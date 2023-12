Locurile pe care nu le poți vizita în 2024

Cu toate acestea, lumea s-a schimbat mult de la debutul pandemiei. Multe afaceri s-au închis, deoarece oamenii au trecut la munca la distanță și nu toate atracțiile turistice au supraviețuit nevătămate acestei perioade.

Fie că se închid permanent sau temporar, iată o listă cu locurile pe care nu le puteți vizita în 2024.

Centrul Pompidou, Paris

Deși muzeul parizian din interior pe exterior arată încă șocant de modern, Centrul Pompidou se află de fapt în al șaselea deceniu de existență. După Jocurile Olimpice de vară din capitala Franței din această vară, Pompidou va lua o pauză pentru a se supune unui program de modernizare de 260 de milioane de euro (282 de milioane de dolari).

"Our Lady of the Pipes" va fi închisă până în 2030. Între timp, muzeul soră a lui Pompidou din Bruxelles este în lucru, cu o dată de deschidere preconizată pentru 2025.

Planul B : Cea mai mare problemă pe care o au iubitorii de artă din Paris este restrângerea opțiunilor lor. Palais de Tokyo are, de asemenea, o colecție extraordinară de artă modernă, în timp ce Musee de Quai Branly a fost deschis în 2006 cu un sortiment de artă și artefacte din întreaga lume, care acoperă întreaga istorie.

Splash Mountain, Orlando, Florida și Anaheim, California

Una dintre cele mai cunoscute atracții Disney a avut ultimele plimbări în 2023: Splash Mountain. Cursa cu bușteni a fost inspirată inițial de filmul "Song of the South", care a fost mult timp criticat pentru ceea ce NAACP a numit cândva o "imagine periculos de glorificată a sclaviei".

Atât Splash Mountains de la Disneyland din California, cât și Disney World din Florida se vor redeschide într-o formă modificată sub numele Tiana's Bayou Adventure, inspirată de filmul "The Princess and the Frog".

Planul B: Redeschiderea Asiei face ca momentul să fie ideal pentru superfanii Disney să viziteze parcurile companiei din Japonia și China. Cel mai mic parc, Disneyland Hong Kong, a dezvăluit în premieră World of Frozen în toamna anului 2023.

Noma, Copenhaga

Cel mai bun restaurant din lume își agață oficial coroana.

Noma, restaurantul din Copenhaga care a popularizat noua bucătărie nordică, își va servi ultimii clienți în 2024. Cu toate acestea, nu va dispărea complet.

În 2025, Noma se va redeschide ca "o bucătărie de testare de pionierat dedicată muncii de inovare alimentară și dezvoltării de noi arome", potrivit unei declarații de pe site-ul său.

Planul B: Actualul cel mai bun restaurant din lume este Central, din Lima, un loc de interes pentru gurmanzi. Chiar dacă nu reușiți să prindeți o masă, există o mulțime de locuri excelente în capitala peruană care pun în valoare quinoa, cartofi, ierburi, pește, chili și alte ingrediente locale.

Fantoma de la Operă, New York City

După 35 de ani și aproape 14.000 de reprezentații, muzicalul iconic "Fantoma de la Operă: a luat ultimul arc pe scena din New York în 2023.

S-a retras cu onoarea de a fi cel mai longeviv spectacol de pe Broadway, devansând alte musicaluri populare precum "Cats", "Les Miserables" și "A Chorus Line".

Planul B : Deși Phantom a dispărut în noapte, Broadway este la fel de distractiv ca întotdeauna pentru spectatorii de teatru. În zilele noastre, însă, este mai ușor să prinzi bilete la "Spamalot" sau "Kimberly Akimbo" pe aplicația TodayTix decât să aștepți la faimoasa coadă de la TKTS. Odată ce v-ați rezervat locurile, ajungeți din timp în Times Square pentru a vedea locurile surprinzător de interesante pe care chiar și cei mai snobi localnici din New York le vizitează cu plăcere.

Pergamonmuseum, Berlin

Casa faimoasei Porți Ishtar, celebră în întreaga lume, Pergamonmuseum face parte din complexul Insula Muzeelor din Berlin, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Muzeul va fi închis până în 2027, ca parte a unui proiect ambițios de modernizare, care va crea o nouă zonă pietonală centrală, va extinde sălile de expoziție și multe altele.

Planul B: Călătorii care doresc să aibă o idee despre Pergamonmuseum pot vizita Das Panorama, aflat în apropiere, unde unele piese din muzeu vor fi expuse în timpul lucrărilor de renovare. Alte atracții de pe Insula Muzeelor sunt deschise, de asemenea, inclusiv Neues Museum (care are o bogată colecție de artă și artefacte egiptene).

Stânca Trunchi de elefant, Taiwan

Acest loc popular pentru fotografii din Taiwan - care, de fapt, semăna cu o trompă de elefant - s-a prăbușit în mare pe 15 decembrie 2023.

Situl de pe coasta de nord-est a insulei era de mult timp în pericol din cauza eroziunii și a fost blocat accesului publicului din 2010.

Planul B: Călătorii dornici să experimenteze frumusețea Taiwanului au o mulțime de opțiuni. Traseul circular al lacului Cuifeng, primul "traseu liniștit" certificat din lume, și-a făcut debutul anul trecut. Iar dacă preferați să conduceți, Autostrada Southern Cross-Island trece prin unele dintre cele mai frumoase zone rurale din Taiwan.

Park Hyatt, Tokyo

Considerat pe scară largă primul hotel de lux în stil occidental din capitala Japoniei, atunci când a fost deschis în 1994, Park Hyatt a avut o viață plină de farmec.

Dar pentru a 30-a sa aniversare, hotelul se va închide în mai 2024 pentru a trece prin ceea ce Hyatt numește o "reînnoire la nivelul întregii proprietăți".

Barul New York de pe acoperiș, pe care fanii filmului îl vor recunoaște din filmul "Lost in Translation", se va închide mai devreme, începându-și renovarea în ianuarie. Redeschiderea va avea loc în 2025.

Planul B: Luați în considerare posibilitatea de a ieși din Tokyo și de a petrece timp explorând restul țării - precum și celelalte unități de cazare de top. Două escapade rurale de remarcat sunt Nishiyama Onsen Keiunkan, un ryokan care se întâmplă să fie cel mai vechi hotel din lume, și Treeful, o serie de case în copac făcute manual în adâncul pădurii din Okinawa.

Notre Dame, Paris

În 2019, lumea a privit cu groază cum Catedrala Notre Dame din Paris a luat foc, iar donațiile au curs rapid pentru a restaura populara icoană.

Președintele francez Emmanuel Macron a susținut inițial o reconstrucție mai modernă a faimoasei biserici, dar tradiționaliștii au învins, iar atracția veche de 850 de ani va fi restaurată la aspectul său original.

Notre Dame este programată pentru redeschiderea în decembrie 2024.

Planul B: Când vine vorba de biserici, Franța are o bogăție jenantă. Dincolo de capitală, printre cele mai importante se numără impunătoarea Notre-Dame de la Garde din Marsilia, Catedrala Strasbourg cu tentă roz sau un design mai modern, cum ar fi Colline Notre Dame du Haut a lui Le Corbusier din orașul Ronchamp.

Castelul Smithsonian, Washington, DC

Chiar prima clădire care a purtat numele Smithsonian își ia o pauză pentru o transformare.

Clădirea principală a complexului muzeal, adesea numită Castelul Smithsonian, se va închide în februarie 2023 și va fi închisă timp de "aproximativ cinci ani" pentru a finaliza reparațiile și modernizările structurii, care a fost deschisă în 1855. Între timp, vor avea loc tururi digitale, discuții și alte evenimente.

Planul B: Deși Castelul este interzis deocamdată, două mari muzee din Washington DC sunt din nou deschise în urma unor lucrări de renovare proprii: Muzeul Național al Aerului și Spațiului și Muzeul Național al Femeilor în Artă.

Podgoria lui Leonardo Da Vinci, Milano

A fost o destinație turistică timp de o jumătate de secol, dar un cumpărător miliardar a preluat în proprietate privată rămășițele podgoriei italiene a lui Leonardo Da Vinci.

Miliardarul francez Bernard Arnault, CEO al conglomeratului de lux LVMH, a cumpărat proprietatea din Milano în decembrie 2022 și nu a făcut nicio declarație despre când - sau dacă - călătorii o vor putea vizita din nou.

Planul B: Chiar dacă fosta proprietate a lui Da Vinci nu este disponibilă pentru a fi văzută de public, multe dintre cele mai faimoase opere de artă ale sale sunt încă disponibile. Galeria Uffizi din Florența are expuse mai multe picturi, inclusiv un autoportret, "Cina cea de Taină" se află la biserica Santa Maria delle Grazie din Milano, iar "Omul Vitruvian" se află la Galleria dell'Accademia din Veneția.

Războiul Stelelor: Crucișătorul galactic, Disney World

În ciuda unei inaugurări fastuoase și a unei legături cu una dintre cele mai cunoscute piese de proprietate intelectuală din lume, Galactic Cruiser, cu tema Star Wars, de la Walt Disney World, s-a închis în 2023.

Experiența imersivă era un hotel cu servicii complete, dar oferea, de asemenea, antrenamente cu săbii laser, întâlniri cu droizi și personaje din filme și băuturi la Oga's Cantina. Disney a numit decizia de a închide Galactic Cruiser "o decizie de afaceri".

Planul B: Unele locații reale de filmare Star Wars sunt destinații de vacanță excelente. Hotelul Sidi Driss din Tunisia a jucat rolul casei familiei Skywalker de pe Tatooine, iar plaja de nisip negru din Reynisfjara, Islanda, a fost planeta Eadu în "Rogue One".

Sursa: edition.cnn.com