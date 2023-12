Managerul Crawley Town FC, John Yems, a fost demis după acuzațiile că a folosit un limbaj discriminatoriu

"Așteptăm cu nerăbdare următoarea eră a Crawley Town Football Club", a declarat Preston Johnson, copreședintele clubului, într-un comunicat de vineri.

"Avem oportunitatea de a construi pe baza a peste 125 de ani de istorie bogată și de a duce acest club la următorul nivel. Suntem nerăbdători să ne asociem cu jucătorii și suporterii noștri pentru a construi o echipă și o comunitate de care fanii Red Devils pot continua să fie mândri - atât pe teren, cât și în afara lui."

CNN a încercat să ia legătura cu Yems prin intermediul clubului, dar nu a primit imediat un răspuns.

Anterior, Federația Engleză de Fotbal (FA) a declarat pentru CNN că desfășoară o investigație în legătură cu acuzațiile aduse lui Yems. FA a declarat vineri pentru CNN că poziția sa rămâne valabilă.

În aprilie, clubul a anunțat că Yems a fost suspendat în așteptarea unei anchete și a declarat că rasismul și discriminarea de orice fel nu vor fi tolerate.

"Clubul de fotbal Crawley Town a fost informat despre acuzații grave și credibile potrivit cărora managerul primei echipe, John Yems, a folosit un limbaj și un comportament discriminatoriu față de jucătorii noștri", a declarat clubul într-o declarație pe 23 aprilie.

"Luăm aceste acuzații în serios și, cu efect imediat, l-am suspendat pe termen nelimitat, în timp ce investigăm și luăm în considerare alte măsuri punitive. Să fim clari: Crawley Town Football Club își susține jucătorii, angajații și suporterii și nu vom tolera niciodată rasismul sau discriminarea de orice fel."

Tony Burnett, directorul executiv al organizației pentru egalitate și incluziune Kick It Out, a declarat: "Am fost foarte încântat de această situație: "Vreau să fie clar, acestea sunt acuzații. Dar acuzații care sunt extrem de îngrijorătoare, totuși.

"Dacă fotbalul va trece dincolo de astfel de incidente, trebuie să împuternicim pe oricine este martor la astfel de discriminări să le raporteze. Avem nevoie ca oamenii să se simtă în siguranță știind că rapoartele lor vor fi luate în serios și că au sprijinul aliaților din spațiul mai larg al fotbalului."

Crawley Town FC se află în prezent pe locul 12 în League Two și urmează să joace pe 7 mai împotriva lui Oldham Athletic.

Clubul a declarat că va începe imediat căutarea unui nou manager și că managerul adjunct Lewis Young va continua să asigure interimatul pentru restul sezonului.

