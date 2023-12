Manchester United vs. Everton: Cristiano Ronaldo este numit pe banca de rezerve în timp ce golul lui Andros Townsend smulge remiza

La mijlocul săptămânii, Ronaldo a marcat un gol dramatic în minutul 95 pentru a asigura o victorie cu 2-1 în fața lui Villarreal în Liga Campionilor, dar nu a reușit să întoarcă meciul de sâmbătă în favoarea lui United.

Un șut puternic al lui Anthony Martial i-a adus pe United în avantaj chiar înainte de pauză, însă Everton a meritat cu prisosință remiza.

Ronaldo a intrat pe teren chiar înainte de ora de joc, dar la câteva minute de la sosirea sa, tot ce a putut face a fost să privească cum Everton a egalat, Andros Townsend trăgând pe lângă David de Gea după o acțiune de contraatac în care au fost implicați Demarai Gray și Abdoulaye Doucouré.

Everton ar fi putut chiar să smulgă toate cele trei puncte în urma unui corner, dar golul lui Yerry Mina a fost anulat pentru offside în urma unei revizuiri VAR.

Sărbătoarea "Siuuuuuu

.după ce a marcat al cincilea său gol în nouă apariții pentru Everton, Townsend a sărbătorit imitând celebrarea "Siuuuuu" caracteristică lui Ronaldo.

"Nu imit, este doar un semn de respect față de un tip care mi-a influențat cariera", a declarat Townsend pentru BT Sport.

"Am petrecut multe ore pe terenul de antrenament și în camera video încercând să analizez loviturile sale libere și pasurile sale și modul în care s-a dedicat fotbalului.

"Așa că nu a fost o imitație, ci un semn de respect față de unul dintre idolii mei. Probabil că nu i-am făcut dreptate celebrării și nu am executat-o cum trebuie."

Această remiză înseamnă că echipa lui Ole Gunnar Solskjaer a reușit să câștige doar două din ultimele șase meciuri disputate în toate competițiile.

"Am început bine și am marcat un gol fantastic. În repriza a doua ne-a lipsit un vârf de atac pentru a obține al doilea gol. Din cornerul nostru am primit cinci secunde mai târziu, ceea ce este prea mult", a declarat Solskjaer la BT Sport.

"Am avut suficienți jucători în spatele mingii, dar nu ne-am ocupat de lucruri. Nu ne-am regrupat și nu ne-am reorganizat suficient de bine".

Everton a fost lipsit de o serie de jucători cheie din cauza accidentărilor - în special atacanții Richarlison și Dominic Cavert-Lewin - iar managerul clubului de pe Merseyside, Rafa Benitez, a declarat că remiza s-a simțit "mental ca o victorie".

"Să venim aici și să ne comportăm așa cum am făcut-o, am fost foarte aproape", a declarat Benitez pentru BT Sport. "Trebuie să fii foarte mândru de jucători.

"Ne-am descurcat bine, este păcat că am primit gol, deoarece am muncit foarte mult. În a doua repriză am reacționat bine și am avut șanse de a câștiga meciul.

"Andros [Townsend] se descurcă bine, dar echipa a câștigat, nu doar un singur jucător care se descurcă bine, iar el a fost fantastic. Restul echipei a muncit din greu, având o prestație fantastică".

Sursa: edition.cnn.com