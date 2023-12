Marin Cilic simte că poate câștiga mai multe Grand Slam-uri... s-ar putea întâmpla la Wimbledon luna viitoare?

Să nu fiți surprinși nici dacă Cilic își va schimba sezonul pe iarbă, după ce o accidentare la genunchiul drept a contribuit puternic la scăderea clasamentului său la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani.

"Înțeleg că acest an nu a fost unul grozav pentru mine", a declarat Cilic pentru CNN Sport. "Este un sezon dificil, dar sunt încă foarte pozitiv în ceea ce privește jocul meu. Simt că jocul meu este acolo și trebuie doar să îl deblochez în câteva evenimente bune.

"Simt că a doua parte a sezonului ar putea fi una foarte bună. Țin degetele încrucișate."

Și în încercarea de a reveni la forma sa de câștigător de Grand Slam sau chiar de a atinge "un alt nivel", Cilic, aflat pe locul 15 - dar în afara top 50 în clasamentul anului calendaristic - l-a adăugat duminică în anturajul său pe fostul număr 6 mondial Wayne Ferreira pentru cele două evenimente pe iarbă, pentru a lucra alături de actualul antrenor Ivan Cinkus.

Se presupune că colaborarea va fi extinsă dacă Cilic se va bucura de succes în următoarele săptămâni și dacă sud-africanul se va potrivi cu comportamentul calm și politicos al jucătorului de 30 de ani - trăsături care dezmint un joc de putere masivă ajutat de un cadru de 1,80 metri.

Cilic a mai fost îndrumat anterior de un compatriot flamboaiant și campion la Wimbledon în 2001, Goran Ivanisevic, de experimentatul Bob Brett și de fostul jucător de simplu și dublu Jonas Bjorkman.

"Mă aflu într-o etapă a carierei mele în care am avut antrenori grozavi și am învățat foarte mult", a declarat Cilic, vorbind înainte de a-l dezvălui pe Ferreira.

El a căutat pe cineva care "să mă ajute să obțin acele câteva procente în plus sau care să aibă un punct de vedere diferit, pur și simplu să privească jocul într-un mod în care să poată vedea clar jocul meu și să vadă ce zone pot dezvolta".

Întrebat dacă poate obține mai multe turnee majore, Cilic a răspuns: "Da. Simt că mă perfecționez în continuare și, cu siguranță, uitându-mă la ultimii ani, 2016, 2017 și 2018, cred că m-am îmbunătățit destul de mult."

Dar Cilic nu a avut nevoie să i se spună că anul trecut, deși a terminat în top 10 pentru a patra oară în ultimele cinci sezoane, a pierdut aproximativ o duzină de întâlniri atunci când se afla în poziții câștigătoare.

Serviciu mare

Când Cilic a pus mâna pe US Open în 2014, cu Ivanisevic alături, a trântit un total de 50 de ași în nouă seturi împotriva câștigătorilor sau finaliștilor de Grand Slam Tomas Berdych, Roger Federer și Kei Nishikori pentru a închide evenimentul. O lovitură de knock-out.

De asemenea, se pare că a găsit echilibrul potrivit între a gândi și a nu gândi prea mult pe teren.

Cilic nu a fost de acord cu ideea că trebuie să joace mai instinctiv.

"Simt că sunt un gânditor", a spus el. "Sunt o persoană care gândește și nu mă pot opri din gândit. Dar sunt, de asemenea, conștient că atunci când joc un tenis agresiv, când joc un tenis la care nu trebuie să mă gândesc, atunci joc și foarte bine.

"Cred totuși că pentru a ajunge în top, pentru a juca împotriva celor mai buni și pentru a-i provoca, trebuie să pot și eu să gândesc, pentru că dacă joci împotriva lor fără un plan de joc, atunci nu prea ai șanse."

În cea mai mare parte, Cilic a găsit echilibrul potrivit pe iarbă.

Într-adevăr, dintre jucătorii activi, doar cvartetul format din Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic și Andy Murray au un procentaj mai bun de victorii - cu minimum 50 de victorii pe această suprafață - astfel încât nimeni nu-l va exclude de la posibilitatea de a deveni al doilea jucător din ultimii 13 ani care își păstrează titlul de la Queens la Londra în această săptămână.

El își începe apărarea titlului luni împotriva unuia dintre cei care au dat lovitura în 2019, chilianul Cristian Garin.

Cu aproape niciun teren de iarbă acasă, Cilic își amintește cu claritate de prima sa experiență pe această suprafață ca junior la Roehampton, lângă Wimbledon, în 2005. Primele sale zile de junior au fost petrecute aproape exclusiv pe zgură.

"A fost amuzant pentru că toți juniorii când au venit, inclusiv eu, dar poate un pic mai puțin eu, se simțeau confortabil pe linia de fund, majoritatea jucau pentru prima dată pe iarbă și începeau să servească și să voleze și să lovească și să atace", a spus el.

"A fost amuzant să văd cum noi, ca și copii, vedeam tenisul pe iarbă. Dar, de îndată ce am pășit pe iarbă, m-am simțit extrem de confortabil."

Succes și dezamăgire pe iarbă

Cilic a câștigat turneul atât la simplu, cât și la dublu, iar o duzină de ani mai târziu - cu serviciul și voleiul o raritate pentru jucători - a obținut o întâlnire cu regele SW19, Federer, în finală.

Totuși, ceea ce trebuia să fie o ocazie de bucurie s-a transformat într-un coșmar, când o bășică la piciorul stâng l-a lăsat distrus și a anulat speranțele de a adăuga la palmaresul său de Grand Slam.

Cilic a fost și el o amenințare serioasă, mai ales că, cu un an înainte, la Wimbledon, l-a condus pe Federer cu două seturi și a avut chiar trei mingi de meci înainte ca elvețianul să revină.

Anul trecut au existat și alte emoții dulci-amare pentru Cilic.

După ce a salvat o minge de meci la Queens pentru a-l învinge pe Djokovic în finală, el a cedat un alt avantaj de două seturi la Wimbledon, în fața novicului pe iarbă Guido Pella, în turul al doilea.

"Ei bine, am de fapt amintiri foarte frumoase din ultimele două sezoane", a declarat Cilic. "Să ies mai devreme de la Wimbledon, anul trecut, a fost cu siguranță dezamăgitor și, imediat după aceea, mi-a luat câteva săptămâni pentru a mă întoarce pe drumul cel bun și în modul de antrenament. A fost extrem de dezamăgitor pentru că am simțit că eram într-o formă incredibilă și poate că am jucat tenisul vieții mele.

"Dar cu siguranță sunt pozitivă în ceea ce privește privirea înainte. Mă întorc în sezonul pe iarbă știind că am jucat atât de bine în acești ultimi doi ani."

A fost la scurt timp după Wimbledon când Cilic a pus la cale planurile de a organiza o strângere de fonduri prin intermediul fundației sale caritabile.

"Game, Set, Croatia" a avut loc la Zagreb săptămâna trecută, strângând bani pentru a construi facilități sportive pentru copii.

O sală plină cu 2.000 de fani a privit cum Cilic și aproximativ 30 dintre cei mai buni sportivi croați - inclusiv mai mulți membri ai echipei țării care a ajuns în finala Cupei Mondiale de fotbal de anul trecut din Rusia - au disputat o demonstrație de dublu.

Zi de caritate

Cilic a făcut pereche cu superstarul de la Real Madrid, Luka Modric, dar, după cum s-a dovedit, au fost depășiți de Mario Mandzukic de la Juventus.

"Luka este foarte, foarte bun", a declarat Cilic, laureat al Premiului umanitar Arthur Ashe în urmă cu trei ani. "Are o mare anticipare și un mare feeling. A avut lovituri incredibile. Dar trebuie să îl menționez și pe Mandzukic, care a câștigat turneul cu un junior din Croația.

"Am pierdut în finală în fața lor, dar trebuie să spun că noi suntem mai buni și trebuia să câștigăm, dar oricum vom lua trofeul anul viitor", a adăugat Cilic râzând.

În viitorul apropiat, el ar urma să ia trofeul luna viitoare, la Wimbledon.

