a câștigat în sfârșit prestigiosul turneu. La acea vreme, era cel mai important turneu de golf feminin.

Ulterior, a devenit căpitanul primei echipe americane la Curtis Cup în 1932 - turneu bienal în care se înfruntă echipele din SUA și Marea Britanie și Irlanda.

Dar o experiență din 1922, combinată cu dedicarea sa în lupta pentru drepturile femeilor, i-a trezit interesul pentru dezvoltarea de terenuri de golf, în special pentru femei.

Începutul

La începutul secolului al XX-lea, femeile din SUA nu aveau drept de vot. Drepturile lor, în general, erau puține și îndepărtate.

În anii 1920, Hollins a fost activă din punct de vedere social, mărșăluind alături de sufragetele sub sloganul "Eșecul este imposibil", potrivit lui David Outerbridge - care s-a căsătorit cu una dintre nepoatele lui Hollins - în cartea sa, "Champion in a Man's World: Biografia lui Marion Hollins".

Și, potrivit lui Chorba, după ce lui Hollins și câtorva prietene de-ale ei li s-a refuzat accesul la un club de golf pe motiv că erau de genul lor, au decis să ia problema în propriile mâini.

Ea și-a propus să creeze un club de golf și tenis exclusiv pentru femei, un refugiu sigur pentru ca acestea să vină și să practice sportul pe care îl iubeau, departe de orice prejudecată.

"Așa că asta cred că i-a stârnit interesul, pentru că aici a luptat pentru votul femeilor, în anii '20", a explicat Chorba. "În 1920, femeile au obținut dreptul la vot, la care ea a participat la lobby-ul pentru asta. Și astfel cred că asta a fost ceea ce i-a deschis calea spre proiectarea de terenuri de golf, deoarece bărbații au spus: "Oh, femeile nu au voie"."

În pregătirea dezvoltării primului ei teren, Hollins a plecat într-o misiune de informare în Marea Britanie. Înarmată cu un aparat de fotografiat și un mic echipament de filmare, nu numai că a dobândit cunoștințe despre cum să dezvolte un teren de golf și o apreciere a arhitecturii, dar a făcut cunoștință și cu Ernest Jones, descris de Owen ca fiind "marele profesor de golf al vremii".

Astfel, când s-a întors în SUA cu Jones alături de ea, acesta a fost numit profesionist principal la primul ei teren de golf: Women's National Golf and Tennis Club.

În loc să se retragă din dezvoltarea clubului, Hollins a fost implicată pe tot parcursul procesului. A lucrat îndeaproape cu arhitectul Devereaux Emmet, s-a implicat și în cercetarea și procurarea terenului, găsirea fondurilor corespunzătoare și supravegherea construcției.

Înființarea unui club de golf exclusiv pentru femei în 1923 a fost un eveniment important - dar Hollins era abia la început.

Următorii pași

Următoarea mare descoperire a lui Hollins a venit printr-o întâlnire pe care o făcuse cu câțiva ani mai devreme.

Îl cunoscuse pe Samuel Morse și, după cum spune Chorba, acesta a fost atât de interesat de abilitățile lui Hollins, "unul dintre cei mai buni vânzători pe care i-a cunoscut vreodată", încât a decis să-i ofere un rol în domeniul său de activitate.

Unul dintre visele lui Morse era să se folosească de compania sa Del Monte pentru a transforma Peninsula Monterey într-un centru de golf, un loc unde atât bărbații, cât și femeile să vină să-și potolească setea de acest joc frumos.

În rolul său de director sportiv al Del Monte Company, Hollins a introdus mai multe turnee, în special Campionatul Pebble Beach pentru femei din 1923, care a atras unele dintre cele mai bune jucătoare de golf amator din SUA.

În 1924, Hollins a decis să se lanseze în următoarea sa mare aventură, lucru pentru care avea nevoie de sprijinul lui Morse.

Ea a propus planurile pentru un "club exclusivist, la fel ca cluburile din Long Island", explică Chorba, pe coasta de vest a SUA. Acesta avea să devină în cele din urmă clubul de renume mondial Cypress Point Club.

"Ea a văzut proprietatea Cypress Point și a spus: "Știți, sunt 150 de acri aici. Putem proiecta un teren foarte elegant", a explicat Chorba.

Atât de multe detalii și cercetări au fost puse în planuri, încât Morse a decis să rezerve 150 de acri pentru proiect și a pus-o pe ea la conducere. De asemenea, i-a angajat pe C.B. Macdonald și Seth Raynor ca proiectanți, în principal datorită legăturii cu munca lor cu Hollins la Women's National.

În timp ce Raynor a murit înainte de a se putea face prea multe progrese, Hollins s-a adresat lui Alister MacKenzie pentru a-i lua locul - o decizie care avea să fie răsplătită de ambele părți.

Lucrând cot la cot la fiecare gaură, MacKenzie și Hollins au proiectat unul dintre cele mai uimitoare terenuri de coastă din țară, bijuteria coroanei fiind una dintre cele mai scurte găuri de pe teren.

Par-trei 16 - pe care Owen îl descrie ca fiind "cel mai mare par trei de oriunde" - cu tee-ul său pe o faleză stâncoasă în stânga clubului, peste golf, până la un green în promontoriu, a amețit mulți jucători cu locația sa înșelătoare.

"Nu mă aștept ca cineva să aibă vreodată ocazia de a construi un alt teren ca Cypress Point, deoarece cred că nicăieri în lume nu există o combinație atât de glorioasă de coastă stâncoasă, dune de nisip, păduri de pini și chirpici", a declarat MacKenzie.

Cu toate acestea, după ce a proiectat unul dintre cele mai emblematice terenuri de golf din acest sport, cel mai mare proiect individual al lui Hollins mai avea să vină.

Mai multe informații

Devenit un dezvoltator de renume mondial, Hollins a văzut o oportunitate de a proiecta ceva ce nu mai fusese făcut până atunci: un complex sportiv/rezidențial în America de Nord.

Nu a vrut doar să creeze un loc unde oamenii să vină și să se bucure de golf; Hollins a vrut mai mult.

"Ea a vrut să aibă un teren de golf, tenis, înot, echitație, trasee ecvestre, trasee pentru mirese etc., iar apoi case în jurul terenului de golf", a explicat Chorba.

Și s-a întâmplat să dea peste locația perfectă în Santa Cruz, în timp ce călărea într-o zi pe cal.

Finanțarea lui Hollins pentru acest teren a venit datorită unui pont primit de la un prieten despre o rezervă de petrol nedescoperită din California, care, după ce Hollins a cumpărat o parte din acțiuni, a crescut dramatic în valoare, oferindu-i banii necesari pentru a se lansa într-un proiect atât de ambițios. Potrivit lui Chorba, participația ei a fost de aproximativ 50 de milioane de dolari în banii de astăzi.

Cu ajutorul conexiunilor pe care le dezvoltase prin celelalte proiecte ale sale, Hollins a început. Ea i-a angajat pe frații Olmsted - o companie de arhitectură peisagistică - pe Thomas Church - un alt arhitect peisagist - precum și pe arhitecții Clarence Tantau și William Wurste.

L-a pus din nou pe MacKenzie să dezvolte terenul, deși Chorba o descrie ca fiind "singura vizionară" a proiectului Pasatiempo.

Și tocmai impresia bună pe care cursurile ei au avut-o asupra unei alte legende a golfului a fost cea care a deschis ușile pentru implicarea lui Hollins în unul dintre cele mai mari proiecte din acest sport la acea vreme.

Bobby Jones, legendarul jucător de golf al vremii, s-a aflat în California fără prea multe de făcut după o ieșire timpurie șocantă de la un turneu, așa că a decis să joace la Cypress Point.

Jones a fost foarte impresionat de teren și a fost invitat de Hollins - cei doi s-au întâlnit și au jucat pentru prima dată împreună în timpul unei expoziții la East Lake din Atlanta în 1924 - să joace în ziua de deschidere a Pasatiempo.

Jucând alături de alți campioni de golf, Cyril Tolley și Glenna Collett-Vare, și cu MacKenzie mergând alături de ei, Jones a avut o imagine de primă mână asupra Pasatiempo, având în același timp timp timp suficient timp pentru a discuta despre planurile sale de viitor.

În timpul rundei lor, au discutat despre dorința lui Jones și a lui Clifford Roberts de a crea un "mare club de golf unde US Open să se joace în sud", a explicat Owen.

Atât de impresionant a fost Pasatiempo, încât Jones și Roberts au decis să folosească multe dintre metodele folosite de Hollins - MacKenzie ca dezvoltator și angajarea fraților Olmstead pentru a realiza peisajul și planul de dezvoltare imobiliară - pentru propriul lor proiect.

Acel proiect a devenit Augusta National.

Prezentări

Prin intermediul conexiunilor pe care Hollins le-a încurajat, Jones și Roberts aveau totul pregătit pentru a crea terenul visurilor lor.

Owen a declarat că cei doi "au reprodus practic concepția lui Hollins despre Pasatiempo" pentru Augusta National, cu "cel puțin două duzini de loturi de construcții rezidențiale, chiar în jurul terenului, cu vedere spre teren, iar speranța lor era să le vândă și sperau să înscrie 1.800 de membri din toată lumea".

"Urma să aibă un traseu nupțial unde oamenii puteau călări cai, urmau să fie terenuri de tenis. Urmau să fie două terenuri de golf, unul pentru bărbați și unul pentru femei.

"Urmau să dărâme ceea ce este acum cel mai instantaneu recunoscut club de golf din lume, chiar mai mult, probabil, decât Royal and Ancient din St. Andrews, pentru că era o groapă de gunoi, era o epavă și urmau să construiască ceea ce își doreau cu adevărat, adică un fel de conac sudic gigantic, cu un vestiar uriaș pentru bărbați și un vestiar uriaș pentru femei."

Cu toate acestea, în 1929, SUA au trecut prin cea mai gravă criză economică din istorie.

Ca urmare a prăbușirii Wall Street și a Marii Depresiuni care a urmat, nu numai că s-au luptat să stârnească interesul, dar au fost nevoiți să se mulțumească și cu o versiune "mult mai mică" a planurilor lor inițiale, spune Owen.

Jones și Roberts s-au luptat atât de mult cu banii, încât nu i-au putut plăti lui MacKenzie onorariile, deși acesta le-a redus de mai multe ori. Chiar și atunci când a murit, cu câteva luni înainte de primul Masters, lui MacKenzie încă i se datorau bani.

Și, din cauza instabilității financiare a țării la acea vreme, lui MacKenzie i-a fost greu să călătorească din California până în Georgia pentru a verifica evoluția terenului. Și aici a intervenit Hollins.

MacKenzie a avut atât de multă încredere în judecata lui Hollins, încât a trimis-o în locul său pentru a evalua progresele înregistrate.

Deși Roberts a pus la îndoială decizia lui MacKenzie de a o trimite pe Hollins, acesta a fost de neclintit, spunând: "Nu cunosc niciun om care să aibă idei mai solide".

Hollins a raportat "favorabil", potrivit lui Owen, și, cu ajutorul ei, a devenit unul dintre cele mai faimoase terenuri din lume și gazda celui mai prestigios turneu de golf.

Deși un accident de mașină a afectat-o mai târziu în viață și a murit la vârsta de 51 de ani în 1944, Hollins avusese deja un efect profund și multifațetat asupra jocului de golf.

După cum se intitulează cartea lui Outerbridge, Hollins a fost o "campioană într-o lume a bărbaților".

Sursa: edition.cnn.com