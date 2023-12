Julie Powell, scriitoarea culinară din spatele "Julie & Julia", a murit la 49 de ani

Julie Powell, o autoare de bestselleruri care a povestit eforturile sale de a pregăti fiecare rețetă din cartea Juliei Child "Mastering the Art of French Cooking", care a inspirat ulterior filmul "Julie & Julia", a murit pe 26 octombrie, la locuința sa din New York. Ea avea 49 de ani.