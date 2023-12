Poveste evidențiată

Marele Premiu al Principatului Monaco: Lewis Hamilton a câștigat prima cursă a sezonului

Lewis Hamilton câștigă prima cursă din 2016

A redus diferența față de liderul clasamentului general, Nico Rosberg

Daniel Ricciardo, furios după ce a terminat al doilea

Echipa Red Bull își cere scuze pentru confuzia de la boxe

Coechipierul de la Mercedes, Nico Rosberg, a avut parte de o după-amiază toridă. După ce a început cursa pe locul doi, se părea că germanul va termina cel puțin pe locul șase, dar a fost depășit la linia de sosire de compatriotul său Nico Hülkenberg.

Aceasta înseamnă că Hamilton a redus acum la 26 de puncte avansul lui Rosberg în fruntea clasamentului piloților.

"Un mare mulțumesc echipei mele", a declarat Hamilton reporterilor după cursă. "Nu mai am cuvinte. M-am rugat pentru o zi ca aceasta, a venit și mă simt cu adevărat binecuvântat."

"Nici măcar nu m-am gândit încă la asta", a adăugat Hamilton când a fost întrebat despre reducerea avansului lui Rosberg.

"Suntem în bătălie și mai este mult până departe. Tocmai când crezi că nu poate fi mai rău, devine mai bine."

Dacă startul cursei a fost ușor anticlimactic, cu o mașină de siguranță care a escortat mașinile pe circuit din cauza ploii abundente, ceea ce a urmat a fost orice altceva.

La nu mai puțin de 30 de secunde după ce mașina de siguranță a fost retrasă, britanicul Jolyon Palmer a lovit zidul după ce pneurile sale din spate au fost scoase din linie de o trecere de zebră.

Senzația adolescentului Max Verstappen, câștigătorul Marelui Premiu al Spaniei de acum două săptămâni, a început cursa de pe ultima poziție a grilei de start, după ce o "eroare de calcul" - după propriile sale cuvinte - în timpul calificărilor l-a făcut să se accidenteze.

Pe o pistă cu puține oportunități de depășire, tânărul de 18 ani a urcat impresionant până pe locul 10, înainte ca o altă eroare să îl facă pe tânărul olandez să ajungă în bariere în turul 35, punându-i capăt cursei.

Marele Premiu al Principatului Monaco 2016

În timp ce rivalitatea dintre Hamilton și Rosberg a fost pe buzele tuturor încă de la începutul sezonului, această cursă s-a transformat într-o luptă fascinantă între britanic și Daniel Ricciardo de la Red Bull.

Hamilton s-a repezit la coechipierul său de la Mercedes încă din turul 8, înainte de a-l depăși în cele din urmă în turul 16, pentru a pregăti un duel captivant cu Ricciardo.

Ambii piloți au fost ultimii din plutonul fruntaș care și-au schimbat pneurile de ploaie cu cele intermediare și, în timp ce Red Bull și-a tras pilotul la boxe pentru a le schimba, Mercedes l-a lăsat pe Hamilton pe pistă pentru a încerca să își construiască un avans.

Momentul decisiv al cursei a venit în turul 32. Confuzia dintre garajul Red Bull și echipa de sus a făcut ca aceștia să nu reușească să pregătească pneurile la timp și l-au lăsat pe Ricciardo să stea la boxe.

Au existat îndoieli dacă pneurile lui Hamilton vor rezista sau nu pentru restul cursei, dar acesta a rezistat sub presiunea serioasă a lui Ricciardo și în cele din urmă s-a distanțat pentru a termina cu peste cinci secunde avans.

Ricciardo, pe bună dreptate, a făcut o figură descumpănită după cursă.

"Două weekenduri la rând am fost tras pe sfoară", a răbufnit australianul. "Este nașpa. Mă doare.

"Cum mă simt? Fără să înjuri este dificil. Ca și cum aș fi fost călcat de un camion cu 18 roți pentru al doilea weekend la rând".

La Barcelona, Ricciardo a fost nemulțumit că Red Bull a schimbat strategia de cursă - oferindu-i lui Verstappen șansa de a câștiga la debutul său pentru echipa de seniori.

"Cred că am luat Barcelona cât de bine am putut, dar pentru mine să fiu pozitiv de data aceasta - nu pot. De fapt, urăsc să fiu așa, să fiu nefericit - am obținut un podium la Monaco, ar trebui să fiu fericit și recunoscător."

Helmut Marko, consilierul de motorsport al Red Bull, a declarat că îi pare "foarte rău" pentru Riccicardo.

"Tot ce putem face este să ne cerem scuze față de el. Vom investiga și vom afla (ce s-a întâmplat), dar a fost o greșeală umană", a declarat Marko reporterilor.

"L-am prezentat la Mercedes. Din nefericire, multe neînțelegeri și nu a fost o comunicare corectă."

Sursa: edition.cnn.com