Lider al drepturilor civile: De ce nu am putut să mă uit la "The Color Purple" cu mama mea

Excursia noastră la film a fost, de asemenea, un cadou pentru mine. Nu știu câți ani mai am de trăit alături de mama mea. Aceste momente sunt prețioase, iar eu am fost recunoscător că m-am întors acasă, în estul Carolinei de Nord, pentru a mă bucura de acest film împreună cu ea. Din păcate, planurile noastre au fost întrerupte când managerul cinematografului AMC local a ales să cheme poliția în loc să se adapteze la handicapul meu.

De mai bine de 30 de ani, sufăr de o formă de artrită numită spondilită anchilozantă. Merg cu două bastoane și trebuie să am un asistent care să care un scaun înalt cu mine oriunde mă duc, deoarece șoldul meu este fuzionat și nu mă pot apleca pentru a sta pe un scaun jos.

Când am fost invalidat de această boală, în tinerețe, m-am luptat cu o depresie gravă. Mă temeam că va trebui să-mi trăiesc restul zilelor într-un pat de azil. Dar mama mea, care este pianistă, a venit la spital și a cântat imnuri, în timp ce o echipă de medici, terapeuți, antrenori de înot și războinici de rugăciune s-au unit pentru a mă ajuta să văd că, deși corpul meu era rupt, puteam învăța un nou mod de a mă mișca în lume.

Privind în urmă, înțeleg acum că slujirea mea publică a fost modelată de o atenție față de cei vulnerabili pe care nu aș fi putut să o apreciez niciodată dacă nu aș fi devenit eu însumi vulnerabil.

Astăzi, predau studenților care se pregătesc pentru slujire la Școala de Divinitate din Yale. Le spun că trebuie să muncească din greu pentru a înțelege Biblia, teologia, istoria și practica pastorală dacă vor să preia slujirea lui Isus; dar îi învăț, de asemenea, că nu există nicio modalitate de a-l urma pe Isus fără a învăța să acorde atenție oamenilor care sunt frânți și vulnerabili în societate. "Tot ce ați făcut celui mai mic dintre aceștia", spune Isus în Evanghelia după Matei, "mie mi-ați făcut". Dacă imaginea lui Dumnezeu se află în fiecare persoană, teologia ne învață că pierdem ceva din adevărul despre Dumnezeu dacă vreo persoană este exclusă.

Aceasta nu este doar o valoare creștină; este un principiu fundamental al experimentului american în democrație. Promisiunile de libertate și egalitate se bazează pe un angajament comun de a permite ca fiecare voce să fie auzită - o practică democratică care necesită adaptări pentru persoanele cu dizabilități.

Deși a fost nevoie de secole pentru ca Legea privind americanii cu dizabilități (ADA) să devină lege, aceasta s-a bazat pe prevederea celui de-al 14-lea amendament privind protecția egală în fața legii pentru a garanta facilități de cazare publică pentru toate persoanele în cadrul titlului III. Statele Unite nu fac aceste amenajări doar ca o concesie la cererile celor care protestează. Ne angajăm în acest sens ca popor, deoarece credem că suntem mai buni cu contribuțiile celor care altfel ar putea fi excluși.

Când managerul cinematografului AMC mi-a spus că nu pot folosi scaunul care îmi permite să particip la viața publică, spunând că nu este un scaun cu rotile,nu am contestat-o doar pentru că voiam să văd un film cu mama mea. Am provocat-o pentru că știu că am purtat același scaun în sălile de conferințe și în amvoanele din întreaga țară; la întâlniri la Casa Albă și la Capitoliu. Dacă eu nu pot sta în scaunul meu într-un cinematograf din Greenville, Carolina de Nord, atunci știu că sunt mii de alte persoane care vor fi excluse din spațiile publice din această națiune. Și știu și eu cum e să nu pot să mă alătur familiei mele într-o excursie sau să particip la o întâlnire pentru că un spațiu nu este accesibil.

Acesta este motivul pentru care nu am putut pleca pur și simplu atunci când managerul unui teatru mi-a spus că nu se poate adapta la handicapul meu. M-am bucurat să aflu de la directorul general al AMC, Adam Aron, care și-a cerut scuze în numele companiei și și-a făcut planuri de a călători în Carolina de Nord pentru a se întâlni cu mine.

Sunt dezamăgită că eu și mama mea nu am apucat să ne bucurăm împreună de "Culoarea purpurie", dar cred, de asemenea, că democrația depinde de angajamentul de a merge mai departe împreună. Nu vreau ca această poveste să fie despre greșeala unui manager sau despre dezamăgirea mea. Aș vrea să fie despre noi toți, să vedem cât de important este să includem persoanele care nu ar putea participa la activități publice fără amenajări speciale. Vreau să văd noi politici, cursuri de formare și un angajament reînnoit al companiei, astfel încât, ori de câte ori un american vede "AMC", să știe că înseamnă "mă acomodează cu curtoazie".

După ce am ieșit din cinematograf, mama mi-a spus: "Nu înțeleg de ce oamenii nu pot fi pur și simplu decenți?". Nu mi-e rușine de handicapul meu, dar mi-e rușine că, într-o perioadă în care ne confruntăm cu războiul, sărăcia și o mulțime de provocări reale în această lume, cineva ar alege să își folosească puterea pentru a refuza unei persoane cu handicap o acomodare rezonabilă.

Pentru unii este ușor să dispere în fața unei astfel de inumanități, deplângând faptul că experimentul american de democrație multietnică pare să se destrame pe la cusături. Dar, de fiecare dată când mă confrunt cu disperarea, mă gândesc la acel pat de spital unde mă simțeam atât de singur și fără speranță și îmi amintesc ceea ce am învățat din propria experiență: atunci când ne unim cu toții, există o Putere mai mare decât oricare dintre noi își poate imagina, care poate apărea pentru a face o cale fără ieșire. Acest lucru nu este valabil doar în viețile noastre personale; este vestea bună de care avem nevoie și în politica noastră. Atunci când cei frânți și respinși se adună și insistă să fie auziți, există puterea de a învia oasele uscate și de a da viață unei democrații pe care unii o consideră prea departe.

Aceasta este speranța care mi-a permis să mă rog pentru managerul AMC și pentru poliția pe care a chemat-o săptămâna aceasta, și este speranța care mă face să lupt pentru inima democrației americane în timp ce ne îndreptăm spre 2024.

