Luka Doncić a reușit un triple-double de 41 de puncte și a ajutat Dallas Mavericks să învingă pe Golden State Warriors, 116-113

A fost prima dată când finalistele Conferinței de Vest din sezonul trecut s-au întâlnit de când Warriors au învins Mavericks în playoff, iar superstarurile lor nu au dezamăgit.

Doncić a terminat cu 41 de puncte, 12 recuperări, 12 pase decisive - al cincilea său triple-double al sezonului - și, pentru o bună măsură, a adăugat patru recuperări și un blocaj. Steph Curry a făcut tot ce a putut pentru a încerca să conducă Warriors, marcând 32 de puncte, la care s-au adăugat cinci recuperări și cinci pase decisive, dar MVP-ul finalei din sezonul trecut nu a putut să le treacă linia de sosire.

Doncić a fost cel care a ieșit în cele din urmă învingător în lupta dintre cei doi. Diferența a fost evidențiată atunci când Doncić l-a trântit la pământ pe Curry înainte de a înscrie un fadeaway jumper cu un minut înainte de final pentru a-i aduce pe Mavs cu trei puncte în avantaj.

După ce Warriors au redus diferența la două puncte și au avut șansa de a egala sau de a prelua conducerea, Curry a fost apoi chemat pentru deplasare cu doar 10 secunde pe ceas.

"Bang, bang situație", a spus Curry despre rătăcirea sa din ultimul minut.

"Un joc prostesc din partea mea să nu iau aruncarea. M-am încurcat puțin în privința timpului și a scorului. Mergând pentru lovitura eroului. Nu am crezut că a fost o deplasare până la punctul în care să las jocul să se termine. Dar cine sunt eu să spun asta?".

Mavs au fost mai buni pe tot parcursul meciului și au meritat victoria care a întrerupt o serie de patru înfrângeri.

După ce a luat un avans de 11 puncte în primul sfert, Dallas nu a renunțat. Tim Hardaway Jr. care a ratat finala Conferinței din sezonul trecut împotriva celor de la Warriors, a adăugat 22 de puncte la reușita lui Doncić, iar Spencer Dinwiddie și Josh Green au atins de asemenea cifre duble.

Dar noaptea a fost în întregime despre "Luka Magic", care a egalat recordul lui Dirk Nowitzki pentru al doilea cel mai mare număr de meciuri cu 40 de puncte din istoria francizei.

Doncić, în vârstă de 23 de ani, a declarat după meci: "A fost grozav. Am participat și am dat tot ce am avut mai bun. Am fost foarte obosit la final. Aveam nevoie de acest meci. Aveam nevoie de această victorie. Cred că am meritat această victorie și cu siguranță aveam nevoie de această victorie".

Cu toată strălucirea lui Doncić, a fost o altă seară în care Curry a fost dezamăgit de coechipierii săi. Cel mai mare defect al lui Warriors în acest sezon a fost lipsa de profunzime, dar aseară, titularii au fost cei care s-au chinuit să-l susțină pe Curry.

Klay Thompson - care a terminat cu cinci puncte și a aruncat 1 din 6 de la adâncime - a ratat un coș de trei puncte la semnalul de alarmă când a avut o privire bună înainte ca Curry să fie chemat pentru deplasare. "Splash Brother" a văzut minute limitate pentru a-și proteja genunchii, dar atunci când a jucat, el a arătat o umbră a ceea ce a fost.

Andrew Wiggins și Draymond Green s-au chinuit și ei, contribuind doar cu 10, respectiv 12 puncte, în timp ce Warriors au pierdut al treilea meci din ultimele opt.

După meci, antrenorul Warriors, Steve Kerr, a abordat începutul slab de sezon al echipei: "Trebuie să ne așteptăm ca echipele să facă aruncări împotriva noastră. Vom fi încercuiți în calendarul fiecărei echipe".

Înfrângerea îi lasă pe campionii NBA pe locul 10 în Conferința de Vest, cu un bilanț de 11-11, înainte de a primi sâmbătă pe Chicago Bulls la Chase Center.

Sursa: edition.cnn.com