La două săptămâni de la adunările electorale, rivalitatea DeSantis-Haley domină undele de radio, în timp ce Trump își menține statutul de favorit

Mai degrabă, era un anunț politic care ataca campania prezidențială a guvernatorului Floridei, Ron DeSantis, care a intrat mai târziu în bar, sperând să-i convingă pe locuitorii din Iowa că descrierea nu era deloc potrivită.

"Vom reuși", i-a spus el unui bărbat după ce a luat o înghițitură de Guinness.

Cu două săptămâni înainte de adunarea electorală din Iowa, undele de emisie de aici sunt pline de reclame ale aliaților fostului guvernator al Carolinei de Sud Nikki Haley care îl atacă pe DeSantis și viceversa. Într-adevăr, după ce DeSantis a ieșit din bar, a fost difuzată o reclamă care o numea pe Haley "Tricky Nikki", plătită de un super PAC care o susține pe guvernatoarea din Florida, o reprezentare a modului în care cei doi se atacă fără milă unul pe celălalt pe măsură ce cursa se intensifică.

Dar nici măcar o dată în timpul transmisiunii Citrus Bowl nu a fost difuzată o reclamă care să-l vizeze pe candidatul aflat în fruntea cursei, Donald Trump - o temă recurentă a războaielor publicitare din acest ciclu prezidențial. Fostul președinte este rareori subiectul milioanelor de dolari cheltuite pentru a-i influența pe republicani și nici nu este în ultima vreme punctul central al rivalilor săi în campania electorală.

În timp ce candidații republicani la președinție își pregătesc argumentele finale în fața locuitorilor din Iowa, aceștia au oferit puține indicii că această dinamică se va schimba înainte de adunările electorale din 15 ianuarie. Și, după ce nu au reușit să apară ca alternativă incontestabilă la Trump în 2023, succesul contracandidaților săi în 2024 depinde acum de eliminarea rapidă a celorlalți din peisaj.

Trump și-a intensificat aparițiile în primele state de nominalizare, făcând patru evenimente în Iowa într-o lună spre sfârșitul anului.

Prezența sa de amploare în calitate de fost președinte, împreună cu problemele sale juridice în curs de desfășurare, au umbrit ultima sa campanie prezidențială. O performanță dominantă în prima competiție de nominalizare ar putea fi primul domino pe calea unei victorii rapide a lui Trump. Dar chiar și cele mai optimiste proiecții arată că republicanii au rămas divizați cu privire la faptul dacă el ar trebui să reprezinte partidul în continuare. Campania sa, care intenționează să nu fie prinsă cu picioarele pe pământ după ce nu a reușit să câștige Iowa în 2016, s-a concentrat în ultimele luni pe recrutarea și formarea a aproape 2.000 de voluntari în acest stat.

Restul campaniei continuă să facă calculul că este mai bine să îl apere pe fostul președinte în fața provocărilor tot mai mari la adresa candidaturii sale decât să riște să îi supere pe republicanii care se gândesc - dar nu s-au angajat - să treacă la un nou candidat. Atât DeSantis, cât și Haley și antreprenorul Vivek Ramaswamy i-au luat apărarea lui Trump după ce secretarul de stat democrat din Maine l-a retras săptămâna trecută de pe buletinul de vot din această țară. În ultimele zile, ei au precizat, de asemenea, că l-ar grația pe Trump - care se confruntă cu patru acuzații penale - dacă ar fi ales la Casa Albă.

"Tot ceea ce au făcut a fost să se mănânce unul pe altul în impulsul celuilalt, iar Trump este nevătămat", a declarat Jeff Angelo, un prezentator de radio conservator din Iowa, care a intervievat majoritatea candidaților republicani în emisiunea sa populară. "Și-au petrecut aproape tot timpul aruncându-și pumni unul altuia, iar pe Trump îl ating cu o pană. Este exact aceeași problemă ca în 2016".

Exemplele acestui tratament disparat au abundat în ultimele zile ale lunii decembrie.

După ce Haley a eșuat, la o primărie din New Hampshire, să recunoască rolul sclaviei în declanșarea Războiului Civil din America, DeSantis a atacat-o fără încetare timp de câteva zile, declarând că nu era "pregătită pentru primetime", în timp ce campania sa a difuzat fiecare titlu negativ despre această gafă. Dar mai devreme, în decembrie, când Trump a împrumutat limbajul suprematiștilor albi pentru a-i descrie pe imigranții fără acte, un DeSantis mai moderat a descris retorica întunecată drept o "greșeală tactică".

În mod similar, Haley l-a acuzat pe DeSantis că a mințit în legătură cu dosarul său pentru a-și salva propriile aspirații prezidențiale, iar aliații ei au ironizat în mod regulat agitația din jurul operațiunii sale politice. Cu toate acestea, ea a refuzat în repetate rânduri să răspundă direct dacă ar servi drept contracandidată a lui Trump, iar criticile sale la adresa acestuia sunt considerabil mai mute.

DeSantis și Haley vor apărea joi în cadrul unor întâlniri publice succesive găzduite de CNN și vor mai dezbate încă o dată înainte ca republicanii din Iowa să se îndrepte spre adunările electorale. Trump, pentru a cincea oară, va evita scena dezbaterii, mulțumindu-se să-i lase pe rivalii săi să se dueleze. Fostul președinte va organiza sâmbătă două mitinguri în acest stat.

Realitatea inconfortabilă a acestei situații dificile este o provocare mai imediată pentru DeSantis, care și-a mizat candidatura pe o prestație puternică în Iowa, primul stat din calendarul de nominalizare al republicanilor. Complicarea și mai mult a efortului său este statutul incert al Never Back Down, super PAC-ul înrăit care i-a construit operațiunea de teren în Iowa și care a cheltuit peste 40 de milioane de dolari pentru publicitate, dar care a cunoscut un exod masiv al conducerii în ultimele săptămâni.

Loialiștii lui DeSantis au preluat controlul și un al doilea super PAC de susținere apropiat echipei sale difuzează acum reclame în Iowa atacând-o pe Haley, dar consilierii săi se tem că schimbarea de strategie a venit prea târziu pentru a încetini elanul ei în stat, iar un loc trei, cândva de neconceput, este brusc un scenariu pe care sunt obligați să îl ia în considerare. Între timp, operațiunea de teren însărcinată cu reducerea avansului lui Trump în ziua caucusurilor merge înainte fără agenții veterani care au creat-o.

Circumstanțele i-au lăsat pe unii dintre cei mai apropiați aliați ai lui DeSantis să caute răspunsuri. Steve Deace, un prezentator de radio conservator din Iowa care, timp de decenii, a lucrat îndeaproape cu campaniile prezidențiale republicane din trecut în acest stat, a declarat că rămâne încrezător în jocul de teren al lui DeSantis și că vede o energie la evenimente la fel de mare ca în cazul candidaților de succes din trecut. Dar el a recunoscut, de asemenea, că este posibil ca republicanii să nu fie pregătiți să treacă peste Trump.

Niciun candidat care a condus un sondaj Des Moines Register cu două cifre în luna de dinaintea caucus-ului nu a continuat să piardă. Trump a condus cu peste 30 de puncte în sondajul din decembrie al ziarului.

"Mi-e greu să cred că fiecare sondaj este o înșelătorie, dar nu văd nimic pe teren care să indice un avans de 30 de puncte (pentru Trump)", a declarat Deace. "Și nu am văzut niciodată cum arată o pancartă de curte a lui Nikki Haley, iar noi suntem la două săptămâni de la adunări. Este cel mai ciudat ciclu pe care l-am întâlnit vreodată".

Trump și aliații săi și-au petrecut ultima parte a anului 2023 încurajându-și susținătorii să nu se complacă în mijlocul punctelor de date care sugerează că este cu mult în fața celorlalți.

"Nu înseamnă că asta este ceea ce va produce un caucus", a declarat Susie Wiles, consilier al lui Trump, înainte de un miting recent în New Hampshire. "De aceea, într-un fel, este oarecum bine să avem mai întâi un caucus, pentru că este, aș spune eu, mai greu decât un scrutin primar. Așa că să vedem ce se întâmplă".

Confruntat cu aceste circumstanțe, DeSantis a menținut un program robust în speranța de a fabrica un impuls. El are patru apariții programate pentru miercuri și mai multe în acest weekend, după primăria de joi.

"Tot ce trebuie să facem este să muncim din greu", a declarat DeSantis susținătorilor și voluntarilor la o sărbătoare de sfârșit de an găzduită de Never Back Down. "Modul în care privesc alegerea în acest primar, Donald Trump candidează pe problemele sale; Nikki Haley candidează pe problemele donatorilor săi. Eu sunt singurul care candidează pe problemele voastre".

Între timp, Haley și aliații ei nu cred că trebuie să iasă din Iowa cu cei mai mulți delegați pentru a revendica victoria. Sondajele de opinie au arătat-o în mod constant pe locul al doilea în următorul stat care va cântări, New Hampshire, unde își va petrece zilele premergătoare primăriei de joi. O prezență puternică în Iowa ar proiecta forță în runda următoare, a declarat Ray Gaesser, fost președinte al Asociației Soia din Iowa și un susținător al lui Haley.

Gaesser a spus că el crede că ea atinge apogeul la momentul potrivit și ar putea profita de climatul politic în care "oamenii vor pe cineva în care să creadă și care să aibă un comportament stabil și să nu insulte oamenii".

"Chiar pun la îndoială republicanii de rând acum în Iowa", a adăugat el. "Pur și simplu nu văd un interes puternic".

Sentimentul este susținut de sondajele efectuate în rândul republicanilor din Iowa, care continuă să arate o scădere a interesului de a participa la adunările electorale în comparație cu democrații din 2020, a declarat Dave Peterson, profesor de științe politice la Iowa State University.

Observatorii experimentați din Iowa și campaniile în sine se grăbesc să sublinieze că adunările electorale din Iowa sunt imprevizibile. Prezența la vot poate oscila în funcție de o furtună de zăpadă intempestivă, iar o creștere de ultimă oră a unui candidat sau un joc de teren excepțional este dificil de măsurat în sondajele efectuate în rândul celor care participă la caucus.

Toți candidații au afirmat că au operațiuni puternice pe teren. Consilierii lui Trump au declarat că campania sa este mult mai organizată decât echipa sa dezorganizată din 2016, când a terminat pe locul al doilea în caucus. Never Back Down are mai mult de 100 de angajați plătiți care au bătut la uși în numele lui DeSantis de peste 800.000 de ori de când au ajuns în stat în această primăvară. Organizația conservatoare Americans for Prosperity, bine finanțată, a făcut un efort de ultimă oră pentru Haley în Iowa, de asemenea.

Peterson este sceptic. El a declarat că în 2015 a fost bombardat de corespondență din partea campaniilor înainte de adunări și a primit în mod regulat telefoane de la candidați - în special de la senatorul Ted Cruz, viitorul câștigător. Au fost mult mai multe pliante și mult mai multe bătăi la ușă, de asemenea.

De data aceasta, telefonul său a fost tăcut - inclusiv telefonul fix - și nu prea există corespondență de la candidați, a spus el.

Nici nu a existat vreun indiciu că aceste eforturi pot mișca susținătorii lui Trump atât de târziu în cursă, a spus el.

După cum a spus Peterson: "Ce ar putea convinge pe cineva care l-a susținut pe Trump până acum să se răzgândească?".

Sursa: edition.cnn.com