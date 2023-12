Istoria secretă a celor mai populare cărți de tarot din lume

Smith ar fi putut foarte bine să descrie cum se folosește un pachet de cărți de tarot. La urma urmei, ea a fost responsabilă pentru crearea ilustrațiilor folosite în cel mai popular design de cărți de tarot din lume. În 1909, Smith și poetul și misticul Arthur Waite s-au întâlnit prin intermediul unei societăți secrete cunoscute sub numele de "Ordinul Hermetic al Zorilor de Aur". Credința lor reciprocă în spiritualism, ritualuri, simbolism și practici psihice i-a determinat să-și unească forțele și să creeze un pachet de cărți de tarot, combinând conceptele lui Waite cu ilustrațiile în stil Art Nouveau ale lui Smith.

Publicate în 1910, cărțile sunt cunoscute astăzi sub numele de pachetul "Waite-Smith" sau "Rider-Waite-Smith" (contribuția lui Smith a fost în mare parte ștearsă din titlu și umbrită de Rider, numele editorului original, până în anii 1990), dar o nouă ediție publicată de Taschen, "The Tarot of A.E. Waite and P. Colman Smith: The Story of the World's Most Popular Tarot', care cuprinde atât un pachet complet de cărți originale, cât și o serie de eseuri contextuale despre Smith, Waite și crearea pachetului, aprofundează istoria, importanța și popularitatea acestui pachet.

Un pachet de tarot conține un pachet de 78 de cărți ilustrate, fiecare reprezentând simboluri și personaje specifice și a luat naștere în Italia în secolul al XV-lea. Crearea pachetului Waite-Smith reflectă o "joncțiune culturală importantă" de la începutul secolului al XX-lea, a explicat editorul cărții, Johannes Fiebig, a cărui relație cu studiul tarotului a început acum mai bine de 40 de ani. "A existat un sentiment pozitiv de eliberare personală, de a trăi liber, mai artistic (în această perioadă)", a spus el. "Cu toate acestea, aceste revolte au fost întrerupte de primul și al doilea război mondial".

În anii 1970, a existat o renaștere a interesului pentru tarot, iar pachetul Waite-Smith a crescut în popularitate alături de mișcările feministe, anti-război și pentru drepturile internaționale ale omului, explică Fiebig. În prezent, tarotul este adesea folosit ca instrument de către oameni pentru a se înțelege pe ei înșiși la nivel personal, adesea prin practici precum lecturi, interpretarea viselor și selectarea unei cărți a zilei.

Fiebig spune că fiecare carte poate fi interpretată și văzută diferit în funcție de individ. "Tarotul este o ofertă pentru oameni. Este mai mult decât o simplă ghicire a viitorului", a declarat acesta într-un interviu acordat CNN. "Tu, în calitate de cititor al cărților, ești invitat să intri și să ai un dialog cu imaginea (cărții) și astfel aceasta devine o oglindă."

Imaginea în sine este deci crucială pentru orice călătorie cu tarotul și este un indiciu major pentru a înțelege popularitatea durabilă a pachetului Waite-Smith. "(Waite și Smith) au fost genii, dar, la vremea respectivă, puțini oameni au recunoscut acest lucru", a spus Fiebig.

Creativitatea proprie a lui Smith a fost influențată de viața colorată și internațională pe care a dus-o. Născută și crescută în Manchester, Anglia, s-a mutat cu familia în Jamaica în copilărie, înainte de a se înscrie la un colegiu din Brooklyn, New York, în adolescență. Ulterior, s-a stabilit la Londra și s-a împletit cu scena artistică a capitalei, numărându-i printre contemporanii și fanii operei sale pe scriitorii W.B. Yeats, Mark Twain și Rudyard Kipling și pe compozitorul Claude Debussy.

Într-un eseu despre Smith, parte a noii cărți, autoarea Mary K. Greer scrie că stilul artistic al lui Smith - cu culori vii și îndrăznețe și detalii complicate - a fost influențat de factori precum expunerea sa la basme populare jamaicane și la tipărituri japoneze, precum și implicarea sa în spectacole de teatru și scenografie. Greer scrie că Waite și Smith au vizitat probabil o expoziție a unui pachet de tarot italian din secolul al XV-lea la British Museum în 1907, care i-a inspirat pe amândoi.

Cărțile, create în lunile de vară ale anului 1909, înfățișează personaje, motive și simboluri amplasate pe fundaluri asociate adesea cu peisajul englezesc, cum ar fi dealurile și coastele. Frumusețea ilustrațiilor, spune Fiebig, constă în faptul că conținutul lor poate fi interpretat în nenumărate moduri, fiecare carte reprezentând atât o recomandare, cât și un avertisment.

De exemplu, cartea "Spânzuratul" nu reprezintă neapărat ceva de care să ne temem, ci poate fi văzută ca o oportunitate de a împărtăși, iar "Steaua" poate reprezenta nu doar lumina și puritatea, ci și narcisismul și rigiditatea. "Aceasta este înțelepciunea lui Pamela și Arthur", a spus Fiebig, referindu-se la calitatea de "deschidere" sau "goliciune" din ilustrații.

Această deschidere a însemnat că pachetul Waite-Smith a fost reinterpretat de numeroase ori, în special în ultimul deceniu, în paralel cu un interes tot mai mare pentru practica tarotului. Creatorii au realizat pachete cu personaje care reflectă propriile comunități adesea subreprezentate din punct de vedere al rasei, sexualității, genului, clasei, handicapului și nu numai. Cu toate acestea, așa cum scrie experta în tarot Rachel Pollack într-un eseu pentru noua carte, aceste reinterpretări sunt aproape întotdeauna înrădăcinate în desenele, simbolismul și motivele pachetului Waite-Smith.

Pentru Fiebig, atracția și farmecul de durată al pachetului Waite-Smith derivă din capacitatea cărților de a încuraja oamenii să se întâlnească cu propriile adevăruri personale - mai ales în momente de criză. "Mulți oameni sunt nemulțumiți de ordinea dată și caută noi moduri de viață, noi identități și noi valori colective", a spus el. "Oamenii (vor) răspunsuri". Este un sentiment care pare să fie în concordanță cu modul original în care Smith dorea ca arta să fie privită: "Învățați din orice, vedeți orice și, mai presus de toate, simțiți orice."

"The Tarot of A. E. Waite and P. Colman Smith" este publicat de Taschen și a apărut acum.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com