'Interviu cu un vampir' pompează sânge proaspăt în povestea lui Anne Rice pe AMC

Deși schițele reflectă romanul gotic al lui Rice, serialul reușește în același timp să le extindă, ca și cum ar fi un fel de continuare, și să reinventeze anumite aspecte, în timp ce crește cota de sexualitate și violență până la niveluri ocupate de cele mai dificile programe de televiziune premium. În acest sens, se pare că a fost produs cel puțin la fel de mult cu gândul la AMC+ ca și la rețeaua liniară AMC.

Jacob Anderson (reușind să spună mult mai multe decât a făcut-o în rolul lui Grey Worm din "Game of Thrones" și profitând la maximum de acest lucru) joacă rolul lui Louis de Pointe du Lac, spunându-i povestea sa unui jurnalist acum mai în vârstă (Eric Bogosian) a cărui atitudine disprețuitoare și sarcastică pare să flirteze cu colții pentru amintiri.

Întâlnindu-se într-un viitor devastat de o pandemie care aduce un plus de rezonanță poveștii, carnea roșie există în continuare în flashback-urile din trecutul lui Louis cu Lestat de Lioncourt (Sam Reid), vampirul suav care l-a creat; și mai târziu Claudia (Bailey Bass), o întorsătură ușor mai bătrână (din nou) a copilului vampir a cărui stare de adolescență perpetuă surprinde tragedia arcului ei într-o manieră ușor diferită.

Louis și Lestat se cuplează în New Orleans la începutul anilor 1900, un timp și un loc în care astfel de interacțiuni sunt posibile, dar rasismul vremurilor este exprimat în mod deschis și reprezintă o componentă constantă a narațiunii.

Adaptată de Rolin Jones (serialul "Perry Mason" reimaginat de HBO ), cu primele episoade regizate de Alan Taylor ("The Sopranos"), există o tensiune palpabilă în interpretările lui Anderson și Reid, primul reușind să fie melancolic și înfricoșător în viitor și confuz, melancolic și ocazional exultant în trecut. Așa cum a fost construit, există, de asemenea, problema intrigantă a ceea ce l-ar fi determinat să iasă din umbră pentru a-și împărtăși povestea.

Acțiunea, atunci când are loc, este rapidă, sângeroasă și brutală. Cu toate acestea, formatul serialului oferă acestei întruchipări o latitudine semnificativă ca studiu de caracter, inclusiv singurătatea nemuritoare care l-ar determina pe Lestat să-și creeze un companion și angajamentul ulterior al lui Louis față de Claudia, cu toate durerile de creștere asociate care vin odată cu aceasta. Același lucru este valabil și pentru dezvoltarea actorilor secundari, cum ar fi mama (Rae Dawn Chong) și sora (Kalyne Coleman) lui Louis, spre deosebire de a oferi doar roluri mai mici pentru măcel.

"Interview With the Vampire" va debuta după ce "The Walking Dead" își va începe sezonul final - în termeni de televiziune, o trecere de ștafetă de modă veche, menită să asigure o prelevare suplimentară de probe în lansarea acestui arc de deschidere de șapte episoade.

Spre deosebire de personajele sale fără vârstă, "Vampirul" s-ar putea să nu fie potrivit pentru o durată deosebit de lungă, deși AMC a anunțat deja un al doilea sezon, un binemeritat vot de încredere bazat pe începutul său extrem de promițător. Aceasta este o veste bună atât pentru telespectatori, cât și pentru rețea, pentru care - în pragul de a-și lua rămas bun de la cel mai mare succes al său - miza nu ar putea fi mai mare.

"Interviu cu un vampir" de Anne Rice are premiera pe 2 octombrie, la ora 22:00 ET, pe AMC și AMC+.

Sursa: edition.cnn.com