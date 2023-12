Laura Dern a făcut (oarecum) un cameo în sezonul 2 din 'White Lotus'

Vedeta din "Jurassic Park" are un mic rol în premiera celui de-al doilea sezon al antologiei dramatice de ansamblu "The White Lotus", produsă de HBO Max, într-un rol de voce ca soția înstrăinată a lui Dominic Di Grasso (Michael Imperioli). (CNN și HBO Max fac parte din aceeași companie mamă, Warner Bros. Discovery).

Telespectatorii cu ochi de vultur (sau ascultătorii, cum ar veni) au recunoscut-o pe Dern ca fiind vocea din spatele personajului, care l-a certat pe Di Grasso la telefon la scurt timp după ce el și membrii familiei sale au ajuns la luxoasa stațiune White Lotus din Sicilia.

HBO Max a confirmat luni, pentru CNN, mutarea de casting.

"The White Lotus" este un serial al scriitorului și creatorului Mike White, câștigător al premiului Emmy, care se concentrează pe un lanț de stațiuni de lux și pe oaspeții care le vizitează, precum și pe personalul care conduce unitatea. Primul sezon, care a avut premiera anul trecut, s-a desfășurat în Hawaii. Acest sezon a mutat acțiunea în Europa mediteraneană.

White a colaborat anterior cu Dern la serialul HBO "Enlightened", nominalizat la Emmy, care a rulat din 2011 până în 2013.

Laura Dern și Mike White în "Enlightened" (2011).

În timp ce personajul lui Dern din "White Lotus", Abby, pare destul de supărată și de parcă nu se va alătura familiei sale în sejurul lor în Sicilia, este prea devreme pentru a spune dacă va apărea sau nu pe ecran în serial.

White are obiceiul de a lucra în mod repetat cu actorii săi favoriți - Molly Shannon, care a jucat în filmul său din 2007, "Year of the Dog", a apărut, de asemenea, în roluri mai mici atât în "Enlightened", cât și în primul sezon din "The White Lotus".

Sursa: edition.cnn.com