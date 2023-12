Lady Gaga a fost distribuită în noul film al lui Ridley Scott despre crima Gucci, potrivit rapoartelor

Potrivit Deadline, creatoarea hitului "Born This Way" - pe numele real Stefani Germanotta - se pregătește să facă echipă cu veteranul regizor Ridley Scott pentru următorul său proiect.

Scott, care a regizat succese de box office precum "Alien", "Blade Runner" și "Gladiator", va aduce pe marele ecran asasinarea lui Maurizio Gucci, fostul șef al casei de modă Gucci.

CNN i-a contactat pe reprezentanții lui Gaga pentru a face un comentariu.

Scenariul filmului se bazează pe cartea "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" de Sara Gay Forden. Maurizio Gucci, nepotul fondatorului companiei, Guccio Gucci, a fost șeful casei de modă italiene înainte de a fi ucis pe treptele biroului său în 1995.

Gaga, care este italo-americană, o va interpreta pe fosta soție a lui Gucci, Patrizia Reggiani, care a fost condamnată pentru orchestrarea asasinării sale. Socialita italiană, care a avut doi copii cu patronul de modă, a executat 18 ani de închisoare înainte de a fi eliberată în 2016.

Artistul în vârstă de 33 de ani a fost aclamat de critici de când a intrat pe ecran. Vedeta născută la New York și-a făcut debutul pe marele ecran în 2013 în filmul american de acțiune și exploatare, "Machete Kills".

În 2015, Gaga și-a arătat calitățile de actriță în cel de-al cincilea sezon al serial antologic de succes al lui Ryan Murphy, "American Horror Story": Hotel". Interpretarea ei stelară în rolul unei contese ticăloase i-a adus premiul pentru cea mai bună actriță într-o miniserie sau într-un film de televiziune.

Unul dintre cei mai bine vânduți artiști din istoria muzicală, 2019 a fost poate cel mai de succes an al carierei lui Gaga până acum, datorită rolului ei alături de Bradley Cooper în "A Star Is Born". La cea de-a 91-a ediție a Premiilor Academiei, în februarie, ea a câștigat Oscarul pentru cel mai bun cântec original pentru că a compus piesa "Shallow".

"Dacă sunteți acasă și stați pe canapea și vă uitați la asta chiar acum, tot ce am de spus este că este o muncă grea", a spus ea în timpul discursului de acceptare a premiului. "Am muncit din greu mult timp și nu este vorba despre, știți, a câștiga, ci despre ce înseamnă să nu renunți. Dacă ai un vis, luptă pentru el".

Scott a regizat cel mai recent thrillerul polițist "All the Money in the World", cu Christopher Plummer, Michelle Williams și Mark Wahlberg. Acel film a portretizat răpirea din 1973 a nepotului lui J. Paul Getty.

Sursa: edition.cnn.com