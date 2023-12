Personal

Kareem Abdul-Jabbar fapte rapide

Data nașterii: 16 aprilie 1947

Locul nașterii: New York, New York

Numele la naștere: Ferdinand Lewis Alcindor Jr.

Tată: Ferdinand Lewis Alcindor, ofițer de poliție de tranzit și muzician de jazz

Mamă: Cora Alcindor, vânzătoare la un magazin.

Căsătorie: Habiba Brown (28 mai 1971-1983, divorțată)

Copii: A: Numele mamei nu este disponibil public: Adam; cu Cheryl Pistono: Amir; cu Habiba Brown: Kareem Jr., Habiba și Sultana.

Studii: Universitatea din California, Los Angeles, licențiat în istorie, 1969.

Membru a trei echipe de campionat național UCLA Bruins, 1967, 1968 și 1969.

Cunoscut pentru aruncarea sa "skyhook", pe care a dezvoltat-o ca răspuns la interdicția NCAA privind aruncarea dunk. Este o aruncare dificil de apărat, deoarece mingea este eliberată în vârful arcului.

După ce s-a convertit la islam în 1971, și-a schimbat numele din Lew Alcindor Jr. în Kareem Abdul-Jabbar. În arabă, numele său înseamnă un servitor nobil și puternic al lui Allah.

Purtând numărul 33, pivotul de 2,7 metri a fost selecționat la 19 meciuri All-Star din NBA în cele 20 de sezoane petrecute în cariera profesionistă, de cinci ori la Milwaukee Bucks și de 14 ori la Los Angeles Lakers.

A câștigat șase campionate NBA: o dată cu Milwaukee Bucks, în 1971, și de cinci ori cu Los Angeles Lakers, în 1980, 1982, 1985, 1987, 1988.

A câștigat șase premii NBA MVP: 1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980.

Recordurile carierei în NBA includ cele mai multe goluri de câmp marcate: 15.837 și cele mai multe minute jucate: 57,446.

Este autorul mai multor cărți biografice și culturale, a scris articole pentru diverse reviste și ziare și a apărut în numeroase filme și emisiuni TV.

A studiat sub îndrumarea prietenului său, regretatul artist marțial Bruce Lee, în anii 1960, și a apărut împreună cu acesta în filmul "Game of Death", în 1978.

Cronologie

1965-1969 - Joacă baschet la Universitatea California din Los Angeles.

1967-1969 - Este numit cel mai bun jucător alturneuluiNCAA atunci când Bruins câștigă campionatul național.

7 aprilie 1969 - A fost ales cu numărul 1 în NBA de către Milwaukee Bucks.

1969-1975 - Joacă pe postul de centru pentru Milwaukee Bucks.

1970 - Este numit începătorul anului în NBA.

1975-1989 - Joacă pentru Los Angeles Lakers.

1980 - Apare în rolul copilotului Roger Murdock în filmul parodie, "Airplane!".

1983 - Un incendiu îi distruge casa din Bel-Air, Los Angeles, inclusiv marea sa colecție de discuri de jazz.

5 aprilie 1984 - Îl depășește pe Wilt Chamberlain ca cel mai bun marcator din toate timpurile din NBA.

1989 - Se retrage la finalul sezonului, fiind cel mai bun marcator din toate timpurile.

1995 - A fost inclus în Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, în primul său an de eligibilitate.

1999 - Antrenor asistent al echipei de baschet a liceului Alchesay din Rezervația White Mountain Apache din Whiteriver, Arizona, și scrie o carte despre această experiență în 2000: "A Season on the Reservation: My Sojourn with the White Mountain Apaches".

Februarie 2000-iunie 2000 - Antrenor secund la Los Angeles Clippers.

2002 - Antrenor principal al echipei din Liga americană de baschet, Oklahoma Storm. Conduce echipa la primul său campionat USBL.

2004 - Lucrează ca scouter pentru New York Knicks.

2005-2011 - Antrenor asistent special la Los Angeles Lakers.

Noiembrie 2009 - Dezvăluie că a fost diagnosticat cu leucemie mieloidă cronică, un cancer al sângelui, în decembrie 2008.

2009 - Înființează Fundația Skyhook pentru a pune în legătură tinerii defavorizați cu oportunități în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii.

2011 - Co-scrie și produce documentarul despre baschet, "On the Shoulders of Giants".

Ianuarie 2012 - Secretarul de stat Hillary Clinton îl anunță pe Abdul-Jabbar ca ambasador cultural global .

16 aprilie 2015 - Suferă o cvadruplă operație de bypass coronarian la Ronald Reagan UCLA Medical Center.

3 noiembrie 2015 - A fost lansat documentarul "Kareem: Minority of One", debutează la HBO.

28 iulie 2016 - Abdul-Jabbar ia cuvântul la Convenția Națională Democrată.

22 noiembrie 2016-Președintele Barack Obama îi acordă lui Abdul-Jabbar Medalia Prezidențială a Libertății.

13 februarie 2017 - The Hollywood Reporter anunță că Abdul-Jabbar se alătură publicației în calitate de editor colaborator. De asemenea, el va scrie o rubrică periodică și va realiza interviuri cu celebrități "selecte".

3 martie 2019 - Abdul-Jabbar scoate la licitație 234 de obiecte din colecția sa de suveniruri, inclusiv patru dintre cele șase inele ale sale de campionat NBA. Licitația aduce aproape 3 milioane de dolari, iar o mare parte din încasări vor merge către Fundația sa Skyhook.

2020 - Coproduce documentarul "Black Patriots", care se concentrează asupra eroilor americani de culoare din Războiul de Independență.

Decembrie 2020 - Dezvăluie că a avut cancer de prostată.

7 februarie 2023 -LeBron Jamesdoboară recordul de puncte din toate timpurile în NBA, depășind recordul pe care Abdul-Jabbar l-a deținut timp de 39 de ani.

16 decembrie 2023 -Se supune uneiintervenții chirurgicale după ce a căzut și și-a rupt șoldul la un concert.

Sursa: edition.cnn.com