Jacheta șefului lui Taylor Swift i-a făcut pe Swifties și mai fericiți cu Travis Kelce

Cântăreața superstar a apărut duminică la meciul de Revelion al iubitului ei fotbalist, purtând o jachetă de la Kansas City Chiefs asemănătoare cu cea pe care o poartă uneori Kelce.

Dar Swift a avut ceva în plus.

Swifties cu ochi de vultur au observat că "Tay-Tay" părea să fie cusut pe jachetă, ceea ce a stârnit frenezia fanilor ei pe rețelele de socializare, deoarece mulți dintre ei au folosit fie această poreclă, fie doar "Tay" pentru Swift.

Kelce și-a dezvăluit porecla pentru iubita sa în noiembrie, cu ajutorul fratelui său mai mare, colegul său din NFL Jason Kelce.

Cei doi coprezintă podcastul "New Heights with Jason and Travis Kelce", iar în timpul unui episod, Jason Kelce, care joacă în centrul echipei Philadelphia Eagles, l-a salutat pe fratele său mai mic pentru că a devenit cel mai rapid tight end care a atins 11.000 de metri primiți în ligă și singurul care a reușit acest lucru în istoria echipei sale, Kansas City Chiefs.

Kelce cel mare a precizat că Swift și-a arătat sprijinul dând "like" unei postări a celor de la Kansas City Chiefs despre realizarea fratelui său în carieră.

"În regulă acum. Mulțumesc, Tay", a spus Travis Kelce. "Apreciez că ești pe pagina Chiefs susținând".

Swift și-a arătat, de asemenea, sprijinul profesional pentru Kelce, participând la multe dintre meciurile sale, ceea ce a declanșat o creștere a audienței, spre bucuria NFL.

În interviul care a însoțit distincția de Persoană a Anului de la Time, Swift a spus în mod jucăuș: "Se pare că fotbalul este grozav. Am ratat toată viața mea".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com