Legenda alergării de lungă distanță Mo Farah a declarat pentru BBC că a fost traficat ilegal în Marea Britanie când era copil

Dezvăluirea apare într-un nou documentar al postului britanic de televiziune care va fi difuzat miercuri. În acesta, Farah mai spune că numele său real este Hussein Abdi Kahin și că s-a născut în Somaliland.

"În ciuda a ceea ce am spus în trecut, părinții mei nu au trăit niciodată în Marea Britanie", a declarat Farah pentru BBC.

El spune că familia a fost "destrămată" după ce tatăl său a fost ucis în războiul civil când el avea doar patru ani. Somaliland și-a declarat independența în 1991, când s-a desprins de Somalia, țară devastată de război, dar nu a fost niciodată recunoscută ca stat suveran.

"Am fost despărțit de mama mea și am fost adus în Marea Britanie în mod ilegal sub numele unui alt copil numit Mohamed Farah", a spus el într-un fragment din interviu.

De patru ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice avea opt sau nouă ani când a fost adus în Marea Britanie de o femeie pe care nu o cunoscuse niciodată, a spus el.

Odată ajuns, el spune că a fost forțat să "facă treburi casnice și să aibă grijă de copii".

Câțiva ani mai târziu, i s-a permis în cele din urmă să se înscrie la școală, unde s-a destăinuit unui profesor de educație fizică despre situația sa. Profesorul a contactat serviciile sociale, iar Farah s-a mutat la o familie adoptivă somaleză.

"Încă îmi era dor de familia mea adevărată, dar din acel moment totul s-a îmbunătățit", povestește el pentru BBC.

Farah, care a primit cetățenia britanică în 2000, spune că alergarea l-a salvat de la o viață în servitute.

CNN a luat legătura cu reprezentanții lui Farah pentru un comentariu.

Sursa: edition.cnn.com