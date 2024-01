Lionel Messi revine la antrenamentele lui Paris Saint-Germain după victoria Argentinei la Cupa Mondială

Un tweet de pe contul oficial al clubului, publicat miercuri, spune așa:: "Bine ai revenit Leo", însoțit de o înregistrare video cu jucătorul de 35 de ani sosind la complex.

O postare separată prezintă imagini cu Messi fiind întâmpinat de coechipieri în vestiar, inclusiv de starul brazilian Neymar.

Messi revine la clubul francez într-un moment important, echipa pierzând pentru prima dată în acest sezon în fața lui Lens, la sfârșitul săptămânii trecute. Ca urmare, avansul lui PSG în fruntea clasamentului din Ligue 1 a fost redus la doar patru puncte.

Următorul meci al echipei este împotriva lui Chatearoux, vineri, în Cupa Franței - un meci care ar putea veni prea devreme pentru Messi.

Revenirea sa la Paris are loc în aceeași zi în care rivalul său de lungă durată, Cristiano Ronaldo, a fost prezentat la noul său club, Al Nassr.

Starul portughez a semnat săptămâna trecută pentru clubul din Arabia Saudită, după ce a plecat de la Manchester United în noiembrie anul trecut.

Iar marți, jucătorul de 37 de ani a fost prezentat fanilor din Riad, făcând referire la multiplele sale realizări pe teren ca fiind motivul pentru care a făcut transferul din Europa.

"Sunt atât de mândru că am luat această decizie importantă în viața mea, în fotbal ... În Europa, munca mea s-a terminat. Am câștigat totul", a declarat cel care a câștigat de cinci ori Balonul de Aur. "Am jucat pentru cele mai importante cluburi din Europa, iar pentru mine, acum, este o nouă provocare".

Ronaldo a adăugat: "Am avut multe oportunități în Europa, multe cluburi - în Brazilia, în Australia, în SUA, chiar și în Portugalia - multe cluburi au încercat să semneze cu mine, dar dau cuvântul acestui club pentru această oportunitate."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com