Ja Morant înscrie lovitura de departajare a meciului la revenirea după o suspendare de 25 de meciuri

Grizzlies au fost lipsiți de Morant tot sezonul, după ce fundașul vedetă al francizei a fost sancționat de NBA pentru că a părut că a arătat o armă pe Instagram Live de două ori în decurs de două luni, ceea ce a dus la o suspendare de nouă meciuri pentru primul incident și 25 de meciuri pentru al doilea.

Deloc surprinzător, Grizzlies s-au luptat în absența lui Morant și sunt în continuare doar 7-19, ocupând locul 13 în Conferința de Vest după victoria de marți.

"Sunt un câine", a declarat Morant pentru TNT Sports, în timp ce era asaltat de coechipierii săi. "Am muncit, nu am jucat un meci de opt luni, am avut mult timp de învățat despre mine, multe zile grele în care am trecut prin asta, dar baschetul este viața mea și ceea ce iubesc.

"Este terapeutic pentru mine și sunt încântat să mă întorc".

Unul dintre cei mai electrizanți jucători din ligă, Morant a marcat golul victoriei după ce s-a învârtit pe culoar, s-a agățat în aer, a trimis mingea între doi adversari și a lovit panoul.

Jucătorul în vârstă de 24 de ani a terminat cu un total de 34 de puncte, la care se adaugă șase recuperări, opt pase decisive și două recuperări.

După meci, Morant a declarat că coechipierii săi l-au susținut ca niște "frați" pe toată durata suspendării sale.

"Am muncit împreună", a spus el. "Antrenamente grele, antrenamente ușoare, tratament, zboruri.

"Petrecem mult timp împreună în acest proces și m-au ajutat foarte mult, spunându-mi lucruri pozitive, mi-au spus să rămân fidel, să continui să muncesc și s-a văzut chiar acolo că ei cred în mine și se vede cât de încântați sunt toți că m-am întors".

Probabil că Grizzlies se vor simți încrezători că revenirea lui Morant va fi catalizatorul pentru un parcurs îmbunătățit, echipa fiind acum la cinci meciuri și jumătate de un loc automat în playoff.

Morant a fost susținut în această seară de 24 de puncte și șase recuperări de la Jaren Jackson Jr. și de 21 de puncte și patru pase decisive de la Desmond Bane.

Pelicans au fost conduși de 34 de puncte, șase pase decisive și patru recuperări de la Brandon Ingram, dar nu a fost suficient pentru a-i împiedica pe Grizzlies să întrerupă seria de patru victorii consecutive a echipei.

Grizzlies vor intra pe teren joi, la Memphis, împotriva celor de la Indiana Pacers, în timp ce Pelicans se vor deplasa în Ohio pentru a înfrunta în aceeași seară pe Cleveland Cavaliers.

Sursa: edition.cnn.com