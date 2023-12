Lucrarea lui Banksy a fost îndepărtată la mai puțin de o oră după ce artistul a dezvăluit-o online

Artistul anonim a postat o serie de fotografii ale lucrării - care constă în trei drone pe un semn de stop - pe rețelele de socializare în jurul prânzului de vineri, ora locală (7 a.m. ET).

Însă, la ora 12.30, doi bărbați au fost văzuți îndepărtând semnul de la o intersecție din Peckham, în sud-estul Londrei, cu ajutorul unor mașini de tăiat șuruburi, au declarat martorii pentru agenția de presă PA Media.

"Am deschis Instagram și am văzut că a fost postat cu patru minute înainte și eram pe cale să plec în pauza de masă. Erau aproximativ două persoane acolo când am ajuns. Cu toții îl cam admiram și făceam poze", a declarat Alex, în vârstă de 26 de ani, pentru PA.

"Tipul ăsta vine și îl apucă, ne-am uitat uimiți cum îl lovește", a adăugat Alex, care a povestit că bărbatul nu a reușit să îndepărteze semnul cu ajutorul mâinilor și a plecat pentru câteva minute înainte de a se întoarce cu un tăietor de șuruburi.

"Am întrebat 'ce faci?", dar nimeni nu știa ce să facă, ne-am cam uitat cum se întâmpla. Eram cu toții un pic nedumeriți", a continuat martorul.

"A smuls-o și a traversat drumul și a fugit. Nu a spus nimic. Nu părea să îi pese prea mult de arta în sine", a adăugat Alex.

Un alt martor, care a declarat pentru PA că a preferat să rămână anonim, și-a exprimat dezamăgirea că semnul a fost îndepărtat.

"Este ciudat, aceste opere de artă sunt frumoase, ar fi fost frumos dacă ar fi rămas acolo pentru o vreme", a spus el.

PA a relatat că nu se crede că Banksy însuși se află în spatele îndepărtării operei de artă.

Misteriosul artist este cunoscut pentru că își confirmă lucrările pe rețelele de socializare, fără a oferi niciun alt comentariu.

Unii au interpretat cea mai recentă lucrare ca fiind un apel la încetarea focului în conflictul dintre Israel și Hamas, având în vedere că Banksy este cunoscut pentru susținerea cauzei palestiniene.

Artistul deține un hotel în orașul Betleem, care se află la câțiva pași de impunătoarea barieră de separare a Israelului, care traversează Cisiordania ocupată.

Banksy a deschis Walled Off Hotel în 2017 pentru a atrage atenția asupra conflictului israeliano-palestinian și se prezintă ca fiind hotelul cu "cea mai proastă priveliște din lume".

Deși valoarea de piață a lucrărilor sale a crescut vertiginos în ultimii ani, Banksy continuă să producă lucrări în spații publice care fac aproape imposibilă conservarea - și chiar invită la furt sau la deteriorare.

"Spy booth", una dintre cele mai faimoase picturi murale ale lui Banksy, care înfățișează trei agenți secreți care înconjoară o cabină telefonică cu echipamente de înregistrare, a fost distrusă în 2016.

Iar în luna februarie a acestui an, un congelator abandonat care făcea parte dintr-o operă de artă apărută în orașul englez Margate a fost sustras la doar câteva ore după ce Banksy a confirmat că lucrarea este a sa.

În 2018, artistul a distrus în mod faimos una dintre propriile sale lucrări - tabloul său cu o fată cu un balon roșu s-a făcut bucăți, la câteva momente după ce a fost vândut la licitație pentru 1,4 milioane de dolari.

Lianne Kolirin, Zeena Saifi și Nadeem Muaddi de la CNN au contribuit la acest reportaj.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com