Jon Batiste s-a căsătorit în privat cu Suleika Jaouad înainte de transplantul de măduvă osoasă

Jaouad, care este autoarea cărții de memorii despre cancer "Between Two Kingdoms" (Între două regate), a declarat că evenimentul s-a întâmplat chiar înainte de a fi programată pentru un transplant de măduvă osoasă. Ea fusese diagnosticată cu leucemie pentru a doua oară.

"Ne-am căsătorit cu o zi înainte de a fi internată în spital pentru a fi supusă transplantului de măduvă osoasă", a declarat ea pentru "CBS Sunday Morning".

Jaouad a continuat: "Am știut că vrem să ne căsătorim, cred, din prima săptămână în care am început să ne întâlnim. Atunci Jon mi-a adus pentru prima dată în discuție subiectul căsătoriei. Așadar, am avut opt ani. Aceasta nu este, știți, o decizie pripită!".

Ea a adăugat că diagnosticul ei nu a fost de fapt un factor care i-a determinat pe cei doi să se căsătorească.

"Mi-a spus: 'Vreau doar să fie foarte clar, nu te cer în căsătorie din cauza acestui diagnostic. Mi-a luat un an să concep inelul tău. Așa că, să știi că acest moment nu are nicio legătură cu asta. Dar ceea ce vreau să știi este că acest diagnostic nu schimbă nimic. Doar că îmi face mai clar că vreau să mă angajez în asta și să fim împreună. Dar odată ce ne-am dat seama că aveam această mică fereastră înainte de transplantul de măduvă osoasă, am decis să mergem înainte."

Ea a spus că nunta a fost "mică", dar perfectă.

"Și vă spun că am intrat în unitatea de transplant de măduvă osoasă în al nouălea cer. Eram atât de fericiți, atât de plini de iubire și pozitivitate din cauza acestei seri frumoase pe care o avusesem. Și chiar cred că asta ne-a ajutat să trecem peste", a spus ea.

Duminică, Batiste a luat acasă cinci premii Grammy, inclusiv cel mai bun videoclip și albumul anului.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com