Kevin De Bruyne, "perfect", înscrie patru goluri și Manchester City se apropie de titlu

Cu această victorie, City are trei puncte avans față de rivala la titlu, Liverpool, cu doar două meciuri rămase de disputat și, important, echipa lui Pep Guardiola are acum o diferență de goluri net superioară, cu șapte goluri marcate în plus.

Dacă City va păstra titlul în Premier League engleză, ceea ce mulți se așteaptă acum să facă, atunci cu siguranță îi va trebui să îi mulțumească în mare parte lui De Bruyne.

Belgianul, care a ratat o parte din sezon din cauza unei accidentări, a fost magnific în această perioadă și a fost o clasă aparte împotriva lui Wolves.

El aproape că a pus meciul la culcare după ce și-a completat hat-trick-ul după doar 24 de minute de joc, dar a mai adăugat încă unul în a doua repriză înainte ca Raheem Sterling să finalizeze rocada.

Primele trei goluri ale lui De Bruyne au fost toate cu așa-zisul său picior stâng, mai slab, dar al treilea a fost cel mai bun din toate.

Așa cum face atât de des, jucătorul de 30 de ani a condus fără efort spre poartă de la mijlocul terenului înainte de a trimite un șut glonț în colțul de jos al porții - a sărbătorit bătând cu piciorul stâng în semn de recunoaștere.

"Al treilea gol a fost preferatul meu. Cred că acea lovitură este cea mai curată. Am lovit-o foarte tare în colț. Dintre cele trei, acesta a fost cel mai pur", a declarat el reporterilor după meci.

"Când marchezi patru goluri, este întotdeauna ceva special. Ar fi trebuit să fie cinci, ca să fiu sincer!".

"De neoprit

De Bruyne are acum 15 goluri în campionat în acest sezon, iar managerul său, Guardiola, a fost plin de laude la adresa playmaker-ului, al cărui nume a fost cântat toată seara de suporterii lui City, care s-au deplasat în deplasare.

"De neoprit, genial, minunat, extraordinar, excepțional, perfect", a spus Guardiola după meci, descriind prestația lui De Bruyne.

Victoria a pus Manchester City în controlul ferm al cursei pentru titlu, spulberând speranțele lui Liverpool de a obține o cvadruplă fără precedent în acest sezon.

În mod realist, City trebuie să învingă fie West Ham, fie Aston Villa în meciurile rămase și să evite o oscilație dramatică a diferenței de goluri pentru a câștiga al patrulea titlu de campion în cinci ani.

Va reuși să vindece într-o oarecare măsură rănile unei noi ieșiri din Liga Campionilor, după ce a fost învinsă dramatic de Real Madrid în semifinalele competiției din acest an.

