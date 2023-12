Luka Doncic intră în istorie și Mavericks forțează meciul 7 cu Suns; Heat elimină 76ers

Luka Doncic, aflat în fața primului meci eliminatoriu din tânăra sa carieră, a venit în forță cu 33 de puncte, 11 recuperări și opt pase decisive pentru a-i trage pe Mavs la un meci decisiv, duminică, în Phoenix.

În ceea ce a devenit o serie din ce în ce mai agitată - în special între cele două tinere vedete din fiecare echipă, Devin Booker de la Suns și Doncic - fundașul sloven a fost cel care a părut să se hrănească din această energie pentru a-și ridica nivelul de joc.

Jucătorul în vârstă de 23 de ani a avut 11 din 26 aruncări de pe teren, inclusiv 2 din 8 de la adâncime și 9 din 14 de la linia de aruncări libere, în drumul său spre o prestație dominantă.

Antrenorul principal al lui Mavericks, Jason Kidd, a lăudat capacitatea lui Doncic de a rămâne imperturbabil în timp ce se confruntă cu eliminarea din playoff.

"Nu știu dacă a jucat ca și cum ar fi încercat să facă ceva diferit", a declarat Kidd presei. "Cred că se bucură de moment.

"Voi ați văzut un pic mai mult timp decât am văzut eu de aproape. Nu îi este frică de scenă. Cred că voi îi spuneți că este prima dată când câștigă un meci de eliminare. El va fi în această situație mult, mult timp".

A fost o seară istorică și pentru Doncic, care a devenit unul dintre cei mai rapizi jucători din istoria NBA care a ajuns la 700 de puncte în playoff.

Doncic a avut nevoie de 22 de meciuri pentru a atinge această bornă, ceea ce îl plasează în top cinci cei mai rapizi jucători care au reușit această performanță.

George Mikan a reușit acest lucru în 23 de meciuri, Doncic este la egalitate cu Bob McAdoo, cu 22 de meciuri, și doar membrii Hall of Famers Wilt Chamberlain și Michael Jordan au reușit mai repede, în 20 de meciuri.

Deandre Ayton a condus tabela de marcaj pentru Suns, cu 21 de puncte și 11 recuperări, în timp ce Booker a adăugat 19.

Victoria lui Mavericks de joi seară continuă tendința ca echipa gazdă să câștige toate meciurile din această serie, lăsând Suns cu șanse mari de a câștiga meciul 7 pe teren propriu și de a avansa în a doua finală consecutivă a Conferinței de Vest.

Căldura este în toi la Philly

În cealaltă parte a țării, Miami Heat a avansat joi în finala Conferinței de Est, învingând pe Philadelphia 76ers cu 99-90 în Meciul 6.

Jimmy Butler a fost liderul tuturor marcatorilor cu 32 de puncte, alături de opt recuperări, iar Heat a încheiat seria din cel mai bun din șapte meciuri, 4-2.

Victoria a fost deosebit de dulce pentru Butler, care a jucat pentru 76ers în sezonul 2018/19. După meci, în timp ce se îndrepta spre vestiare, Butler a putut fi auzit spunând: "Tobias Harris în locul meu", o referire la decizia Philadelphiei de a-l tranzacționa pe Butler la Heat în 2019 și de a alege în schimb să semneze cu Harris un contract uriaș.

Ulterior, el a lăudat efectul pe care organizația Heat l-a avut asupra jocului său în general.

"Cred că încrederea pe care coechipierii și antrenorii mei o pun în mine, este foarte mult", a spus Butler. "Ei chiar mă încurajează acolo și eu mă duc să joc. Încerc tot ce-mi stă în putință pentru a mă asigura că vom câștiga ... Ei au încredere în mine cu totul".

Heat se va confrunta acum cu învingătoarea din seria Milwaukee Bucks și Boston Celtics în finala Conferinței de Est.

Pentru Sixers, începe un intersezon plin de întrebări, în special cu privire la posibilitatea de a-i oferi lui James Harden un contract prelungit.

Harden a fost tranzacționat de la Brooklyn Nets la începutul acestui sezon, dar jocul său de la sosire a fost unul cu multe lovituri și ratări.

Și în fața unui joc 6 de eliminare joi, Harden s-a luptat cu apărarea sufocantă a lui Heat, terminând cu doar 11 puncte, dar aruncând doar de două ori și nu a marcat niciun punct în a doua repriză.

Ulterior, centrul lui 76ers, Joel Embiid, a declarat că Harden pe care echipa l-a primit este diferit de Harden care a fost MVP în urmă cu doar câțiva ani.

"De când l-am primit, toată lumea se aștepta la James Harden de la Houston", a declarat Embiid presei. "Dar el nu mai este așa. El este mai mult un creator de joc. Am crezut că, uneori, ar fi putut fi, așa cum am fi putut fi cu toții, mai agresiv. Toți, fie că era vorba de Tyrese (Maxey) sau Tobias (Harris) sau de băieții care veneau de pe bancă.

"Și nu mă refer doar la ofensivă. Vorbesc despre, știți voi, ca un întreg în ofensivă și defensivă. Nu am crezut că am fost buni în apărare ca echipă. Au profitat de multe lucruri pe care am încercat să le facem în defensivă.

"Și apoi, în ofensivă, doar că toată lumea a fost într-adevăr pe aceeași pagină, evident, având probabil doar cât, trei sau patru luni pentru a lucra împreună și a încerca să se descurce. Poate că nu a fost prea mult timp ... Nu cred că am jucat cel mai bun baschet al nostru".

Embiid a fost plin de laude pentru fostul său coechipier Butler.

"Evident, este omul meu", a spus Embiid. "Este fratele meu. Oh, omule, este greu. Dar sunt atât de mândru de el. Joacă la un nivel ireal în acest moment. El este altceva în acest moment. Sunt mândru de el că este la acest nivel, că le poartă și de ceea ce a reușit să facă.

"Au avut suișuri și coborâșuri pe tot parcursul sezonului. Lipsesc băieți, nu sunt sănătoși, și, totuși, au găsit o modalitate de a fi echipa numărul unu din Est și de a fi capabili să vină și să facă ceea ce au făcut, merită mult credit. Au o echipă grozavă, băieți grozavi în general. Și, evident, un antrenor grozav și un atacant de frunte grozav, așa că mult credit pentru ei."

