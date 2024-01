Katie Couric împărtășește o actualizare a tratamentului împotriva cancerului la sân

Fosta prezentatoare de la "Today", care a fost diagnosticată în iunie, a fost operată în iulie și a început radiațiile pe 7 septembrie. Ea a terminat 15 zile de radiații, a declarat ea în timpul unei apariții la NBC, luni.

"Mă simt foarte bine. Tocmai îmi trece o răceală... dar mă simt foarte bine. Am terminat radiațiile săptămâna trecută", a spus ea. "Au spus că te obosește, eu de fapt nu am fost prea obosită din cauza lor. Am făcut o lumpectomie în iulie".

Ea a adăugat: "Mă simt super norocoasă că a fost diagnosticată când a fost. Că m-am dus chiar dacă am întârziat, că m-am dus când m-am dus".

Couric a mers la un examen mamar în vară și i s-a spus că are nevoie de o biopsie.

"Am zis: "Uh-oh, ce înseamnă asta?", iar ea mi-a spus: "Cred că este ceva ce trebuie neapărat să facem o biopsie și vreau să o facem astăzi". Așa că m-am gândit: 'Oh, Doamne! Cred că glumești!"".

A fost uimită de veste, a spus ea.

"Am aflat a doua zi, m-a sunat, am fost destul de uimită. Cred că acele cuvinte: 'Este canceros sau ai cancer' te opresc din drum", a spus ea.

"Dar ea mi-a spus că este tratabil, că trebuie să avem un plan. Așa că am trecut de la a mă simți șocată la a nu fi atât de șocată, având în vedere istoricul familiei mele, la ușurată, deoarece expunerea mea la cancer cu Jay [răposatul ei soț] și Emily [răposata ei soră] și soacra mea ... toți erau în stadiu avansat și prognosticul era foarte dur, așa că m-am simțit atât de recunoscătoare, sincer", a spus ea.

Couric și-a pierdut primul soț, Jay Monahan, în 1998, la vârsta de 42 de ani, din cauza unui cancer de colon. Ea a așteptat câteva zile pentru a-și procesa propriul diagnostic înainte de a le spune fiicelor sale Carrie și Ellie.

"Am așteptat câteva zile ca să pot procesa și să înțeleg cu adevărat cu ce ne confruntăm. Și le-am trimis pe fiecare dintre ele pe FaceTimed", a spus ea. "Am fost foarte liniștitoare, dar am văzut pe fețele lor. Este pur și simplu greu să dai o astfel de veste, indiferent cum o faci."

Ea a încurajat femeile să programeze o mamografie.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com